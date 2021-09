Sport

US Open: Bencic in der 3. Runde, Teichmann scheitert



Bencic dominant in der 2. Runde – Teichmann scheitert am «Schweizer Schreck»

Belinda Bencic erreicht am US Open in New York gegen die Italienerin Martina Trevisan ohne Mühe die 3. Runde. Jil Teichmann hingegen scheitert an Anett Kontaveit aus Estland.

Bencic war im ersten Duell mit der 27-jährigen Trevisan die klar bessere Spielerin. Nachdem sie im ersten Satz nach zwei Doppelfehlern in Folge das Rebreak zum 3:3 kassierte hatte, machte sie kurzen Prozess. Die Schweizerin gewann elf der nächsten zwölf Punkte zur Satzführung und lag im zweiten Durchgang schnell mit 5:0 vorne.

Die Italienerin, 2020 Viertelfinalistin am French Open, hatte dem druckvollen Spiel Bencics nichts entgegenzusetzen. Nach 72 Minuten verwertete die 24-Jährige Ostschweizerin ihren dritten Matchball mit einem Vorhand-Winner zum 6:3, 6:1-Sieg gegen die Nummer 106 der Welt.

Die nächste Gegnerin von Bencic ist am Samstag die Siegerin der Partie zwischen der Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 25) und der Japanerin Misaki Doi (WTA 97). An die Linkshänderin Pegula hat Bencic gute Erinnerungen. Auf dem Weg zu ihrem Olympiasieg in Tokio schlug sie die 27-Jährige aus Buffalo in der 1. Runde.

Kontaveit zu stark für Teichmann

Während Bencic bereits zum fünften Mal in Flushing Meadows in der 3. Runde steht, verpasste Jil Teichmann den erstmaligen Einzug in die Runde der letzten 32 deutlich. Sie unterlag in 69 Minuten der Estin Anett Kontaveit mit 3:6, 1:6.

Teichmann (WTA 44) hielt sich gegen die 25-Jährige aus Tallinn bis zum 4:4 im Spiel. Dann verlor sie fünf Games in Folge, was den ersten Satz kostete und letztlich sogar den Match. Denn im zweiten Umgang konnte sie den gleich zu Beginn eingefahrenen Breakrückstand nicht mehr wettmachen.

Zwar schaffte es Teichmann im Verlauf der Partie besser, Kontaveit bei deren Service unter Druck zu setzen. Aber es war die Gegnerin, die die wichtigen Punkte für sich entschied und so für ein deutliches Verdikt im Duell der beiden formstarken Spielerinnen sorgte. Kontaveit gewann letzte Woche das Turnier von Cleveland, während Teichmann mit dem Final in Cincinnati überzeugte. Die Estin hat zudem in ihren letzten acht Duellen mit Schweizerinnen immer gewonnen. (abu/sda)

