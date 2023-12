Die wichtigsten Transfers 2018

Transferticker

Stojilkovic leihweise zu Kaiserslautern +++ GC verpflichtet Arlind Ajeti

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

GC engagiert Innenverteidiger Arlind Ajeti

Arlind Ajeti wechselt per sofort zum Super-League-Klub Grasshoppers. Der 24-jährige Innenverteidiger erhält einen Einjahresvertrag mit einer Option für zwei weitere Jahre.

Ajeti war zuletzt vom FC Turin an Crotone ausgeliehen, bei welchem er es auf 23 Serie-A-Spiele brachte. Zuletzt war der albanische Internationale vereinslos. Arlind Ajeti entstammt wie sein Bruder Albian der Nachwuchsabteilung des FC Basel. Zwischen 2011 und 2015 kam er zu 52 Einsätzen in Basels Fanionteam.

Bei GC soll Ajeti den Brasilianer Nathan ersetzen, der sich in einem Testspiel letzte Woche eine Meniskus-Verletzung zuzog und rund sechs Monate ausfällt. (sda)

Xamax verpflichtet Mittelfeldspieler Pickel

Super-League-Aufsteiger Neuchâtel Xamax hat mit Charles Pickel eine neue Nummer 6 verpflichtet. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt bis Ende Saison leihweise von den Zürcher Grasshoppers.

Pickel war letzte Saison an den Challenge-League-Verein Schaffhausen ausgeliehen. In dieser Saison stand er im ersten Meisterschaftsspiel mit GC im Einsatz, ehe er sich am Meniskus verletzte. Pickel, der sämtliche Nachwuchsstufen beim FC Basel durchlaufen hat, soll sein Debüt bei den Neuenburgern am Samstag im Testspiel gegen seinen ehemaligen Verein Schaffhausen geben. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Gefühlt ist es ein Leben her, als Federico Macheda bei Manchester United als das grosse Versprechen für die Zukunft galt. Gleich bei seinen ersten zwei Einsätzen schoss er als 17-Jähriger je ein Tor. Doch Macheda setzte sich nicht durch und das gelang ihm auch bei zahlreichen Ausleihen (u.a. Sampdoria, QPR und VfB Stuttgart) nicht. Zuletzt war er ohne Klub, nun mit mittlerweile 27 Jahren hat er bei Panathinaikos Athen unterschrieben. (ram)

Die Zukunft des italienischen Mittelfeldspielers Claudio Marchisio ist geklärt. Der 32-Jährige unterschrieb für die nächsten zwei Jahre bei Zenit St. Petersburg. Erst vor zweieinhalb Wochen hatte der italienische Rekordmeister Juventus Turin bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Marchisio in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden sei. Der 55-fache italienische Internationale war während 25 Jahren bei den Turinern engagiert gewesen.

Er durchlief bei Juventus alle Nachwuchsmannschaften nachdem er mit 7 Jahren bei der Juve eingetreten war. Mit Ausnahme einer Saison als Leihspieler bei Empoli (2007/08) trug er nie ein anderes Trikot als das schwarz-weisse von Italiens Serien-Champion. Er gewann mit dem Verein 14 Titel, darunter sieben italienische Meisterschaften. (sda/afp)

Der langjährige ivorische Nationalspieler Yaya Touré kehrt nach zwölf Jahren zu Olympiakos Piräus zurück. Der 35-jährige Mittelfeldspieler hatte in der Saison 2005/2006 beim griechischen Rekordmeister den Durchbruch geschafft, ehe er bei Monaco, Barcelona und Manchester City eine Weltkarriere schaffte. Im Sommer erhielt Touré beim Premier-League-Champion keinen neuen Vertrag mehr. (ram/sda/afp)

Fabio Coentrão kehrt zu seinem Heimatverein Rio Ave in die höchste portugiesische Liga zurück. Der 30-jährige Linksverteidiger löste seinen Vertrag mit Real Madrid auf. Beim Champions-League-Sieger der letzten drei Jahre spielte Coentrão seit längerem keine Rolle mehr. Zuletzt war der 52-fache Internationale an Sporting Lissabon ausgeliehen.

Mit Borja Mayoral vermeldete Real Madrid am Freitag einen weiteren Abgang. Der 21-jährige Mittelstürmer wurde leihweise für ein Jahr an den Ligakonkurrenten Levante abgegeben. (sda)

Kurz vor seinem 30. Geburtstag verlässt Nuri Sahin seinen Stammklub Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler, der beim neuen Trainer Lucien Favre nicht hoch im Kurs stand, geht zu Werder Bremen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc lobte ihn: «Nuri ist ein grosser Borusse, der immer Borusse und Teil unseres Klubs und seiner Geschichte bleiben wird!» (ram)

Roland Sallai wechselt in die Bundesliga. Der ungarische Nationalspieler unterschrieb beim SC Freiburg. Zuletzt spielte der 21-Jährige bei APOEL Nikosia. Die Breisgauer, so heisst es, bezahlen für Sallai 4,5 Millionen Euro. (ram)

Besiktas verstärkt seine Offensive mit Adem Ljajic. Der 26-jährige Serbe wird für eine Saison von Torino ausgeliehen. (ram)

Aarau holt Bürgy von YB Bild: KEYSTONE

Der serbelnde FC Aarau verstärkt sich bis Ende Saison mit Nicolas Bürgy. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt von Meister YB. Die Young Boys leihten Bürgy in der Vergangenheit auch schon an Thun und Wohlen aus. In der Super League bestritt er bislang 34 Partien. (ram)

Der 26-jährige holländische Nationalspieler Quincy Promes wechselt nach Spanien. Den Torschützenkönig der russischen Premjer-Liga zieht es von Spartak Moskau zum FC Sevilla. (ram)

Der FC Lugano schnappt sich zwei Top-Talente italienischer Grossklubs. Von Juventus Turin wird der 21-jährige Tscheche Roman Macek ausgeliehen, von der AC Milan der 19-jährige Belgier Alexandro Cavagnera. Beides sind Mittelfeldspieler. (ram)

