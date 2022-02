Novak Djokovic will sich nicht impfen lassen. Bild: keystone

Djokovic: «Ich werde mich nicht impfen lassen, das ist mir wichtiger als jede Trophäe»

Tennisspieler Novak Djokovic spricht in einem Interview erstmals über seine Abschiebung aus Australien. Und er macht klar, dass er sich auch weiterhin nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will.

simon häring / ch media

Knapp einen Monat nach seiner Abschiebung aus Australien bricht Novak Djokovic sein Schweigen. Er bestätigt: Ich bin nicht gegen das Coronavirus geimpft. Aber er sei auch keine Impfgegner. Australiens Regierung hatte dem Tennisspieler das Visum entzogen, weil für die Einreise eine Impfung Voraussetzung ist.

Djokovic hatte eine Covid-19-Infektion Mitte Dezember für eine Befreiung von der Impfpflicht geltend gemacht. Abgeschoben wurde der 34-Jährige nicht deshalb, sondern weil das Bundesgericht es als erwiesen betrachtete, dass er als «Ikone für Impfgegner» betrachtet wird und damit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Australien darstelle.

Entgegen Gerüchten der letzten Wochen will sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger auch weiterhin nicht impfen lassen, wie er im Gespräch mit dem britischen TV-Sender BBC bestätigt. Auf die Frage, ob er auf eine Teilnahme bei den French Open und in Wimbledon verzichten werde, sollte dafür eine Impfung Voraussetzung sein, antwortete er: «Ja, das ist der Preis, den ich gewillt bin zu bezahlen. Meine Prinzipien sind wichtiger als jede Trophäe.» Er sei nicht gegen die Impfung, aber für die freie Wahl, ob jemand seinem Körper eine fremde Substanz zuführen wolle.

Novak Djokovic sagte, er anerkenne die globalen Bemühungen in der Bekämpfung der Pandemie und dass «die halbe Welt» geimpft sei. Doch als Athlet habe er eine spezielle Beziehung zu seinem Körper. Das betreffe seine Ernährung, den Schlaf und medizinische Eingriffe. Djokovic glaubt an die Selbstheilungskräfte des Körpers. Deshalb schob er eine Operation am rechten Ellbogen ein Jahr vor sich her, bis er sich 2018 in der Schweiz zum ersten Mal in seinem Leben unters Messer legte. In den Tagen danach brach er mehrmals in Tränen, wie er dem «Daily Telegraph» erzählte: «Immer, wenn ich daran dachte, kam es mir vor, als hätte ich versagt.»

Djokovic hielt gegenüber der «BBC» fest, dass er nicht ausschliessen wolle, sich in der Zukunft doch noch impfen zu lassen. «Denn wir alle wollen, dass die Pandemie endet und suchen kollektiv nach Wegen dafür.»