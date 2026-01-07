Belinda Bencic zeigt am United Cup weiterhin starke Leistungen. Bild: keystone

Knapper Sieg gegen Argentinien: Bencic führt die Schweiz in den Halbfinal

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien in den Halbfinals. Belinda Bencic gewinnt auch beim 2:1-Sieg gegen Argentinien sowohl im Einzel als auch das Mixed-Doppel mit Jakub Paul.

Belinda Bencic (WTA 11) bekundete im ersten Vergleich mit Solana Sierra (WTA 66) keine Probleme. Dank dem 6:2, 6:2 gegen die 21-Jährige aus Mar del Plata blieb die Olympiasiegerin auch in ihrem dritten Einzel bei diesem Mixed-Wettkampf ohne Satzverlust. Die beiden Durchgänge verliefen nach gleichem Muster. Bencic schaffte beide Male zwei Servicedurchbrüche, beide Male zum 2:1 und zum 5:2.

Stan Wawrinka (ATP 156) hatte nach seinen zwei Partien über die volle Distanz ein weiteres Mal weitaus mehr Arbeit zu verrichten. Am Ende sah er sich aber für seinen Aufwand wie schon am Sonntag gegen den Italiener Flavio Cobolli nicht belohnt. Der Waadtländer unterlag Sebastian Baez (ATP 43), gegen den er zuvor noch nie angetreten war, 5:7, 4:6.

Stan Wawrinka musste sich knapp geschlagen geben. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Wawrinka musste sich bei seinem dritten Einzel-Auftritt zum zweiten Mal geschlagen geben, wogegen der nur 1,70 Meter grosse Baez zu seinem dritten Sieg kam. In der Begegnung mit den USA hatte er Taylor Fritz (ATP 9) bezwungen.

Im entscheidenden Doppel setzten sich Bencic/Paul gegen das argentinische Duo Maria Carlé/Guido Andreozzi souverän durch (6:3, 6:3).

Jakub Paul und Belinda Bencic gewinnen auch das dritte Doppel. Bild: keystone

Damit heisst es für Bencic, Wawrinka und Co. nun, die Koffer zu packen. Von Perth an der Westküste Australiens gehts an die Ostküste nach Sydney, wo am Samstag die Halbfinals im Programm stehen. Das Schweizer Team bekommt es mit Belgien oder Tschechien zu tun. (riz/sda)