Der 21-jährige Tsiy William Ndenge schliesst sich dem FC Luzern an. Der ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands kommt von Borussia Mönchengladbach. Vergangene Saison war der zentrale Mittelfeldspieler an Roda Kerkrade ausgeliehen, wo er in 32 Einsätzen zwei Tore erzielte. (ram)

Tuchel bestätigt Bernat-Transfer Bild: AP

PSG-Trainer Thomas Tuchel hat am Freitagmorgen bestätigt, dass Juan Bernat (von Bayern München) und Eric Maxim Choupo-Moting (von Stoke City) nach Paris wechseln. Heute würden beide die Medizintests absolvieren, sagte Tuchel an einer Medienkonferenz. Für Verteidiger Bernat soll eine Ablöse von 14 Millionen Euro gezahlt werden, Angreifer Choupo-Moting ist ablösefrei. (ram)

Diego Benaglio erhält einen neuen Teamkollegen: Die AS Monaco hat Nacer Chadli verpflichtet. Der belgische Nationalspieler kommt von West Bromwich Albion, er hat im Fürstentum für drei Saisons unterschrieben. (ram)

Trapp wieder in Frankfurt

Nach drei Jahren kehrt Goalie Kevin Trapp von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt zurück. Bei PSG drohte dem 28-Jährigen nach der Verpflichtung von Gigi Buffon ein Dasein auf der Tribüne. Kurios: Die Eintracht veröffentlichte ein Video zum Wechsel, das es kurz darauf aber wieder löschte. (ram)

Der brasilianische Linksverteidiger Jorge stand auch bei Hoffenheim auf dem Zettel, doch nun wechselt der 22-jährige zum FC Porto. Die AS Monaco leiht den brasilianischen Nationalspieler zunächst für eine Saison aus. (ram)

Rakitic im Visier von PSG Bild: EPA/EFE

Paris Saint-Germain könnte am letzten Tag des Transferfensters nochmals einen dicken Fisch an Land ziehen. Angeblich ist PSG gewillt, die Ausstiegsklausel in Ivan Rakitics Vertrag zu aktivieren. Für den kroatischen Nationalspieler müssten die Franzosen 140 Millionen Franken nach Barcelona überweisen. (ram)

Kagawa vor dem Absprung? Bild: EPA/Bongarts/Getty Images Pool

Der Japaner Shinji Kagawa spielt in den Überlegungen des neuen Dortmund-Trainers Lucien Favre offenbar keine Rolle. Der 29-jährige Offensivspieler könnte die Borussia deshalb noch verlassen; der FC Sevilla und Olympique Marseille gelten als interessiert. (ram)

Boateng wohl weiter in München Bild: EPA/EPA

Jérôme Boateng wird bei Bayern München bleiben. Gemäss der «Bild» ist ein Wechsel des 30-jährigen Verteidigers zu Paris Saint-Germain geplatzt. Bayern habe für den Weltmeister von 2014 mindestens 50 Millionen Euro verlangt, PSG habe 40 Millionen geboten. (ram)

Der FC Lugano engagiert mit einem Zweijahresvertrag den defensiven Mittelfeldspieler Miroslav Covilo (32). Der 1,93 m grosse Hüne aus Bosnien-Herzegowina war seit 2014 beim polnischen Erstligisten KS Cracovia engagiert, wo er in 104 Wettbewerbsspielen 19 Tore erzielte. Zuletzt war es zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung gekommen. (ram/sda)

GC leiht Andersen an Aalborg aus Bild: KEYSTONE

Die Grasshoppers leihen Lucas Andersen bis Ende Juni 2019 mit Kaufoption in dessen dänische Heimat zu Aalborg aus. Der Angreifer stiess im Juli 2016 zu GC und kam seither zu 84 Wettbewerbsspielen für die Stadtzürcher. Im abgelaufenen Monat musste Andersen wegen einer Knöchelverletzung pausieren. In der letzten Super-League-Saison kam er auf vier Tore in 32 Spielen. (ram/sda)

Der FC St.Gallen hat kurz vor Ende der Transferperiode einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen: Innenverteidiger Musah Nuhu wird vorerst für ein Jahr von der West African Football Academy ausgeliehen. Der 21-jährige 1,94-Meter-Mann trainierte in der vergangenen Woche mit der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler und wusste dabei nicht nur durch seine Kopfballstärke zu überzeugen. (pre)

Assan Ceesay wechselt per sofort vom FC Lugano zum FC Zürich, wo der 24-jährige Stürmer einen Vierjahresvertrag bis 2022 unterschreibt. Noch muss der 1,88-Meter-Hüne allerdings den Medizintest bestehen. Sportchef Thomas Bickel freut sich aber schon: «Ceesay bringt mit seiner Schnelligkeit, seiner guten Technik sowie seiner Kopfballstärke alle Komponenten mit, welche einen kompletten Stürmer auszeichnen. Er wird sich bei uns noch weiterentwickeln, sofort jedoch den gewünschten Ersatz für die beiden Abgänge im Angriff darstellen.»

Der 24-jährige Gambier erzielte in der noch jungen Saison bereits vier Tore für Lugano und soll in Zürich den in die Türkei gewechselten Michael Frey und den nach Spanien gezogenen Raphael Dwamena ersetzen. (pre)

Bernat statt Rodriguez zu PSG? Bild: AP/AP

Bayern-Verteidiger Juan Bernat soll unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris St-Germain stehen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, muss der Linksverteidiger nur noch den Medizincheck in der französischen Hauptstadt bestehen. Die Bayern sollen eine Ablöse von 15 Millionen Euro fordern, der Spanier in Paris einen Vertrag bis 2021 unterschreiben.

