Ausgewählte Spiele der Männer:

Djokovic nach Satzverlust angefressen – Golubic scheitert dramatisch, Teichmann ist weiter

Das passierte am zweiten Tag des US Open in New York.

Golubic nach hartem Kampf gescheitert

Viktorija Golubic verpasst am US Open in New York eine Überraschung. Die Zürcherin verliert in der 1. Runde gegen die Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 7) nach 2:49 Stunden 5:7, 6:4, 5:7.

Golubic führte im Entscheidungssatz 4:2, ehe sie sich der US-Open-Siegerin von 2019 doch noch beugen musste. Bereits im ersten Satz hatte die Schweizerin mit 5:3 geführt, danach den Durchgang aber noch verloren.

Auch Bencic ist eine Runde weiter:

Teichmann steht in der 2. Runde

Jil Teichmann zieht am US Open in New York in die 2. Runde ein. Die Weltnummer 44 gewinnt gegen die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa (WTA 161) 6:3, 6:4.

Bei Teichmann wechselten sich auf dem Aussenplatz 15 Hochs und Tiefs ab. Letztlich setzte sich die Schweizerin dank der grösseren Erfahrung und Klasse aber dennoch souverän durch. Zuletzt hatte Teichmann mit dem Einzug in den Final von Cincinnati ihren grössten Erfolg der Karriere gefeiert.

Teichmann steht damit in Flushing Meadows zum zweiten Mal nach 2018 in der 2. Runde. Dort spielt sie am Donnerstag gegen die Estin Anett Kontaveit (WTA 28), die sich gegen die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur aus Australien klar in zwei Sätzen durchsetzte.

Djokovic wirkt angefressen

Novak Djokovic übersteht am US Open in New York die erste Hürde auf dem Weg zum möglichen Grand Slam. Die Weltnummer 1 kassiert gegen den 18-jährigen Dänen Holger Rune aber einen Satzverlust.

Zwar setzte sich Djokovic zum Auftakt der Night-Session gegen die Nummer 145 der Welt nach 2:15 Stunden letztlich doch noch souverän 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1 durch, doch der Serbe wirkte beim Interview nach der Partie ziemlich angefressen. Die Sympathien des Publikums im fast vollen Arthur Ashe Stadion waren nicht ihm, dem Dominator dieser Saison, sondern dem Aussenseiter zugeflogen.

Der unbeschwert aufspielende Däne verdiente sich die Unterstützung der Zuschauer mit einem starken zweiten Durchgang, in dem er den haushohen Favoriten hart forderte. Für den Satzausgleich zahlte der Teenager aber einen hohen Preis, ab Mitte des dritten Satzes trat Rune von Krämpfen im Oberschenkel geplagt sichtlich handicapiert auf. In der 2. Runde trifft Djokovic am Donnerstag auf den Niederländer Tallon Griekspoor, die Nummer 121 der Welt.

Seppi wehrt fünf Matchbälle ab

Für den besten Thriller in der 1. Runde sorgten der Italiener Andreas Seppi und der Ungar Marton Fucsovics. Der 37-jährige Südtiroler setzte sich nach gut vier Stunden Spielzeit mit 15:13 im Tiebreak des fünften Satzes durch. Seppi verwertete seinen sechsten Matchball und liess sich danach auf den Rücken fallen, nachdem er zuvor fünf Mal nur einen Punkt vor dem Aus gestanden hatte. Seppi bestreitet am US Open sein 65. Grand-Slam-Turnier in Folge.

Erste Top-20-Spieler gescheitert

Als erste Spieler aus den Top 20 des Rankings scheiterten der Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 12) und Alex de Minaur (ATP 17) aus Australien. Carreño Busta, der US-Open-Halbfinalist von 2017 und 2020, gab gegen den Amerikaner Maxime Cressy (ATP 151) eine 2:0-Satzführung aus der Hand. Im Tiebreak des fünften Durchgangs führte der Spanier mit 6:3 und vergab bei 7:6 einen vierten Matchball, ehe er sich nach gut dreieinhalb Stunden Spielzeit dem in Paris geborenen Kalifornier beugen musste. De Minaur unterlag dem Amerikaner Taylor Fritz. (abu/sda)

