wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2028

Scheichs bieten Wasserspringer 400'000 Euro Lohn für Nationenwechsel

August 9, 2024, Paris, Paris, FRANCE: Timo Barthel of Germany competes during Men s 10m Platform Preliminary of the Diving on Aquatics Centre during the Paris 2024 Olympics Games on August 9, 2024 in ...
Timo Barthels an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.Bild: www.imago-images.de

Scheichs bieten Europameister 400'000 Euro Lohn – wenn er für die Emirate antritt

Timo Barthel ist in der Zwickmühle. Der Deutsche ist Weltklasse in einer Randsportart und kann über Nacht steinreich werden. Doch er lehnt ein unmoralisches Angebot der Vereinigten Arabischen Emirate ab.
17.12.2025, 10:2517.12.2025, 10:25
Ralf Meile
Ralf Meile

Ein Engelchen auf der einen Schulter, ein Teufelchen auf der anderen. Timo Barthel wird vor die Prüfung gestellt: Verzichte ich auf wahnsinnig viel Geld und bleibe mir treu – oder streiche ich den Jackpot meiner Karriere ein?

Der 29-jährige Deutsche hat sich entschieden. Er hat der Verlockung widerstanden und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Abfuhr erteilt.

Barthel erzählt vom Angebot der Scheichs.

Erste Reaktion: «Boah krass»

Ihm wurden bis zu 400'000 Euro Lohn für vier Jahre geboten, wenn er dafür nach Dubai zieht und für die VAE antritt. Haus, Auto, Verpflegung obendrauf. Und das Versprechen: Im Falle der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles wird dieser Lohn verdoppelt.

«Sehr, sehr verlockend», nannte Barthel das Angebot bei ARD und ZDF, wo er von einer «finanziellen Explosion» sprach. Seine erste Reaktion sei gewesen: «Boah krass, das muss ich machen.» Die Regeln des Weltverbands erlauben einen Nationenwechsel, die Bedingungen dafür sind relativ leicht zu erfüllen. Bei einer Einbürgerung und einem Umzug ins neue Land muss ein Athlet nur ein Jahr auf internationale Wettkämpfe verzichten.

Auf das Konto des Europameisters 2023 vom 10-Meter-Turm fliessen andere Beträge. Laut der «Süddeutschen Zeitung» erhält Barthel von Bundeswehr, Sporthilfe und seinem Verein insgesamt 4000 Euro netto im Monat.

BARTHEL Timo, GER, Men s Synchronized 3m Springboard, GER, Berlin, Fina Diving World Cup 2022, 22OCT22, GER, Berlin, Fina Diving World Cup 2022, 22OCT22, Berlin *** BARTHEL Timo, GER, Men s Synchroniz ...
«Ich bin Deutscher und mag Deutschland.»Bild: www.imago-images.de

«Geld ist nicht alles»

Dieses Einkommen bessert er mit seinem Onlyfans-Account auf. Ob halbnackt im Hallenbad oder im Internet spielt für den Modellathleten keine Rolle. Kürzlich verloste er unter seinen Followern eine Badehose, «gebraucht und inwendig unterschrieben». Er sei Sportler und kein Pornodarsteller, betont er aber.

Reich dürfte Timo Barthel auch damit nicht werden. Weshalb das Angebot, als Profi in einer Randsportart über Nacht reich zu werden, äusserst verlockend war. Aber er lehnte es ab. «Ich bin Deutscher, ich lebe in Deutschland, ich mag Deutschland», sagte er. 2028 für sich und seine Heimat eine Olympiamedaille zu gewinnen, sei sein Traum.

Geld sei nicht alles auf der Welt, meinte der Wasserspringer. «Klar ist es schön, wenn man viel hat. Aber man kann keine Gesundheit, kein Leben, keine Freunde damit kaufen. Ich bleibe hier.»

Für einmal hat das Engelchen auf der Schulter das Teufelchen ausgestochen.

Tennis-Multimillionäre nehmen noch mehr Geld sehr gerne an:

Alcaraz sagt, warum Tennis-Stars über hohe Belastung klagen, aber Exhibitions spielen
Mehr über Sportswashing:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
31 dekadente Bilder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
1 / 33
31 dekadente Bilder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
Zuerst etwas zu der Entwicklung von Dubai.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Okay, ich habe versucht, die Dubai-Schoggi zuhause zu machen – und: Boah!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
33 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
33
Gisin meldet sich aus dem Spital: «Glücklich, dass ich meinen ganzen Körper bewegen kann»
Vor fünf Tagen stürzte Michelle Gisin im Training zur Abfahrt von St. Moritz schwer. Nun meldet sich die Engelbergerin erstmals aus dem Krankenhaus. «Ich erfahre so viel Liebe», schreibt Gisin auf Instagram. Es sei schwierig auszudrücken, wie dankbar sie allen Ärzten, Pflegenden, Helikopterpiloten, Helfern, Trainern, Physiotherapeuten und allen anderen Menschen sei, die ihr in den letzten Tagen geholfen hätten.
Zur Story