Wechselt Bernat zum PSG, wird der Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wohl bei Milan bleiben. Anfang Woche war gemunkelt worden, dass die «Rossoneri» dem Ex-FCZ-ler bereits die Freigabe für einen Transfer zum französischen Meister erteilt hätte. (pre)

Man erkannte ihn am Stirnband. Bild: KEYSTONE

Der Challenge-League-Tabellenletzte Aarau reagiert auf die sportliche Misere mit der Rückkehr der einstigen Stürmer-Legende Petar Aleksandrov (55) als Stürmertrainer.Der Bulgare, 1993 Torschützenkönig und Meister mit Aarau, assistierte vor wenigen Jahren schon unter dem aktuellen Aarauer Cheftrainer Patrick Rahmen beim damaligen Challenge-League-Klub Biel.

Aleksandrov erhält vorerst einen Vertrag bis Ende Jahr. Erst vor einem Monat war Aleksandrov übrigens noch als Co-Trainer von Ryszard Komornicki beim interregionalen Zweitligisten Olten vorgestellt worden. (pre/sda)

Luzern hat vom spanischen Zweitligisten Gimnastic Tarragona den 17-fachen georgischen Internationalen Otar Kakabadze verpflichtet. Der 23-jährige rechte Aussenverteidiger unterschrieb beim FCL einen Vertrag über drei Jahre bis Juni 2021. Kakabadze, der bei Tarragona zur Stammelf gehörte, erzielte in 44 Einsätzen für Gimnastic ein Tor und gab sechs Assists. (pre/sda)

Marvin Spielmann verlängert in Thun Bild: KEYSTONE

Marvin Spielmann hat seinen Vertrag mit dem FC Thun um ein Jahr bis 2022 verlängert. Der erfolgreichste Thuner Torschütze der letzten Saison war von in- und ausländischen Klubs umworben. Der 22-Jährige spielt seit Februar 2017 für die Berner Oberländern. (zap/sda)

Yaya Toure wechselt nach London, aber zu welchem Verein?

Bild: AP/AP

Dimitri Celuk, der Berater von Yaya Toure hat bestätigt, dass sein Schützling Manchester City verlassen wird: «Yaya Touré hat seinen Medizincheck in London bestanden. Yaya steht kurz davor, einen neuen Vertrag zu unterschreiben.»

Wohin es Yaya zieht, ist aber noch unklar, alleine in der Premier League spielen mit Chelsea, Arsenal, Tottenham, Fulham, Crystal Palace und West Ham United sechs Teams aus London. Ausgeschlossen hat Berater Celuk allerdings, dass es sich um West Ham oder Crystal Palace handle. (zap)

Benjamin Henrichs wechselt von Bayer Leverkusen zur AS Monaco. Der Rechtsverteidiger soll über 20 Millionen Euro kosten und hat in Monaco für fünf Jahre unterschrieben. Der 21-jährige Henrichs, der drei Partien in der deutschen A-Nationalmannschaft absolvierte, ist ein Leverkusener Eigengewächs, welches 15 Jahre bei Bayer war. (zap)

Der Super-League-Vorletzte GC verstärkt seine Offensive. Von Stoke City stösst der belgische U21-Nationalspieler Julien Ngoy zu den Zürchern. Diese leihen ihn für eine Saison aus und haben eine Kaufoption. Ngoy kam letzte Saison, als Stoke aus der Premier League abstieg, im Herbst zu sechs Einsätzen. In der Rückrunde war er ans drittklassige Walsall ausgeliehen. GC-Sportchef Mathias Walther bezeichnet Ngoy als einen Stürmer «mit viel Zug aufs Tor», der physisch sehr stark sei. (ram)

Stjepan Kukuruzovic setzt seine Karriere in der Challenge League fort. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt per sofort vom FC St.Gallen zu Lausanne. Der Berner Oberländer bestritt für die Ostschweizer 34 Partien, kam in dieser Saison aber erst zu zwei Teileinsätzen. Dabei überzeugte Kukuruzovic gegen seinen Stammklub Thun, beim 3:2-Sieg schoss er zwei Tore und gab den Assist zum dritten Treffer. (ram)

Borussia Dortmund hat seinen Wunschstürmer gefunden: Paco Alcacer wechselt vom FC Barcelona zum BVB. Der 13-fache spanische Nationalspieler wird für ein Jahr und eine Gebühr von zwei Millionen Euro ausgeliehen. Der BVB sicherte sich ausserdem eine Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Euro.

«Wir freuen uns sehr, dass sich Paco Alcacer für Borussia Dortmund entschieden hat und sind fest davon überzeugt, dass dieser Spielertypus gut zu unserer Spielweise passt», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Alcacer ist zwar nur 1,75 Meter Gross, aber trotzdem sehr torgefährlich. In Valencia hatte sich der Goalgetter mit 43 Toren und 17 Assists in 124 Einsätzen für Barça empfohlen. In Katalonien kam Alcacer in etwas mehr als zwei Jahren 50-mal zum Einsatz und erzielte 15 Tore. (pre)

Der früher YB- und FC-Basel-Goalgetter Seydou Doumbia hat einen neuen Verein gefunden. Der 30-jährige ivorische Internationale unterschrieb beim spanischen Erstligisten Girona einen Vertrag über drei Jahre. Doumbia wechselt ablösefrei von Sporting Lissabon zu den Katalanen, die in der vergangenen Saison als Aufsteiger mit dem 10. Rang überraschten. Der Start in diese Meisterschaft ist Girona mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Partien nicht wunschgemäss gelungen.

In der Super League erzielte Doumbia in 113 Pflichtspielen für die Young Boys (2008 bis 2010) und den FC Basel (2016 bis 2017) 79 Tore und wurde dreimal Torschützenkönig. (pre/sda)

Rodriguez vor Wechsel zum PSG? Bild: AP/ANSA

Gibt's kurz vor dem Ende des Transfersfensters noch einen Hammer-Transfer eines Schweizer Nationalspielers? Wie «Sky Italia» berichtet, soll Ricardo Rodriguez für 30 Millionen Euro zu Paris St-Germain wechseln. Der Linksverteidiger wechselte vor einem Jahr von Wolfsburg zur AC Milan, hat bei den «Rossoneri» in diesem Sommer mit Diego Laxalt und Ivan Strinic aber viel Konkurrenz bekommen. Milan soll dem Deal deshalb bereits zugestimmt haben.

