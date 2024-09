Fritz entscheidet US-Duell gegen Tiafoe für sich – im Final wartet die Weltnummer 1

Taylor Fritz (APT 12) brauchte gegen seinen Landsmann Francis Tiafoe fünf Sätze, eher er den Einzug in den Final des US-Open bejubeln konnte. Der 26-Jährige siegte mit 4:6, 7:5, 4:6, 6:4 und 6:1.

Nach drei Sätzen sah es zunächst gut aus für sein gleichaltriges Gegenüber. Tiafoe lag in Führung und brauchte nur noch einen Satz, um als Sieger vom Platz gehen zu können. Doch dann drehte Fritz auf, holte sich Durchgang vier und liess im fünften Satz nichts mehr anbrennen.

Taylor Fritz jubelt vor Heimpublikum. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Taylor Fritz steht damit als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2009 in Wimbledon in einem Grand-Slam-Final. Gegner am Sonntag ist dort die Weltnummer 1 Jannik Sinner.

Der Italiener schlug im Halbfinal den angeschlagenen Briten Jack Draper ohne Probleme in drei Sätzen 7:5, 7:6, 6:2. (rst)