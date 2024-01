Australian Open: Swiatek unterliegt Teenagerin – Alcaraz im Achtelfinal

Die besten Bilder der Australian Open 2024 1 / 38 Die besten Bilder der Australian Open 2024 Nuno Borges verschenkt nach seinem überraschenden Sieg über Grigor Dimitrov einige Bälle. quelle: keystone / alessandra tarantino

Golubic chancenlos – Swiatek unterliegt Teenagerin – Alcaraz im Achtelfinal

Golubic als letzte Schweizerin ausgeschieden

Mit Viktorija Golubic scheidet am Australian Open auch die letzte Schweizerin aus. Die 31-jährige Zürcherin verliert in der 3. Runde gegen die als Nummer 19 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina 2:6, 3:6.

Golubic wehrte sich am Ende vergeblich. Bild: keystone

Die Weltranglisten-85. Golubic hatte erstmals in Melbourne zwei Runden überstanden. Gegen die im Mai 2022 Mutter einer Tochter gewordene Switolina stand sie jedoch klar auf verlorenem Posten und musste nach 64 Minuten als Verliererin von der grossen Margaret Court Arena Abschied nehmen.

Golubic kann eine positive Bilanz aus ihrem Saisonstart ziehen. Sie verdiente dank ihrer Drittrunden-Qualifikation rund 145'000 Franken Preisgeld und wird sich im Ranking um knapp 15 Ränge verbessern.

Swiatek gescheitert

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek scheidet am Australian Open früh aus. Iga Swiatek unterlag in der 3. Runde dem tschechischen Teenager Linda Noskova (WTA 50) nach hartem Kampf 6:3, 3:6, 4:6.

Swiatek war in Melbourne noch nie wirklich erfolgreich. Die vierfache Siegerin von Grand-Slam-Turnieren weist den Halbfinal 2022 als Bestresultat auf. Dennoch wird die 22-jährige Polin ihre Position an der Spitze der Weltrangliste behalten: die erste Verfolgerin Aryna Sabalenka kann als Titelverteidigerin keine Punkte dazugewinnen.

Swiatek (rechts) gratuliert Bezwingerin Noskova. Bild: keystone

Alcaraz im Achtelfinal

Der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz wurde in der 3. Runde des Australian Open nicht gefordert. Der mit 18 Jahren noch zwei Jahre jüngere Chinese Shang Juncheng (ATP 140), der dank einer Wildcard dabei war, musste zu Beginn des dritten Satzes mit einer Oberschenkelverletzung aufgeben. Alcaraz hatte die ersten beiden Sätze überlegen zweimal 6:1 gewinnen.

Alcaraz darf wieder kommen. Bild: keystone

Der Wimbledonsieger steht in Melbourne erstmals in der zweiten Woche. Vor zwei Jahren scheiterte er in der 3. Runde, im vergangenen Jahr fehlte er verletzt.

Sein nächster Gegner Miomir Kecmanovic (ATP 60) musste wesentlich härter arbeiten. Der Serbe siegte in fast vier Stunden gegen den letztjährigen Halbfinalisten Tommy Paul. Er wehrte dabei zwei Matchbälle ab – wie schon in der Runde davor gegen Jan-Lennard Struff. (ram/sda)