Rodriguez soll der Wunschspieler des neuen PSG-Trainers Thomas Tuchel sein. Auf der Linksverteidiger-Position müsste sich der Nati-Spieler gegen den momenten verletzten Layvin Kurzawa sowie gegen die beiden Youngsters Stanley N’Soki und Colin Dagba durchsetzen. Bis am Freitag müsste der Transfer unter Dach und Fach sein. (pre)

Der 40-fache niederländische Internationale Kevin Strootman wechselt für rund 25 Millionen Euro von der AS Roma zu Olympique Marseille. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre und soll in Marseille zusammen mit dem Brasilianer Luiz Gustavo im defensiven Mittelfeld spielen. Strootman spielte seit Sommer 2013 bei der AS Roma, davon die ersten zweieinhalb Jahre unter dem heutigen Marseille-Trainer Rudi Garcia. (pre/sda)

Paco Alcacer ist in Deutschland gelandet und hat bei Dortmund den Medizincheck bereits absolviert. Die Bestätigung des Transfers wird noch im Laufe des heutigen Tages erwartet. Alcacer stand zuletzt bei Barcelona unter Vertrag. In der letzten Saison kam der Stürmer aber nur auf 17 Einsätze (vier Tore). (abu)

Drmic zu Düsseldorf? Bild: DPA

Josip Drmic steht bei Borussia Mönchengladbach, das ohne den Schweizer plant, vor dem Absprung. Ein möglicher Abnehmer soll Aufsteiger Fortuna Düsseldorf sein – wohnt der 26-Jährige doch bereits dort. Ein Streitpunkt soll laut «Sky» allerdings noch das Gehalt sein. Drmic scheint dort keine Abstriche machen zu wollen. (abu)

Henry wird nicht Trainer von Bordeaux Bild: AP/AP

Kehrtwende von Thierry Henry. Nach dem Besitzerwechsel wird der Weltmeister von 1998 mit Frankreich nun doch nicht Trainer des Ligue-1-Klub Girondins Bordeaux.

Die fehlenden Garantien der neuen US-Eigentümer seien der Hauptgrund für die Absage des 41-Jährigen, berichtete «Sky Sports». Der Investmentfonds GACP übernimmt den Klub mit Ende September. Mit den alten Besitzern hatte sich Henry bereits geeinigt. Bordeaux hatte sich vor rund zehn Tagen von Trainer Gustavo Poyet getrennt. Vor seinem Rauswurf hatte der Uruguayers aufgrund eines Transfers öffentlich Kritik an der Vereinsführung geübt. (abu/sda/afp/apa)

Verlässt Kevin Trapp Paris Saint-Germain? Bild: AP/AP

Nach dem Wechsel von Gianluigi Buffon zu Paris Saint-Germain hat die vorherige Nummer 1 Kevin Trapp kaum mehr Chancen auf Einsätze. Deshalb spekuliert die französische «L'Equipe» nun, dass der deutsche Keeper die Hauptstädter verlassen könnte – zumindest leihweise.

Angeblich soll Lucien Favres Ex-Klub Nizza interessiert sein, sich mit Trapp zu verstärken. (abu)

Verliert Leverkusen Benjamin Henrichs? Bild: AP/AP

Verliert Bayern Leverkusen den jungen Aussenverteidiger Benjamin Henrichs? Wie L'Equipe schreibt, soll die AS Monaco kurz vor der Verpflichtung des 21-Jährigen stehen. Die Ablösesumme soll rund 20 Millionen Euro betragen. (abu)

Mainz 05 hat den Offensivspieler Jean-Paul Boëtius von Feyenoord Rotterdam verpflichtet. Der 24-jährige Niederländer unterschrieb beim Bundesligisten einen bis Juni 2022 laufenden Vertrag. Boëtius absolvierte zwischen August 2015 und Dezember 2016 23 Pflichtspiele für den FC Basel, konnte sich beim FCB aber nicht durchsetzen. (sda)

U17-Weltmeister Kiassumbua zu Servette Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Torhüter Joël Kiassumbua wechselt vom FC Lugano in die Challenge League zu Servette. Der 26-Jährige, der 2009 zum Aufgebot des Schweizer U17-Weltmeisterteams zählte und später zweimal für das A-Nationalteam der Demokratischen Republik Kongo auflief, erhielt bei den Genfern einen Vertrag für zwei Jahre. Er duelliert sich mit Jérémy Frick um den Stammplatz im Servette-Tor.

Mit Lugano kam Kiassumbua in der letzten Meisterschaft zu 14 Einsätzen in der Super League. Davor stand er während fünf Saisons beim FC Wohlen in der Challenge League zwischen den Pfosten.

Ausserdem gab Lugano zwei Leihgeschäfte für die aktuelle Saison bekannt. Der französisch-marokkanische Stürmer Younes Bnou Marzouk (22) schliesst sich dem maltesischen Klub Sliema Wanderers an, Gioele Franzese (19) wird in die Promotion League an den FC Wohlen ausgeliehen. (sda)

Rudy für 16 Millionen zu Schalke Bild: EPA/EPA

Sebastian Rudy verlässt nach nur einem Jahr den FC Bayern München bereits wieder und wechselt zu Schalke. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2017 ablösefrei von Hoffenheim, nun kassiert Bayern von Schalke für den 28-jährigen deutschen Internationalen rund 16 Millionen Euro. Darauf haben sich die beiden Bundesliga-Spitzenklubs geeinigt.

