Spielt Novak Djokovic in Indian Wells? Bild: keystone

Einreise-Saga 2.0? Djokovic im Indian-Wells-Tableau, obwohl er nicht in die USA darf

Eine Teilnahme von Novak Djokovic am Masters von Indian Wells ist eigentlich ausgeschlossen. Weil er ungeimpft ist, darf der Serbe nicht in die USA einreisen. Dennoch figuriert er derzeit noch im Tableau des Masters-1000-Turniers.

Novak Djokovic hat es bei seinem Auftritt in Dubai Ende Februar selbst gesagt: «Stand jetzt kann ich nicht in die USA einreisen. Daher kann ich stand jetzt nicht spielen. Aber mal abwarten, was passiert. Vielleicht ändern sich die Dinge in den nächsten Wochen.»

Damit meinte die serbische Weltnummer 2 die Einreiseregeln der USA. Dort findet in den nächsten Tagen das Masters-1000-Turnier im kalifornischen Indian Wells statt. Vermutlich ohne Djokovic, denn der machte unlängst deutlich, dass er sich nicht gegen das Corinavirus impfen lassen wird, auch wenn das bedeutet, dass er so Turniere und Titel verpassen könnte.

Die Webseite des amerikanischen Centers für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) schreibt allerdings klar und deutlich: «Reisende, die keine US-Staatsbürger sind, müssen bei der Einreise in die USA nachweisen können, dass sie vollständig geimpft sind.» Damit ist eine Teilnahme Djokovic in Indian Wells faktisch unmöglich.

Dennoch steht der 34-Jährige im Tableau des Turniers in der kalifornischen Wüste. In der Nacht auf heute war die Auslosung und bescherte der Weltnummer 2 in der zweiten Runde (in der ersten hätte er ein Freilos) den Sieger des Duells zwischen Jordan Thompson und David Goffin als Gegner. Das ist insofern logisch, weil sich Djokovic selbst aktiv vom Turnier zurückziehen müsste, um nicht auf der Entry List und im Turnierbaum zu stehen.

Die Turnierleitung lässt mitteilen, dass man in Kommunikation mit dem Team des Serben stehe: «Es steht noch nicht fest, ob Djokovic am Turnier teilnimmt. Die Entscheidung liegt beim CDC, ob er das Land betreten kann oder nicht.»

Das mag auf den ersten Blick so klingen, als würde Djokovic wie beim Australian Open im Januar eine Ausnahmebewilligung für die ungeimpfte Einreise anstreben. Damals entwickelte sich eine mehrtägige Saga, die darin endete, dass Djokovics Visum annulliert und der Tennis-Star des Landes verwiesen wurde.

In den USA sind die Regeln für allfällige Ausnahmebewilligungen allerdings ziemlich deutlich. Ungeimpft einreisen darf neben US-Bürgern nur, wer …

… minderjährig ist.

… Diplomatenstatus hat oder sonst eine Regierung offiziell vertritt.

… einen Beweis hat, dass eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

… einen humanitären Notfall geltend machen kann.

… Mitglied der US-Streitkräfte ist.

… vom Aussenminister, Verteidigungsminister oder Verkehrsminister der USA eine Sondererlaubnis aufgrund des nationalen Interesses erhält.

Es gibt aber auch Hinweise, dass die Turnierleitung selbst nicht mehr damit rechnet, dass Djokovic am Samstag zu seiner Zweitrundenpartie antritt. Der Serbe hängt etwa an der «We-Miss-You-Wand», wo unter anderem auch Bilder von Roger Federer, Juan Martin Del Potro, Serena Williams oder Ashleigh Barty zu finden sind, die dieses Jahr in Indian Wells allesamt fehlen.

Da Djokovic mit einem Freilos bereits in der zweiten Runde steht, könnte im Fall, dass die erste Runde bereits gespielt wäre, wenn sich der Serbe zurückzieht, auch kein Lucky Loser nachrücken. Thompson oder Goffin stünden dann kampflos im Achtelfinal. (abu)

