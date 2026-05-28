Die Schweizer Nati sorgt an der Heim-WM bei den Fans für Euphorie. Bild: keystone

Macht es wie die Fussball-Nati und die Unihockey-Frauen: Schweizer Erfolge gegen Schweden

Die Schweizer Nati sorgt an der Heim-WM weiter für Furore – nun wartet ausgerechnet Schweden im Viertelfinal. Ein Albtraum. Nach einer souveränen Gruppenphase träumt die Schweiz vom nächsten Sieg. Fünf Schweizer Erfolge gegen Schweden, welche für Hoffnung sorgen.

Claudia Carvalho Folge mir

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Schweden – das klingt für viele Schweizer Sportfans nach Herzschmerz. Über die Jahre hat sich das skandinavische Land zu einem richtigen Angstgegner entwickelt, der die Schweiz immer wieder in entscheidenden Momenten geschlagen hat. Und zwar über das Eishockey hinaus.

Bitter in Erinnerung bleibt das Jahr 2018: An der Fussball-WM in Russland scheiterte die Nati im Achtelfinal mit 0:1 an Schweden, an der Eishockey-WM in Dänemark verloren die Schweizer den Final gegen die Schweden im Penaltyschiessen und gar im Tennis mussten die Schweizer im Davis Cup eine Niederlage gegen Schweden einstecken. Nun ist es endlich an der Zeit, dass unsere Eishockey-Nati den Fluch besiegen. Diese Athletinnen und Athleten haben gezeigt, wie es geht.

WM-Qualifikation 2026

Die Schweizer Nationalmannschaft besiegte Schweden nicht nur einmal, nein, sie feierte gleich zwei Siege in der WM-Qualifikation. Im ersten Spiel im Oktober 2025 bezwang die Nati in einem Auswärtsspiel Schweden mit 2:0. Die Tore erzielten Captain Granit Xhaka und Youngster Johan Manzambi.



Im November 2025 schlug die Nati Schweden erneut und das gleich mit 4:1. Im ausverkauften Stadion in Genf setzten sich die Schweizer nach einem eher harzigen Start doch klar durch. Die Tore wurden von Breel Embolo, Granit Xhaka, Dan Ndoye und dem Nati-Juwel Johan Manzambi geschossen.

Die Schweiz besiegt Schweden in Genf in der WM-Qualifikation 4:1. Video: SRF

Unihockey-Sensation

An der Unihockey-WM 2025 in Ostrava (Tschechien) spielten sich die Schweizerinnen spektakulär in den Final. Im Halbfinal konnten die Eidgenossinnen gegen Favorit Schweden, gegen den sie sonst eigentlich immer verloren haben – unter anderem im WM-Final 2019 und teils zweistellig –, überraschend mit 6:3 gewinnen und standen somit im Final.

Die Schweizerinnen jubeln nach Spielschluss des Halbfinals gegen Schweden. Bild: keystone

Dort liess sich das Unihockey-Nationalteam den Titel nicht mehr nehmen, indem es im WM-Final auch das Team aus Tschechien schlug und kürt sich somit zum Weltmeister.

Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt an der Unihockey-WM in Tschechien den Final gegen die Gastgeberinnen mit 2:0. Video: SRF

Olympia-Bronze

An den olympischen Winterspielen 2026 in Milano-Cortina konnte die Nati Olympia-Bronze mit nach Hause nehmen. Die Schweizerinnen besiegten Schweden im kleinen Final 2:1 nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Alina Müller nach 9:09 Minuten in der Overtime nach einem Doppelpass mit Ivana Wey. Ein historischer Erfolg für das Schweizer Frauen-Eishockey.

Der Freude nach der Erlösung war enorm. Bild: keystone

Gold an Curling-WM 2026

Die Schweizer Curlerinnen können sich im WM-Halbfinal gegen Schweden 8:5 durchsetzen und ins Final ziehen. Der Schweizer Skip Xenia Schwaller glänzte im Halbfinal und machte für die Schweizerinnen den Unterschied aus.

Weltmeisterinnen: Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder und Selina Rychiger. Bild: keystone

Im Final besiegten die Schweizerinnen auch Gastgeber Kanada und holten bei ihrer WM-Premiere Gold. Das Quartett des Grasshopper Club Zürich feiert mit dem WM-Titel den grössten Erfolg ihrer Geschichte.

Der ewige Vorsprung

Im Schwingen führt die Schweiz gegen Schweden seit Jahrhunderten. Kein einziger Schwede hat es je in einen Sägemehlring geschafft, geschweige denn einen Kranz geholt. Während sich an Schwingfesten tausende Zuschauer versammeln, hat in Schweden vermutlich niemand auch nur das Wort «Hosenlupf» je ausgesprochen. 😉