ManCity-Talent hört auf – er studiert lieber Jura

Den Traum vom Profifussball haben weltweit Millionen Kinder. Han Willhoft-King war nah dran, diesen zu realisieren – und wählte dann einen ganz anderen Weg.
16.11.2025, 07:22
Ein Artikel von
t-online

Han Willhoft-King galt als grosses Versprechen im englischen Fussball. Der 19-Jährige durchlief die Akademien von Tottenham Hotspur und Manchester City, trainierte mit den Profis unter Pep Guardiola und spielte für Englands U16-Nationalteam. Doch statt auf eine Profikarriere zu setzen, hat er sich für einen anderen Weg entschieden – ein Jurastudium an der renommierten Universität Oxford.

Manchester City v Tottenham Hotspur - U18 FA Youth Cup Han Willhoft-King is playing in the FA Youth Cup Quarter Final between Manchester City Under 18s and Tottenham Hotspur Under 18s at the Joie Stad ...
Han Willhoft-King im Februar 2024: Der junge Engländer hat sich gegen den Fußball entschieden.Bild: www.imago-images.de

«Ich kenne nicht viele Leute, die, wenn sie die U21 von Man City erreichen, an diesem Punkt aufhören würden», sagte Willhoft-King dem britischen «Guardian». Doch der Mittelfeldspieler zog einen Schlussstrich – nach mehreren schweren Verletzungen und wachsender Unzufriedenheit mit dem Alltag als Nachwuchsprofi. «Ich habe mich beim Fussball immer unterfordert gefühlt», erklärte er. «Ich brauchte etwas anderes, und Oxford hat mich begeistert.»

Der Sohn eines Philosophen und einer Architektin sagt heute:

«Ich wollte etwas, das über die nächsten 10 bis 15 Jahre hinausgeht. Ein Studium bietet mir diese Plattform.»

