Goran Ivanisevic: Denke, Djokovic und Nadal werden Federer überholen



Djokovic-Trainer Ivanisevic: «Denke, Novak und Nadal werden beide Federers Rekord brechen»

Die Debatte, wer der beste Spieler der Geschichte ist, wird in der Tennis-Welt seit Jahren diskutiert. Für viele lautet die Antwort Roger Federer – vor allem, weil er mit seinen 20 Titeln die meisten Grand-Slam-Pokale gewonnen hat.

Dies könnte aber bald nicht mehr so sein, denkt Goran Ivanisevic, der gemeinsam mit Marian Vajda Trainer von Novak Djokovic ist. Der ehemalige Wimbledon-Sieger sagte gegenüber dem Fernseh-Sender «Nova TV», dass er seinen Schützling auf Dauer vorne sehe. «Meiner Meinung nach ist Novak der Beste und der Einzige, der in einem Jahr den Grand Slam holen kann», so der Kroate. «Für mich ist er der grossartigste Tennisspieler aller Zeiten und ich hoffe, dass er es auch in Resultate umsetzen wird.»

Ivanisevic vermutet, dass Djokovic am Ende seiner Karriere mehr Slams als Federer haben wird: «Wenn er gesund bleibt, denke ich, dass er den Rekord brechen wird. Ich denke, dass auch Nadal Federers Rekord brechen wird.»

Für Federer hingegen werde es wohl in Zukunft schwierig sein, grosse Titel zu gewinnen, fuhr Ivanisevic fort: «Ich denke nicht, dass Federer noch weitere Grand-Slam-Turniere gewinnen wird, weil er natürlich nicht jünger zurückkommt.» Gleichzeitig warnte der Kroate jedoch, man solle den «Maestro» nie abschreiben.

Momentan ist Rafael Nadal Federers erster Verfolger bezüglich Grand-Slam-Rekord. Der Spanier liegt mit seinen 19 Titeln nur knapp hinter Federer. Novak Djokovic liegt mit 17 Pokalen auf Rang 3 der ewigen Rangliste. (dab)

