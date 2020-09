Bublik ärgert seine Gegner mit dem Aufschlag von unten – und es funktioniert

Sie hat Matchball bei 6:0, 5:0 – dann wird es dramatisch

Was für ein kurioser Match in der Qualifikation für die French Open in Paris! Die Österreicherin Barbara Haas ist gedanklich wohl bereits in der Kabine, als sie gegen Daria Snigur 6:0, 5:0 führt und bei eigenem Aufschlag einen Matchball hat.

Doch plötzlich versagen Haas die Nerven. Den Matchball vergibt sie mit einem Doppelfehler. Kurz danach ist das Game weg, die 18-jährige Snigur kann das 0:6, 0:6 verhindern – und spielt dann plötzlich gross auf. Die Ukrainerin findet zurück in die …