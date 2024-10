Stan Wawrinka scheitert in Schanghai in der 2. Runde an Flavio Cobolli. Bild: keystone

Wawrinka in Shanghai um Punkt betrogen – und er merkt es nicht

Stan Wawrinka hat es verpasst, erstmals in diesem Jahr zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Beim Masters-Turnier in Schanghai verlor der Waadtländer in der 2. Runde gegen den Italiener Flavio Cobolli, in drei Sätzen mit 7:6, 6:7 und 3:6. Es wäre eine Art Befreiungsschlag gewesen für Wawrinka, der in dieser Saison auf ATP-Stufe erst sechs Spiele gewinnen konnte. Zudem hätte er in der dritten Runde ein Prestige-Duell mit Novak Djokovic klarmachen können.

Wawrinka splits his racket into two

byu/truecolors01 intennis Wawrinka zerbricht seinen Schläger und wird dafür bestraft – hier lag der Schiedsrichter richtig.

Doch es kam anders. Den ersten Satz gewann Wawrinka im Tiebreak, den zweiten verlor er in der Kurzentscheidung. Im Dritten Satz kassierte er dann zum ersten Mal ein Break – auch wegen eines unaufmerksamen Stuhlschiedsrichters.

Beim Stand von 1:0 für Cobolli im dritten Satz und Aufschlag Wawrinka war Schiedsrichter Carlos Bernardes zu Beginn des Aufschlagspiels sichtlich abgelenkt, weil er bei den Organisatoren zusätzliche Elektrolyte für den Italiener verlangte. Wawrinka gewann den ersten Punkt, was von Bernardes auch mit dem klassischen 15:0 bestätigt wurde.

Scoring error during Cobolli-Wawrinka match

byu/theatretheaters intennis Das fragliche Game: Schiedsrichter Carlos Bernardes zählt den beim zweiten Punkt falsch.

Doch nach dem zweiten Punkt, der nach einem guten Stopball an Cobolli ging, bezifferte Bernardes den Spielstand plötzlich als 0:30. Doch weder der brasilianische Schiedsrichter, noch die Spieler auf dem Platz bemerkten den Fehler, und spielten ohne Reklamation weiter. Es kam, wie es kommen musste: Wawrinka sah sich mit Breakchancen konfrontiert und gab prompt seinen Aufschlag ab – zum ersten und am Ende auch einzigen Mal in diesem Satz. Cobolli ging im dritten Satz mit 2:0 in Führung und verteidigte diesen Break-Vorsprung bis zum Schluss.

Auch sonst macht das Schanghai Masters derzeit keine guten Schlagzeilen. Eigentlich wäre das Turnier in der chinesischen Metropole ein Outdoor-Turnier. Aber wegen Verzögerungen im Spielplan mussten einige Spiele in improvisierte Innenplätze mit manuellen Spielstandzählern verlegt werden. (abu)