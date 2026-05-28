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WM-Qualifikation

Die Schweizer Erfolge gegen Schweden: Von WM-Quali zu Unihockey WM-Gold

KEYPIX - Swiss fans celebrate during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Switzerland and Finland, at the Swiss Life Arena ice hockey stadium, ...
Die Schweizer Nati sorgt an der Heim-WM bei den Fans für Euphorie.Bild: keystone

Macht es wie die Fussball-Nati und die Unihockey-Frauen: Schweizer Erfolge gegen Schweden

Die Schweizer Nati sorgt an der Heim-WM weiter für Furore – nun wartet ausgerechnet Schweden im Viertelfinal. Ein Albtraum. Nach einer souveränen Gruppenphase träumt die Schweiz vom nächsten Sieg. Fünf Schweizer Erfolge gegen Schweden, welche für Hoffnung sorgen.
28.05.2026, 15:0128.05.2026, 15:01
Claudia Carvalho
Claudia Carvalho

Schweden – das klingt für viele Schweizer Sportfans nach Herzschmerz. Über die Jahre hat sich das skandinavische Land zu einem richtigen Angstgegner entwickelt, der die Schweiz immer wieder in entscheidenden Momenten geschlagen hat. Und zwar über das Eishockey hinaus.

Bitter in Erinnerung bleibt das Jahr 2018: An der Fussball-WM in Russland scheiterte die Nati im Achtelfinal mit 0:1 an Schweden, an der Eishockey-WM in Dänemark verloren die Schweizer den Final gegen die Schweden im Penaltyschiessen und gar im Tennis mussten die Schweizer im Davis Cup eine Niederlage gegen Schweden einstecken. Nun ist es endlich an der Zeit, dass unsere Eishockey-Nati den Fluch besiegen. Diese Athletinnen und Athleten haben gezeigt, wie es geht.

Inhaltsverzeichnis
WM-Qualifikation 2026Unihockey-SensationOlympia-BronzeGold an Curling-WM 2026Der ewige Vorsprung

WM-Qualifikation 2026

Die Schweizer Nationalmannschaft besiegte Schweden nicht nur einmal, nein, sie feierte gleich zwei Siege in der WM-Qualifikation. Im ersten Spiel im Oktober 2025 bezwang die Nati in einem Auswärtsspiel Schweden mit 2:0. Die Tore erzielten Captain Granit Xhaka und Youngster Johan Manzambi.

Im November 2025 schlug die Nati Schweden erneut und das gleich mit 4:1. Im ausverkauften Stadion in Genf setzten sich die Schweizer nach einem eher harzigen Start doch klar durch. Die Tore wurden von Breel Embolo, Granit Xhaka, Dan Ndoye und dem Nati-Juwel Johan Manzambi geschossen.

Die Schweiz besiegt Schweden in Genf in der WM-Qualifikation 4:1.Video: SRF

Unihockey-Sensation

An der Unihockey-WM 2025 in Ostrava (Tschechien) spielten sich die Schweizerinnen spektakulär in den Final. Im Halbfinal konnten die Eidgenossinnen gegen Favorit Schweden, gegen den sie sonst eigentlich immer verloren haben – unter anderem im WM-Final 2019 und teils zweistellig –, überraschend mit 6:3 gewinnen und standen somit im Final.

KEYPIX - Die Schweizerinnen jubeln nach Spielschluss im Halbfinal Schweden gegen die Schweiz an der Frauen Unihockey Weltmeisterschaft der Damen 2025, am Samstag, 13. Dezember 2025,in der Ostravar Are ...
Die Schweizerinnen jubeln nach Spielschluss des Halbfinals gegen Schweden.Bild: keystone

Dort liess sich das Unihockey-Nationalteam den Titel nicht mehr nehmen, indem es im WM-Final auch das Team aus Tschechien schlug und kürt sich somit zum Weltmeister.

Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt an der Unihockey-WM in Tschechien den Final gegen die Gastgeberinnen mit 2:0.Video: SRF

Olympia-Bronze

An den olympischen Winterspielen 2026 in Milano-Cortina konnte die Nati Olympia-Bronze mit nach Hause nehmen. Die Schweizerinnen besiegten Schweden im kleinen Final 2:1 nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Alina Müller nach 9:09 Minuten in der Overtime nach einem Doppelpass mit Ivana Wey. Ein historischer Erfolg für das Schweizer Frauen-Eishockey.

KEYPIX - Team Switzerland players celebrate after Alina Muller (25) scored the winning goal in overtime to beat Sweden in the women&#039;s ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics, in ...
Der Freude nach der Erlösung war enorm. Bild: keystone

Gold an Curling-WM 2026

Die Schweizer Curlerinnen können sich im WM-Halbfinal gegen Schweden 8:5 durchsetzen und ins Final ziehen. Der Schweizer Skip Xenia Schwaller glänzte im Halbfinal und machte für die Schweizerinnen den Unterschied aus.

From left to right, Switzerland skip Xenia Schwaller, third Selina Gafner, vice-skip Fabienne Rieder and lead Selina Rychiger raise the trophy after defeating Canada to win the World Women&#039;s Curl ...
Weltmeisterinnen: Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder und Selina Rychiger.Bild: keystone

Im Final besiegten die Schweizerinnen auch Gastgeber Kanada und holten bei ihrer WM-Premiere Gold. Das Quartett des Grasshopper Club Zürich feiert mit dem WM-Titel den grössten Erfolg ihrer Geschichte.

Der ewige Vorsprung

Im Schwingen führt die Schweiz gegen Schweden seit Jahrhunderten. Kein einziger Schwede hat es je in einen Sägemehlring geschafft, geschweige denn einen Kranz geholt. Während sich an Schwingfesten tausende Zuschauer versammeln, hat in Schweden vermutlich niemand auch nur das Wort «Hosenlupf» je ausgesprochen. 😉

So geht Schwingen – ein Crash-Kurs zum Eidgenössischen

Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent
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Themen
Die Nati-Noten beim 4:1 der Schweiz gegen Schweden
1 / 16
Die Nati-Noten beim 4:1 der Schweiz gegen Schweden

Gregor Kobel
Note 4,5
Bis zum Schweden-Heimspiel ist Kobel während 465 Länderspielminuten ohne Gegentor. An diesem Abend kommen nochmals deren 33 dazu, macht in der Summe 498 - ein Topwert. Nur zweimal in der ersten Halbzeit muss der Schweizer Goalie eingreifen, beim ersten Mal wird er bezwungen. Könnte er das 1:1 verhindern? Vielleicht. Bei der zweiten Chance vor dem Pausenpfiff reagiert Kobel gegen Bernhardsson sackstark. In der zweiten Halbzeit kaum ein weiteres Mal geprüft.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / imago images
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Schweden oder Schweiz? Tourismuskampagne soll ein für alle Mal Klarheit schaffen
Video: watson
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Crystal Palace gewinnt die Conference League – Glasner mit Happy End
Crystal Palace gewinnt seinen ersten internationalen Titel. Der FA-Cup- und englische Supercup-Sieger von 2025 setzt sich im Final der Conference League in Leipzig gegen Rayo Vallecano 1:0 durch. Für Trainer Oliver Glasner ist es das erhoffte Happy End.
Die erste nennenswerte Torchance der Engländer war sogleich die entscheidende Aktion der lange zähen Partie zwischen dem 15. der Premier League und dem 9. der spanischen Meisterschaft, die beide ihren ersten internationalen Titel anpeilten. Jean-Philippe Mateta war in der 51. Minute bei einem Abpraller zur Stelle, als Vallecanos Torhüter Augusto Batalla einen strammen Weitschuss von Adam Wharton ungenügend parierte. Weitere Treffer sahen die knapp 40'000 Zuschauer im Leipziger Stadion nicht.
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