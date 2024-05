Viktorija Golubic ist am French Open in der 2. Runde ausgeschieden. Bild: keystone

Golubic scheitert in 2. Runde + Medwedew und Zverev locker durch + Sabalenka souverän

Mit Golubic scheidet letzte Schweizerin aus

Viktorija Golubic scheitert beim French Open in Paris in der 2. Runde. Die Zürcherin verliert gegen die Russin Anastasia Potapowa 2:6, 2:6. Mit Golubic verabschiedete sich auch die einzige Schweizer Vertreterin im Hauptfeld der Frauen, nachdem in der Nacht zuvor im Männer-Feld schon Stan Wawrinka ausgeschieden war.

In der ursprünglich am Mittwoch vorgesehenen, wegen Regens verlegten Partie ging es erneut nicht ohne Zwangspause wegen des Wetters. Erneuter Niederschlag sorgte für einen Unterbruch – just in dem Moment, als Potapowa zum Sieg aufschlagen wollte.

Von der guten halben Stunde Warten liess sich die Russin, die als Nummer 41 in der Weltrangliste 35 Plätze vor Golubic liegt, nicht aus dem Konzept bringen. Sie brachte das letzte Aufschlagspiel durch und machte den dritten Sieg im dritten Duell mit der Schweizerin perfekt. Golubic vermochte nur zu Beginn des zweiten Satzes das Geschehen auf dem Platz einigermassen ausgeglichen zu gestalten. Sonst aber fand sie gegen das solide Grundlinienspiel ihrer Kontrahentin kein Rezept.

Medwedew und Zverev locker durch

Daniil Medwedew stand in der zweiten Runde in Roland Garros lediglich 55 Minuten auf dem Platz. Beim Stand von 6:1, 5:0 zu Gunsten der russischen Weltnummer 5 gab Gegner Miomir Kecmanovic (ATP 57) auf.

Daniil Medwedew steht in Runde 3. Bild: keystone

Mit Alexander Zverev (ATP 4) steht ein weiterer Spieler aus der Top 10 der Weltrangliste in der dritten Runde des Turniers in Frankreichs Hauptstadt. Der Deutsche tat sich gegen David Goffin (ATP 115) nur im ersten Satz, den er im Tie-Break für sich entschied, schwer. Am Ende setzte er sich nach 2:25 Stunden 7:6 (7:4), 6:2, 6:2 durch.

Sabalenka weiter ohne Satzverlust

Aryna Sabalenka (ATP 2) gewinnt deutlich gegen die Japanerin Moyuka Uchijima. Nach dem 6:2, 6:2-Sieg steht die Belarussin ohne Satzverlust in der 3. Runde. Ebenfalls mit einer Bilanz von 4:0-Sätzen setzte sich Jelena Rybakina in den ersten zwei Runden durch. Am Donnerstag bezwang die Kasachin Arantxa Rus 6:3, 6:4. (nih/sda)