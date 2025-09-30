Der Frust bei Belinda Bencic musste raus. Bild: keystone

«Bin zu alt für diese Psychospielchen»: Bencic rastet gegen Coco Gauff aus

Belinda Bencic verpasst beim WTA-1000-Turnier in Peking den Vorstoss in die Viertelfinals. Die als Nummer 15 gesetzte Ostschweizerin unterliegt der Weltranglisten-Dritten Coco Gauff 6:4, 6:7 (4:7), 2:6. Dabei verliert die 28-Jährige für kurze Zeit ihre Nerven.

Lange sah es so aus, als könnte Bencic die French-Open-Siegerin zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Schranken weisen. Anders als im Achtelfinal von Indian Wells, als Bencic nach Satzrückstand noch gewinnen konnte, musste sie sich der 21-jährigen Amerikanerin in Peking nach gewonnenem Startsatz geschlagen geben.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte die 28-jährige Bencic erstmals am China Open in die Viertelfinals vorstossen. Obwohl sie bereits ihr zweites Aufschlagspiel abgeben musste und mit 1:4 im Hintertreffen war, holte sie sich den ersten Umgang dank fünf gewonnenen Games in Serie.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Im zweiten Satz schaffte Bencic das Break zum 4:3, konnte dieses aber nicht bestätigen und musste nach Führung im Tiebreak den Satzausgleich hinnehmen. Schliesslich missriet der Wimbledon-Halbfinalistin der Start in den dritten Umgang mit einem Serviceverlust, von dem sie sich nicht mehr erholen sollte.

Während des Spiels verlor die Ostschweizerin für kurze Zeit die Nerven und beschwerte sich bei der Stuhlschiedsrichterin lautstark über das Betreuerteam von Gauff: «Wenn der Punkt vorbei ist, ist das kein Problem. Dann ist es mir egal. Aber wenn ich an die Linie gehe, um aufzuschlagen, brauchen sie sie nicht anzufeuern.» Ihre Gegnerin wollte daraufhin auch mitreden, wurde aber direkt von Bencic unterbrochen: «Niemand redet mit dir! Sie redet mit mir, okay? Ich bin zu alt für diese Psychospielchen.»

Durch die Niederlage erlitt Bencic auf ihrer Mission, sich für die WTA Finals von Anfang November zu qualifizieren, einen argen Dämpfer. Für das Turnier in der saudischen Hauptstadt Riad qualifizieren sich nur die besten acht Spielerinnen des Jahres. (riz/sda)