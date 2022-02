Novak Djokovic trainierte kurzzeitig in Melbourne, musste dann aber wieder abreisen. Bild: keystone

Alles korrekt: Serbischer Staatsanwalt bestätigt Gültigkeit von Djokovics PCR-Tests

Im Januar durfte Novak Djokovic nicht bei den Australian Open teilnehmen. Die Einreise nach Australien wurde ihm verweigert, obwohl er belegen konnte, im Dezember von Corona genesen zu sein. Dies reichte in Down Under aber nicht als Grund, um ungeimpft einreisen zu können.

Im Rahmen des ganzen Hin und Hers um Djokovics Visum wurde auch der positive Test des Serben immer wieder zum Thema. So wurden immer wieder Zweifel an der Gültigkeit erhoben – einerseits weil beim öffentlich zugänglichen QR-Code beim positiven Resultat teilweise «negativ» angezeigt wurde, andererseits weil der positive Test eine höhere Seriennummer hatte als der negative.

Nun hat die serbische Staatsanwaltschaft aber die Anzeige zurückgewiesen, wonach Djokovic falsche PCR-Tests auf das Coronavirus für seine Einreise nach Australien benutzt habe. Die Ergebnisse der Tests seien authentisch, heisst es in einer Mitteilung der Behörde. «Es wurde festgestellt, dass Novak Djokovic mehrfach getestet wurde und dass die Bescheinigungen über die Testergebnisse vom 16.12.2021 und 22.12.2021 gültig sind», heisst es.

Wäre Djokovic mit ungültigen Tests nach Australien eingereist, hätte dies rechtliche Konsequenzen für ihn gehabt. Der Serbe stand zuletzt bereits in der Kritik, als er trotz positivem Test die Isolationsregeln brach, um der französischen Zeitung «L'Équipe» ein Interview zu geben. Dabei nahm er sich für ein Fotoshooting auch seine Schutzmaske ab. (dab)