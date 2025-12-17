wechselnd bewölkt
Boris Becker trainiert sein Baby zu einer Linkshänderin

Boris Becker attends a tribute ceremony to Niki Pilic before a Davis Cup quarterfinal Italy and Austria, in Bologna, Italy, Wednesday, Nov. 19, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Davis Cup Tennis
Seine Tochter soll Linkshänderin werden, erzählt Boris Becker.Bild: keystone

Boris Becker trainiert Baby zur Linkshänderin – für die Tennis-Karriere

Ex-Tennisprofi Boris Becker ist Ende November zum fünften Mal Vater geworden. Schon als Baby soll seine Tochter gefördert werden – mit einer ungewöhnlichen Methode.
17.12.2025, 11:2417.12.2025, 11:24
Ein Artikel von
t-online

Boris Becker hat in der Radio-Bremen-Talkshow «3nach9» verraten, dass er seine neugeborene Tochter Zoë Vittoria schon auf eine mögliche Tenniskarriere vorbereitet. Der frühere Tennisprofi greift dabei zu ungewöhnlichen Methoden, um sie zur Linkshänderin zu machen. Dass sie eventuell Tennisspielerin wird, entspricht dabei auch dem Wunsch von Beckers Frau Lilian de Carvalho Monteiro.

«Ein bisschen verrückt, aber ich übe jetzt schon mit ihr», erklärte Becker, der gesteht, dass er die linke Hand seiner Tochter bewusst häufiger berührt, um sie möglicherweise zur Linkshänderin werden zu lassen. «Ich habe gehört, wenn man früh eine Hand mehr drückt wie die andere, dass es vielleicht dann in den Griff geht und sie dann mit links die Vorhand spielt.»

epa12388216 German former tennis player Boris Becker (R) and his partner Lilian de Carvalho attend the Bild100 reception in Berlin, Germany, 18 September 2025. Leading decision makers in politics, eco ...
Boris Becker mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro.Bild: keystone

Becker hat auch schon seine Frau trainiert – ohne dabei nachsichtig zu sein, wie er nun verriet. «Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit auch schaue», meinte der ehemalige Tennisprofi.

Auch sprachlich werde die gemeinsame Tochter gefördert, sagte Becker. Sie wachse mit vier Sprachen auf: Ihre Mutter spreche Italienisch, die Oma Portugiesisch, das Paar unterhalte sich auf Englisch und er selbst rede Deutsch. (nih/t-online)