Rudy stand in der letzten Saison bloss 16 Mal in der Startformation. Auf der Position vor der Abwehr setzte der damalige Trainer Jupp Heynckes in erster Linie auf Javi Martinez. Unter dem neuen Trainer Niko Kovac kam Rudy weder in der Bundesliga noch im Supercup oder im Cup zum Einsatz. (pre/sda)

Nicklas Bendtner bald beim FCZ? Bild: AP

Der FC Zürich ist nach den Abgängen von Raphael Dwamena zu Levante und Michael Frey zu Fenerbahce weiter dringend auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Offenbar ist dem Stadtklub jetzt (ehemals) grosses Kaliber angeboten worden. Der 81-fache dänische Nationalspieler Niklas Bendtner. Der Stürmer, der als grosses Talent galt und unter anderem für Arsenal, Juventus und Wolfsburg spielte, steht derzeit bei Rosenborg unter Vertrag. In Norwegen schoss Bendtner in 69 Spielen 31 Tore und wurde letzte Saison Torschützenkönig.

Bendtner, der den Spitznamen «Lord» trägt, weil er früher mit der Baronesse Caroline Fleming liiert war, gilt als Enfant Terrible. (zap)

Modeste will weg von China – aber wohin Bild: EPA/DPA

Anthony Modeste hat seinen Vertrag beim chinesischen Tianjin Quanjian per sofort aufgelöst, weil diverse Zahlungen ausblieben. Demnach stelle der Stürmer Forderungen von über 30 Millionen Euro an die Chinesen.

Modeste wechselte vor einem Jahr für 34,7 Millionen Euro von Köln zu Tianjin. Nun könnte es Modeste in die Türkei treiben, spekuliert wird über Galatasaray Istanbul. Es liegen allerdings auch Angebote aus der Bundesliga vor, wie der Franzose gegenüber der «Bild am Sonntag» bestätigte: «Das stimmt. Aber ich werde mich dazu nicht äussern. Sonst heisst es wieder, ich würde mich selber anbieten.»

Dringend auf der Suche nach einem Stürmer ist Borussia Dortmund, hierzu sagte Modeste bloss: «Dortmund ist ein toller Verein. Aber meine große Liebe gehört Köln …»

Rudy von Bayern zu Schalke? Bild: AP/AP

Wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)» berichtet, steht Sebastian Rudy unmittelbar vor einem Wechsel von Bayern München zu Schalke 04.

Der Mittelfeldspieler soll die Königsblauen rund 16 Millionen Euro kosten. Es soll aber erst eine «grundsätzliche Einigung über die Transfermodalitäten» erzielt sein. Unterschrieben sei bisher noch nichts und auch der deutsche Nationalspieler Rudy habe dem Wechsel ins Ruhrgebiet noch nicht endgültig zugestimmt.

Erst letzten Sommer wechselte Rudy ablösefrei aus Hoffenheim zum FC Bayern München. (zap)

Karius verabschiedet sich aus Liverpool Bild: AP/AP

Liverpools Goalie Loris Karius wechselt zwei Jahre leihweise zum türkischen Verein Besiktas Istanbul. Der 24-jährige Deutsche war bei den Engländern nur noch zweite Wahl, nachdem diese für 75 Millionen Euro den Brasilianer Alisson von der AS Roma verpflichtet hatten.

Karius war mit zwei folgenschweren Fehlern die tragische Figur bei Liverpools 1:3-Niederlage im Champions-League-Final gegen Real Madrid. (zap/sda)

Der FC Sion gibt die Verpflichtung des jungen brasilianischen Angreifers Cleilton Monteiro, genannt Itaitinga, bekannt.

Der 19-Jährige unterschrieb im Wallis einen Vertrag über fünf Jahre. Nach einem sechsmonatigen Abstecher zu Palmeiras São Paulo kehrte Itaitinga im Dezember 2017 zu seinem Jugendklub Tiradentes zurück, wo er 2015 als erst 16-Jähriger sein Profidebüt gegeben hatte. (sda)

Der Wechsel von Liverpools ehemaligen Nummer 1 Loris Karius zu Besiktas Istanbul steht kurz bevor. Bereits seit Tagen wird in der türkischen Presse spekuliert, wann der Transfer endlich offiziell wird.

Um weitere Infos über den Stand der Dinge zu erhalten, hat sich «Besiktas Talk» gedacht, einfach mal bei Karius' Friseur anzurufen – ergeben hat sich aus dem rund einminütigen Telefonat allerdings nichts. Kein Wunder, man weiss doch: Bei Karius immer zuerst den Zahnarzt anrufen! (zap)

Wie die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet, haben sich der FC Barcelona und Borussia Dortmund auf eine Leihe von Paco Alcacer geeinigt. Der 24-jährige Stürmer der Katalanen sei Favorit von Trainer Lucien Favre und soll mit Kaufoption ausgeliehen werden.

Dortmund soll neben der Leihgebühr, die sich angeblich auf 2,25 Millionen Euro beläuft, zudem die kompletten Lohnkosten für den 13-fachen spanischen Nationalspieler übernehmen.

Paco Alcacer wechselte vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Valencia zum FC Barcelona, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. Wie spanische Medien berichten, wäre Alcacer zwar lieber in Spanien geblieben, die Aussicht auf Champions-League-Einsätze mit dem BVB hätten ihn aber doch überzeugt, nach Deutschland zu wechseln. (zap)

Der FC Lugano verpflichtete mit dem Kosovaren Leutrim Kryeziu einen neuen Stürmer. Der 19-jährige Nachwuchs-Internationale seines Heimatlandes kommt vom Landesmeister Drita Gjilan und erhält einen Vertrag bis 2022. (ram/sda)

Filipe Luis zu PSG? Bild: AP/AP

Schon den ganzen Sommer gibt es Gerüchte um einen möglichen Abgang von Filipe Luis. Derzeit zeigt vor allem Paris St. Germain Interesse am Aussenverteidiger, der bei Atlético Madrid seinen Stammplatz an Weltmeister Theo Hernandez verloren hat.

