Djokovic am French Open locker durch – auch Sinner und Zverev in Topform

Djokovic darf doppelt feiern

Novak Djokovic (ATP 6) musste trotz seiner nicht ganz ernst gemeinten Bitte an die Organisatoren, den Champions-League-Final schauen zu dürfen, in der Night Session vom Samstag antreten. Dort brillierte der Milan-Fan, der dementsprechende PSG die Daumen drückte, mit einem 6:3, 6:4, 6:2-Sieg gegen den Österreicher Filip Misolic (ATP 153) und blieb damit auch in der dritten Runde ohne Satzverlust. Da der Serbe nur 2:10 Minuten dafür benötigte, konnte er die letzten Minuten des Siegs von PSG über Milans Stadtrivalen Inter eventuell noch mitverfolgen – und dann gleich doppelt feiern.

Sinner macht Eindruck

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner erreicht beim French Open mit einer starken Leistung den Achtelfinal. Der 23-jährige Italiener deklassiert in Paris den Tschechen Jiri Lehecka in 94 Minuten 6:0, 6:1, 6:2.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/Roland-Garros

Sinner spielte gegen die Nummer 34 im ATP-Ranking nahezu fehlerlos. Der Südtiroler gewann die ersten elf Games der Partie. Als Lehecka beim Stand von 0:6, 0:5 das erste Spiel machte, wurde er von den Zuschauern auf dem Court Suzanne Lenglen lautstark gefeiert. «Ich habe wirklich gut gespielt, vor allem zweieinhalb Sätze lang. Ich bin sehr glücklich», so Sinner, der nun auf den Russen Andrej Rublew trifft.

Zverev und Draper ebenfalls makellos

Auch Vorjahresfinalist Alexander Zverev mit dem 6:2, 7:6, 6:1 gegen den Italiener Flavio Cobolli und der überraschend souveräne Jack Draper erreichten die Runde der letzten 16 ohne Satzverlust. Der als Nummer 5 gesetzte Draper schlug den 18-jährigen, hoch eingeschätzten Brasilianer João Fonseca mit 6:2, 6:4, 6:2 deutlich.

Aussenseiterin als letzte französische Hoffnung

Nach dem verletzungsbedingten Out von Arthur Fils, der gegen Rublew wegen eines Ermüdungsbruchs im Rücken nicht antreten konnte, ist Loïs Boisson die letzte französische Hoffnung im Einzel. Die 22-jährige Nummer 361 der Weltrangliste setzte sich gegen Landsfrau Elsa Jacquemot 6:3, 0:6, 7:5 durch und trifft nun auf Jessica Pegula (WTA 3), die in drei Sätzen die ehemalige Wimbledonsiegerin und French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova schlug.

Keys in extremis weiter

Die Australian-Open-Siegerin Madison Keys (WTA 8) musste gegen ihre Landsfrau und ehemalige Melbourne-Gewinnerin Sofia Kenin (WTA 30) drei Matchbälle abwehren. Nach dem 4:6, 6:3, 7:5 trifft Keys mit Hailey Baptiste (WTA 70) erneut auf eine Amerikanerin. (nih/sda/apa)

