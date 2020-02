Sport

Djokovic-Vater lästert über Roger Federer: «Er ist neidisch auf Novak»



Djokovics Vater lästert über Federer: «Er ist neidisch auf Novak»

In einem Interview lässt der Vater des aktuellen Tennis-Weltranglistenersten Novak Djokovic kein gutes Haar am 20-fachen Grand-Slam-Sieger Roger Federer. Auch eine Kampfansage an den Schweizer lässt er verlauten.

Dominik Sliskovic / t-online

Srdjan Djokovic, Vater des Tennis-Stars Novak Djokovic, greift den achtfachen Wimbledon-Sieger Roger Federer ziemlich harsch an. In einem Interview mit der serbischen Zeitung «Novosti» kritisierte er insbesondere den Charakter der Schweizer Tennis-Legende: «Federer ist ein herausragender Tennisspieler, aber das könnte ich über seine Menschlichkeit nicht sagen.»

Federer gönne niemandem ausser sich selbst Erfolge, ist sich Djokovic sicher: «Federer ist neidisch auf Novak seit dem Moment, an dem ihm der Durchbruch gelang, weil er wusste, dass mein Sohn besser ist als er und ihn überragen wird.»

«Novak wird in den nächsten Jahren zum grössten Tennisspieler aller Zeiten.»

Ganz anders mit Konkurrenten würde sein Sohn Novak umgehen, ist sich Djokovic sicher – obwohl ihn Medien fälschlicherweise als verbissen und schlechten Verlierer zu porträtieren versuchen. «Es ist unglaublich, was alles über Novak geschrieben wird», zeigt sich Papa Djokovic bestürzt, und stellt klar: «Niemand in der Geschichte des Sports, nicht nur des Tennis, nimmt Niederlagen so hin wie Novak. Wenn er verliert, geht er von selbst auf seine Gegner zu, gratuliert ihnen, küsst sie und sagt ihnen, ‹Bravo, Meister, du warst heute besser als ich.› Und dennoch hat er noch nie eine Fair-Play-Auszeichnung erhalten, wie sie Federer ständig ausgehändigt wird.»

Djokovic behauptet, dass diese Ablehnung und Zuschiebung der Bösewicht-Rolle im Welttennis seinen Sohn nur noch mehr antreibt. Daher ist er sicher: «Novak wird in den nächsten zwei, drei Jahren zum grössten Tennisspieler aller Zeiten werden.» Dieses Selbstbewusststein habe auch sein Sohn, so Djokovic, der in Belgrad das Restaurant «Novak» betreibt, in denen die Trophäen des 17-fachen Grand-Slam-Siegers ausgestellt sind: «Novak hat mich angerufen und gesagt: ‹Papa, bau einen neue Vitrine, in die alle vier Grand-Slam-Pokale dieses Jahres passen.›»

Auf Federers Grand-Slam-Rekord fehlen Djokovic noch drei Major-Trophäen. Frühestens beim US Open könnte der Serbe den Schweizer einholen, dafür müsste der «Djoker» aber auch beim French Open triumphieren, wo Rafael Nadal der haushohe Favorit sein wird. Besser stehen für Djokovic die Chancen, Federer in diesem Jahr noch bei den Anzahl Wochen als Weltnummer 1 zu überholen. Dort steht liegt «Nole» (278 Wochen) nur noch 32 Wochen hinter «King Roger» (310).

