Carlos Alcaraz trennt sich von Erfolgstrainer Juan Carlos Ferrero

FILE - Spain&#039;s Carlos Alcaraz, right, poses with his coach Juan Carlos Ferrero after winning the final match of the French Tennis Open against Italy&#039;s Jannik Sinner at the Roland-Garros stad ...
Das Erfolgsduo Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz (r.) geht getrennte Wege.Bild: keystone

Carlos Alcaraz trennt sich von Erfolgstrainer Ferrero – die Gründe sind unklar

Carlos Alcaraz schlägt 2026 einen neuen Weg ein. Die Weltnummer 1 im Männer-Tennis trennt sich per sofort von seinem Trainer Juan Carlos Ferrero. Die Zusammenarbeit war höchst erfolgreich. Umso drängender stellt sich die Frage nach den Gründen.
17.12.2025, 14:5617.12.2025, 14:56

«Wir begannen diese Reise, als ich noch ein Kind war, und du hast mich auf einem unglaublichen Abenteuer begleitet, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich habe jeden einzelnen Schritt mit dir genossen. Wir haben den Gipfel erreicht, und ich finde, wenn sich unsere sportlichen Wege trennen sollten, dann genau dort», schrieb der 22-jährige Spanier in den sozialen Medien.

Der fast doppelt so alte Ferrero begleitete Alcaraz sieben Jahre lang als Coach und formte das einstige Ausnahmetalent zum Weltstar. Mit dem früheren Weltranglistenersten in seiner Box gewann Alcaraz unter anderem sechs Grand-Slam-Turniere. Er ist neben dem Italiener Jannik Sinner der aktuell beste Tennisspieler der Welt.

Ferrero wäre gerne Alcaraz' Trainer geblieben

Über die genauen Hintergründe der Trennung wurde zunächst nichts bekannt. Doch Ferreros Abschiedsworte auf Instagram deuten an, dass der Entscheid nicht von ihm ausgegangen sein dürfte: «Ich wünschte, ich hätte länger dabei sein können. Ich bin überzeugt, dass schöne Erinnerungen und gute Menschen immer wieder zueinanderfinden.»

Boris Becker trainiert Baby zur Linkshänderin – für die Tennis-Karriere

Alcaraz wählte zum Abschied lobende Worte an seinen spanischen Landsmann. «Du hast mir geholfen, mich als Sportler, aber vor allem als Mensch weiterzuentwickeln», schrieb er. Nun aber stehe «eine Zeit des Wandels bevor, die neue Abenteuer und Projekte» mit sich bringe. «Doch ich bin sicher, wir werden sie mit Bravour meistern und wie immer unser Bestes geben. Immer in enger Zusammenarbeit.»

epa12125196 Carlos Alcaraz (R) of Spain and his coach Juan Carlos Ferrero (L) chat during a training session for the French Open tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 22 May 2025. The 2 ...
Sieben Jahre lang arbeitete Ferrero mit Alcaraz zusammen.Bild: keystone

Ferrero, während seiner Aktivzeit ein ausgewiesener Sandplatzspezialist und 2003 Gewinner des French Open, hatte nach seinem Rücktritt vor zwölf Jahren auch den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev trainiert. Der 45-jährige Spanier bedankte sich bei Alcaraz für «das Vertrauen, den Einsatz und dafür, dass ich mich durch deine Art im Wettkampf so besonders gefühlt habe. Ich wünsche dir alles Gute, beruflich wie privat.» Er schliesse das Kapitel «mit Wehmut, aber auch mit Stolz und Vorfreude auf das, was kommen mag».

Neuer Coach von Alcaraz wird nun – zumindest für die ersten Monate des Jahres 2026 – Samuel López, der bereits bisher zum Trainerteam gehörte. Den 55-jährigen Spanier hatte Alcaraz Anfang 2025 in sein Trainerteam aufgenommen. (nih/sda/dpa)

