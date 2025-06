Aryna Sabalenka steht im Halbfinal der French Open. Bild: keystone

Shooting-Star Musetti erstmals im Halbfinal +++ Bei den Frauen kommt es zum Hammerduell

Lorenzi Musetti ist am French Open erster Halbfinalist bei den Männern. Bei den Frauen kommt es in der Runde der letzten 4 zum erwarteten Duell der Giganten. Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka erreicht zum zweiten Mal die Halbfinals und trifft auf die vierfache Siegerin Iga Swiatek.

Mehr «Sport»

Musetti erster Halbfinalist

Lorenzo Musetti erreicht am French Open erstmals die Halbfinals. Der Italiener wird seiner Favoritenrolle im Viertelfinal gegen den Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 16) mit einem 6:2, 4:6, 7:5, 6:2-Sieg gerecht. Musetti stand zuvor erst einmal auf Stufe Grand Slam im Halbfinal, im letzten Jahr in Wimbledon. Sonst kam der 23-Jährige aus der Toskana an Major-Turnieren nie über die Achtelfinals hinaus.

Lorenzo Musetti steht erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal. Bild: keystone

Musetti ist einer der grossen Aufsteiger dieser Saison. Vor einem Jahr war er noch die Nummer 30 der Welt, nun bereits die Nummer 7. Insbesondere auf Sand wusste Musetti zuletzt zu überzeugen. In Madrid und Rom erreichte er die Halbfinals, in Monte Carlo stiess er gar bis in den Final vor, den er gegen Carlos Alcaraz im Entscheidungssatz verlor.

Nun steht Musetti in Roland Garros vor einem Wiedersehen mit dem spanischen Vorjahressieger. Alcaraz trifft in seinem Viertelfinal am Dienstagabend mit Tommy Paul (ATP 12) ebenfalls auf einen Amerikaner.

Sabalenka wieder im Halbfinal

Sabalenka blieb auch im Viertelfinal ohne Satzverlust, musste aber gegen die Weltranglisten-Siebte Zheng Qinwen dennoch hart kämpfen. Nach einem 2:4-Rückstand im ersten Satz setzte sie sich gegen die Chinesin, die im vergangenen August gleichenorts Olympiasiegerin geworden war, 7:6 (7:3), 6:3 durch und revanchierte sich für die Niederlage vor drei Wochen beim WTA-1000-Turnier in Rom.

Dank dem siebten Erfolg im achten Vergleich mit der Asiatin wahrte sich die Belarussin die Chance auf die erste Final-Teilnahme in Roland Garros.

Siwatek macht Hammer-Halbfinal perfekt

Im Halbfinal am Donnerstag wartet allerdings die höchstmögliche Hürde. Die Polin Iga Swiatek ist zwar in den letzten zwölf Monaten von der Spitze der Weltrangliste auf Position 5 zurückgefallen und tat sich in dieser Saison auch auf Sand schwer. Sobald sie die Anlage am Bois de Boulogne betritt, ist die 24-Jährige aber eine andere Tennisspielerin.

Nach ihrem 6:1, 7:5-Sieg im Viertelfinal gegen Jelina Switolina (WTA 14) steht Swiatek nun am French Open bei 40:2 Siegen. Viermal hat sie das Turnier in Paris gewonnen, darunter die letzten drei Jahre. Die Bilanz spricht für die Polin, sie hat acht von zwölf Duellen gewonnen, darunter fünf von sechs auf Sand.

Alle Resultate

Frauen