Wie die «Süddeutsche Zeitung» nun berichtet, erkundigt sich Atlético sicherheitshalber um einen Ersatz und sei dabei auf Marvin Plattenhardt vom Hertha BSC gestossen. (zap)

Halihalo Halilovic – geht er schon wieder? Bild: EPA/EPA

Erst von einigen Wochen unterschrieb der 22-jährige Alen Halilovic für drei Jahre bei der AC Milan. Weil die Mailänder aber auf dem Transfermarkt noch ordentlich zugeschlagen haben, fürchtet der Kroate um seine Einsatzzeit und wolle gemäss «Mundo Deportivo» bereits wieder weg. Kandidaten sollen der FC Girona und Espanyol Barcelona sein. (zap)

Das Transfer-Theater um Michael Frey ist zu Ende. Letzte Woche war der Wechsel des Stürmers vom FC Zürich zu Fenerbahce Istanbul fast fix, scheiterte dann aber, weil die Türken gewisse Fristen nicht eingehalten haben. «Wie bereits früher gemeldet, wurden von Fenerbahçe einige Deadlines nicht eingehalten. Erschwerend kam dazu, dass Fenerbahçe Financial-Fairplay-Auflagen der UEFA zu erfüllen hatte. Nachdem die Bedingungen nun für einen erfolgreichen Abschluss der Transferverhandlungen erfüllt wurden, haben wir dem Wechsel zugestimmt», lässt sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa zitieren.

Danach war Frey so hässig, dass er sich weigerte, im Cup gegen Concordia Basel zu spielen, was wiederum seine Suspension zur Folge hatte. Und nun das «happy» End. Wie der FCZ in einer Medienmitteilung schreibt, wechselt der 25-Jährige vorbehaltlich der medizinischen Tests per sofort in die Türkei.

Die Ablösesumme soll sich auf rund drei Millionen Euro belaufen. Die Türken werden nach dem jüngsten Out in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League (gegen Benfica Lissabon) in dieser Saison in der Europa League spielen. Trainer von Fenerbahce ist der frühere niederländische Internationale Phillip Cocu (47). (aeg/zap)

Was es noch zu sagen gibt: Kommentar Fussballer mit einem Verhalten wie Michael Frey sind bei mir unten durch

Juventus verlängert mit Pjanic

Bild: EPA/ANSA

Italiens Serienmeister Juventus Turin hat mit dem bosnischen Internationalen Miralem Pjanic einen neuen, bis 2023 gültigen Vertrag ausgehandelt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler soll zuletzt bei Real Madrid hoch im Kurs gestanden haben. Juventus lehnte laut Medienberichten ein Angebot des Champions-League-Siegers von 60 Millionen Euro ab.

Pjanic war vor zwei Jahren von der AS Roma zu den Turinern gewechselt. Seither erzielte er in 92 Pflichtspielen mit den Bianconeri 15 Treffer und gab er 28 Torvorlagen. (abu/sda/apa/reu)

Real-Youngster Ödegaard zu Vitesse Arnhem

A post shared by Vitesse (@mijnvitesse) on Aug 21, 2018 at 7:47am PDT

Real Madrid hat weiterhin keinen Platz für Youngster Martin Ödegaard. Der Champions-League-Sieger schickt seinen 19-jährigen Mittelfeldspieler für diese Saison leihweise zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnhem. Bereits die vergangene Spielzeit absolvierte er leihweise in den Niederlanden, allerdings für den SC Heerenveen.

Beim spanischen Spitzenklub muss Ödegaard damit weiter auf seinen Durchbruch warten. Als erst 16-Jähriger hatte sich der Norweger 2015 Real angeschlossen, wo er als Jahrhunderttalent gehandelt worden war. Seither kam er für die 1. Mannschaft der Königlichen allerdings erst zu zwei Einsätzen in Ernstkämpfen. (sda)

Leiht Dortmund Alcacer aus?

Bild: AP/AP

Borussia Dortmund ist immer noch auf Stürmersuche. Nun ist man vielleicht fündig geworden. Laut diversen Medienberichten ist Paco Alcácer das Objekt der Begierde.

Der 24-jährige Barcelona-Stürmer soll das Loch im Sturmzentrum der Schwarz-Gelben füllen. Einziges Problem: Alcácers Vertrag in Barcelona beinhaltet eine 100-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel. Weil das für die Ruhrpotter zu viel ist, strebt man offenbar ein Leihgeschäft an. (aeg)

Das Transfer-Dossier Mario Balotelli ist für diese Saison geschlossen. Der 28-jährige Italiener bleibt bei Nice, dem Ex-Klub von Lucien Favre. Marseille hatte sich um Balotelli bemüht. (sda)

Die Young Boys verlängern den Vertrag mit Mittelfeldspieler Sékou Sanogo vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2021. Der 29-jährige Nationalspieler der Elfenbeinküste steuerte als Leistungsträger fünf Tore und sieben Assists zum Meistertitel der Berner bei. Sanogo war im Sommer 2014 vom FC Thun zu YB gekommen. Für die Young Boys bestritt er seither 120 Pflichtspiele (12 Tore/10 Assists). (pre/sda)

Luzerns Assistenztrainer Michael Silberbauer (37) zieht weiter. Der ehemalige Nationalspieler Dänemarks übernimmt den Chefposten beim Pacific FC in der kanadischen Premier League. Der Vertrag läuft ab dem 1. Januar 2019. Bis zum Stellenantritt wird der ehemalige YB-Spieler noch für Luzern arbeiten. (sda)

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung von HSV-Stürmer Filip Kostic bekanntgegeben. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis für zwei Jahre zur Eintracht, anschliessend hat der Pokalsieger eine Kaufoption.

«Mit Kostic bekommen wir genau den Spielertyp, den wir für unser Spiel brauchen. Er ist technisch versiert, schnell und zielstrebig», sagt Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner über den Transfer: «Die Qualitäten von Filip sind den Fussball-Fans in ganz Deutschland bekannt. Wir sind überzeugt davon, dass er uns schon bald helfen kann.»

