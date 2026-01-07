sonnig-2°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

United Cup: Die Schweiz steht dank Bencic im Halbfinal

epa12633509 Belinda Bencic of Switzerland celebrates winning her quarter-final match against Solana Sierra of Argentina at the United Cup tennis tournament at the RAC Arena in Perth, Australia, 07 Jan ...
Belinda Bencic zeigt am United Cup weiterhin starke Leistungen.Bild: keystone

Knapper Sieg gegen Argentinien: Bencic führt die Schweiz in den Halbfinal

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien in den Halbfinals. Belinda Bencic gewinnt auch beim 2:1-Sieg gegen Argentinien sowohl im Einzel als auch das Mixed-Doppel mit Jakub Paul.
07.01.2026, 15:2507.01.2026, 15:48

Belinda Bencic (WTA 11) bekundete im ersten Vergleich mit Solana Sierra (WTA 66) keine Probleme. Dank dem 6:2, 6:2 gegen die 21-Jährige aus Mar del Plata blieb die Olympiasiegerin auch in ihrem dritten Einzel bei diesem Mixed-Wettkampf ohne Satzverlust. Die beiden Durchgänge verliefen nach gleichem Muster. Bencic schaffte beide Male zwei Servicedurchbrüche, beide Male zum 2:1 und zum 5:2.

Stan Wawrinka (ATP 156) hatte nach seinen zwei Partien über die volle Distanz ein weiteres Mal weitaus mehr Arbeit zu verrichten. Am Ende sah er sich aber für seinen Aufwand wie schon am Sonntag gegen den Italiener Flavio Cobolli nicht belohnt. Der Waadtländer unterlag Sebastian Baez (ATP 43), gegen den er zuvor noch nie angetreten war, 5:7, 4:6.

Stan Wawrinka est tombé sur plus fort que lui à Perth.
Stan Wawrinka musste sich knapp geschlagen geben.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Wawrinka musste sich bei seinem dritten Einzel-Auftritt zum zweiten Mal geschlagen geben, wogegen der nur 1,70 Meter grosse Baez zu seinem dritten Sieg kam. In der Begegnung mit den USA hatte er Taylor Fritz (ATP 9) bezwungen.

Im entscheidenden Doppel setzten sich Bencic/Paul gegen das argentinische Duo Maria Carlé/Guido Andreozzi souverän durch (6:3, 6:3).

epa12622342 Belinda Bencic and Jakub Paul of Switzerland in action against Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah and Edouard Roger-Vasselin of France during the United Cup day two doubles match between Switze ...
Jakub Paul und Belinda Bencic gewinnen auch das dritte Doppel.Bild: keystone

Damit heisst es für Bencic, Wawrinka und Co. nun, die Koffer zu packen. Von Perth an der Westküste Australiens gehts an die Ostküste nach Sydney, wo am Samstag die Halbfinals im Programm stehen. Das Schweizer Team bekommt es mit Belgien oder Tschechien zu tun. (riz/sda)

CC plant Hommage – so will der FC Sion die Toten von Crans-Montana ehren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Paralympics-Tischtennisspieler geht viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach Brandkatastrophe in Crans-Montana: Weltcuprennen sollen wie geplant stattfinden
Ende Januar und Anfang Februar sind in Crans-Montana drei Weltcuprennen geplant. Trotz der Brandkatastrophe sollen die zwei Abfahrten und der Super-G wie geplant durchgeführt werden – allerdings könnte das Rahmenprogramm angepasst werden. Darüber wird auch im Berner Oberland diskutiert.
In weniger als vier Wochen sollen in Crans-Montana Ski-Weltcuprennen stattfinden. Nach der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht sitzt der Schock im Wallis weiterhin tief.
Zur Story