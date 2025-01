Monfils auch mit 38 noch top – Märchen von «Lucky Lys» geht weiter

Spektakelmacher: Gaël Monfils wirft Taylor Fritz raus. Bild: keystone

Monfils auch mit 38 noch top – Märchen von «Lucky Lys» und Learner Tien gehen weiter

Mit Taylor Fritz muss sich in der dritten Runde der Australian Open die Nummer 4 des Turniers geschlagen geben.

«Lucky Lys» überrascht weiter

Die Deutsche Eva Lys hat ihrem Tennis-Märchen bei den Australian Open ein geschichtsträchtiges Kapitel hinzugefügt. Die 23-Jährige gewann in der dritten Runde gegen die Rumänin Jaqueline Cristian mit 4:6, 6:3, 6:3 und zog als erster weiblicher Lucky Loser überhaupt in die Achtelfinals des Grand-Slam-Turniers in Melbourne ein.

Eva Lys kann ihren Triumph kaum fassen. Bild: keystone

Die Weltranglisten-128. war eigentlich schon in der Qualifikation gescheitert und erst 15 Minuten vor ihrem ersten Match offiziell als Nachrückerin ins Hauptfeld gerutscht. Dort sorgt sie unter ihrem neuen Spitznamen «Lucky Lys» mit nun drei Siegen für reichlich Furore.

In der Runde der besten 16 misst sich die Hamburgerin am Montag mit Topstar Iga Swiatek. Die polnische Weltranglisten-Zweite liess der Britin Emma Raducanu im Duell zweier Grand-Slam-Siegerinnen mit 6:1, 6:0 keine Chance.

Tien siegt noch einmal

Der 19-jährige Learner Tien steht in den Achtelfinals. Nach seinem Fünf-Satz-Krimi gegen Daniil Medwedew (ATP 5) stand der Amerikaner gegen Corentin Moutet weniger lange auf dem Platz. Tien schlug den Franzosen 7:6, 6:3 und 6:3. Er trifft nun auf Lorenzo Sonego aus Italien.

Ein neues Gesicht, das man sich merken sollte: jenes von Learner Tien. Bild: keystone

Monfils wirft Fritz raus

Der Franzose Gaël Monfils, die Nummer 41 der Welt, besiegte am Samstag in der dritten Runde den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 4). Der mittlerweile 38-jährige Pariser, der Anfang Januar in Auckland zum ältesten Turniersieger auf der ATP-Tour seit 1977 wurde, gewann das Match mit 3:6, 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Siegertänzchen für die Fans: «La Monf». Bild: keystone

Monfils trifft nun im Achtelfinal auf den Italiener Lorenzo Musetti (Nr. 15) oder den Amerikaner Ben Shelton (Nr. 20). Der Routinier beendete am Samstag eine Serie von 12 aufeinanderfolgenden Grand-Slam-Niederlagen gegen Spieler aus den Top 5. Sein letzter Erfolg datiert aus dem Jahr 2008, als er den Spanier David Ferrer in einem Viertelfinal bei den French Open besiegte.