Nach Querelen um eine angebliche Verweigerung von Einsätzen in der 2.Bundesliga hiess es in Berichten über Kostic zuletzt, der HSV würde den Spieler gern von der Gehaltsliste haben – Kostic soll bei den Hamburgern rund 1,7 Millionen Euro im Jahr verdienen. (pre)

Besiktas an Karius interessiert Bild: EPA

Loris Karius, Unglücksrabe des Champions-League-Finals, könnte in die Türkei wechseln. Laut dem «Mirror» soll Besiktas Istanbul am 24-jährigen Keeper interessiert sein und bereits wegen eines Leihgeschäfts beim FC Liverpool angefragt haben. Demnach sei Trainer Jürgen Klopp bereit, seine derzeitige Nummer zwei im Tor gehen zu lassen. Liverpool hatte im Sommer für rund 75 Millionen Euro den Brasilianer Alisson von der AS Rom verpflichtet, der Karius als Stammgoalie verdrängte. (ram/sda)

Die Europa-Tournee von Yuya Kubo geht beim 1. FC Nürnberg weiter. Der Bundesliga-Aufsteiger leiht den 24-jährigen Japaner von KAA Gent aus. Stürmer Kubo kam 2013 zu YB, wo er in 137 Spielen 39 Tore erzielte. (ram)

Cissé zieht nach Italien weiter Bild: KEYSTONE

Nach einer Saison bei Yverdon-Sport mit 24 Toren in 29 Spielen heuert der Franzose Djibril Cissé in Italien an. Der 37-jährige Stürmer hat bei Vicenza unterschrieben. Kurios: Noch weiss Cissé wegen eines Rechtsstreits nicht, in welcher Liga er künftig spielen wird. Vermutlich wird es in der Serie D sein. (ram)

Carlos Zambrano leihweise zum FC Basel Bild: AP/AP

Der FC Basel verpflichtet leihweise den peruanischen Innenverteidiger Carlos Zambrano von Dynamo Kiew. Zambrano unterschrieb einen Leihvertrag bis Ende Saison mit Kaufoption.​

Zambrano wechselt per sofort leihweise vom ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew zum FCB. Der 29-Jährige spielte den Grossteil seiner bisherigen Karriere in Deutschland, zuletzt in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Von Frankfurt zog es ihn nach Russland zu Rubin Kazan, ehe er nach Griechenland zum PAOK FC ausgeliehen wurde und schliesslich im letzten Winter zu Dynamo Kiew wechselte. (abu)



Real will Inter wegen Modric bei der FIFA anzeigen Bild: AP/AP

Inter Mailand soll in diesem Transferfenster mehrfach mit Luka Modric verhandelt haben – ohne die Einwilligung von Real Madrid. Laut FIFA-Statuten ist es Klubs ohne Zustimmung der Vereinsbosse aber nur erlaubt mit einem Spieler zu sprechen, wenn dessen Vertragslaufzeit weniger als sechs Monate beträgt.

Deshalb will Real will die «Nerazzurri» gemäss der «Marca» nun bei der FIFA anzeigen. Modrics Berater hatte zuletzt immer wieder bekräftigt, dass sein Schützling gerne zu Inter wechseln würde. Bis heute Abend müsste der Transfer allerdings über die Bühene gehen. Geahndet werden kann das unlautere Vorgehen im schlimmsten Fall mit einer Transfersperre. Ähnlich soll vor einigen Wochen auch der FC Barcelona im Kampf um Atlético-Stürmer Antoine Griezmann vorgegangen sein. (pre)

FCZ-Stürmer Michael Frey wechselt definitiv nicht ins Ausland. Der Super-League-Klub bestätigte heute zwar, dass mit dem türkischen Verein Fenerbahçe Istanbul Gespräche geführt worden sind. Der FC Zürich setzte allerdings Deadlines, die von Fenerbahçe nicht eingehalten werden konnten.

Aufgrund der Schliessung des Sommer-Transferfensters am 31. August 2018 sei es für den FCZ aus sportlichen und terminlichen Gründen nicht mehr vertretbar, diese Verhandlungen weiterzuführen, teilte der Klub in einem Communiqué mit. Frey selbst wäre gerne nach Istanbul weitergezogen. (pre)

Bundesligist Schalke 04 hat sich «verstärkt» – mit dem schlechtesten WM-Spieler bei FIFA 18. Der Marokkaner Hamza Mendyl wechselt für sechs Millionen Euro vom französischen Erstligisten OSC Lille nach Gelsenkirchen – und das bei einem geschätzten Marktwert von gerade einmal 600'000 Euro.

Der Linksverteidiger erhält bei den Königsblauen einen Fünfjahresvertrag – und eine Menge Lob von seinem neuen Trainer Domenico Tedesco: «Hamza bringt sehr viel mit, was wir uns für diese Position wünschen. Athletik, Dynamik, Robustheit und Mut in der Offensive.

Bei den Machern des Videospiel-Klassiker «FIFA» sieht man Mendyls Veranlagungen etwas nüchterner: Mit einem Rating von gerade einmal 64 war der 20-Jährige der schlechteste WM-Profi in FIFA 18. (pre)

Yuya Kubo vor Wechsel zu Nürnberg Bild: AP/AP

Ex-YB-Stürmer Yuya Kubo steht vor einem Wechsel in die 1. Bundesliga. Der 1. FC Nürnberg möchten den 24-jährigen Stürmer verpflichten, um seine Probleme im Angriff zu lösen. Kubo steht beim belgischen Spitzenklub KAA Gent noch bis 2020 unter Vertrag, ist momentan aber nicht mehr erste Wahl. (pre)

Der Wechsel des knapp 22-jährigen Deutschen Thilo Kehrer von Schalke 04 zu Paris St-Germain ist perfekt. Der junge Abwehrspieler unterschreibt einen bis 2023 laufenden Vertrag und beschert seinem Verein damit 37 Millionen Euro. Das ist die höchste Summe, mit der je ein Verteidiger von der Bundesliga ins Ausland gewechselt hat. Schalke hat einzig 2016 beim Transfer von Leroy Sané zu Manchester City mit 50 Millionen Euro eine noch höhere Ablöse kassiert. (pre/sda)

Paris St-Germain wildert weiter in der Bundesliga: Der Wechsel von Schalkes Thilo Kehrer steht unmittelbar bevor und schon zeigen die Franzosen Interesse am nächsten Abwehrspieler. Diesmal handelt es sich um den 25-jährigen Linksverteidiger Wendell von Bayer Leverkusen. Gemäss Nabij Djellit, Journalist bei «France Football», sei für heute ein Treffen geplant – demnach zeige sich Bayer Leverkusen gesprächsbereit, will aber eine schnell Entscheidung, um selbst noch auf dem Transfermarkt reagieren zu können.

Für Wendell könnten über 30 Millionen Euro an Ablöse fliessen, das würde den Brasilianer zum teuersten Transfer der Bayer-Geschichte machen. Der bisherige Rekord-Verkauf datiert aus dem Jahr 2015, als Leverkusen für Heung-min Son 30 Millionen Euro von Tottenham kassierte. (zap)

Der uruguayische Nationalspieler und WM-Teilnehmer Diego Laxalt steht kurz vor dem Transfer vom FC Genua zur AC Milan. Der Flügelspieler ist bereits zum Medizincheck in Mailand eingetroffen. Milan zahlt für den 25-jährigen Laxalt bloss 3 Millionen Euro plus 4 weitere als mögliche Boni, weil der Transfer mit einem Tauschgeschäft von Milan-Stürmer Gianluca Lapadula zusammenhängt. (zap)

Sion leiht Pinga an GC aus

A post shared by Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich_offiziell) on Aug 15, 2018 at 9:35am PDT

Der FC Sion leiht den Stürmer Aimery Pinga für den Rest der Saison an die Grasshoppers aus. Der 20-jährige Freiburger, der 2016 vom Nachwuchs der Young Boys zu Sion gewechselt war, bestritt für die Walliser 16 Wettbewerbsspiele, in denen ihm drei Tore glückten. Bei GC soll Pinga mehr Spielgelegenheiten bekommen als in dem auf diese Saison hin verstärkten Kader des FC Sion. (sda)

Jetzt ist der Transfer von Steven Nzonzi zur AS Rom offiziell. Die Italiener überweisen für den Mittelfeldspieler rund 27 Millionen Euro an den FC Sevilla. Der 29-jährige Nzonzi wurde in diesem Sommer mit Frankreich Weltmeister (machte 5 Spiele) und ist der teuerste Roma-Transfer des Sommers. Neben Nzoni hat die Roma in diese Sommer bereits über 100 Millionen Euro ausgegebe, unter anderem für Spieler wie Javier Pastore (24,7 Mio.), Justin Kluivert (17,25 Mio.) und Grégoire Defrel (15 Mio.).

Durch die Verkäufe von Torhüter Alisson (für 62,5 Mio zu Liverpool) und Radja Nainggolan (für 38 Mio. zu Inter) haben die Hauptstädter allerdings auch genug Geld eingenommen. (zap)

Rudy zu Leipzig oder Schalke? Bild: DPA dpa

Bei den Bayern konnte sich Sebastian Rudy bisher nicht durchsetzten. Der Mittelfeldspieler ist jedoch bei anderen Klubs in der Bundesliga heiss begehrt. Gestern berichtete der «SWR» sogar, dass der Wechsel von Rudy zu RB Leipzig perfekt sei. Dagegen hält nun die «Sportbild», die wissen will, dass Schalke-Coach Domenico Tedesco den 28-jährigen Rudy am Münchner Flughafen getroffen habe.

Rudy wechselte 2017 ablösefrei von Hoffenheim zum FC Bayern und hat noch einen Vertrag bis 2020. Nun steht eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro im Raum. (zap)

Der FC Sion hat die Verpflichtung von Alex Song, dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Barcelona und Arsenal, bekannt gegeben. Der 30-jährige Kameruner trainierte bereits seit mehreren Wochen mit dem Walliser Super-League-Klub. Sion und Song einigten sich auf einen Vertrag über zwei Saisons. Seit Anfang Jahr war Song ohne Verein, nachdem er zuvor in Russland bei Rubin Kasan unter Vertrag gestanden hatte.

Die erfolgreichste Phase seiner Karriere erlebte Song im Dress von Arsenal. Für die Londoner absolvierte der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2005 und 2012 206 Spiele, worauf ihn der FC Barcelona nach Spanien lotste. Bei den Katalanen kam Song über die Rolle als Ergänzungsspieler jedoch nie heraus. Für das kamerunische Nationalteam absolvierte Song 49 Länderspiele und stand 2010 und 2014 an zwei Weltmeisterschaften im Einsatz. (pre/sda)

Bakayoko leihweise von Chelsea zu Milan

Bild: AP/AP

Die AC Milan hat für die kommende Saison leihweise den französischen Mittelfeldspieler Tiemoué Bakayoko von Chelsea übernommen. Zudem besitzen die Mailänder die Möglichkeit, den 23-Jährigen nach dieser Saison fix zu verpflichten. Die Kaufsumme für den neuen Teamkollegen des Schweizer Internationalen Ricardo Rodriguez soll sich nach Medienberichten auf rund 40 Millionen Euro belaufen. (abu/sda/dpa)

Elneny bei Arsenal vor dem Absprung?

Bild: AP/PA

Verlässt der Ex-Basler Mohamed Elneny den Premier-League-Klub Arsenal? Wie «Sky» berichtet, soll Olympique Marseille den defensiven Mittelfeldspieler ins Auge gefasst haben. Der Ägypter kam vergangene Saison in der Premier League nur auf 13 Einsätze. (abu)

PSG mit Mega-Angebot für Eriksen? Bild: AP

Paris St-Germain hat sich in diesem Transferfenster bislang stark zurückgehalten. Das soll sich nun ändern: Wie der «Daily Express» berichtet, plant der französische Meister ein 100-Millionen-Pfund-Angebot für Christian Eriksen von Tottenham Hotspur.

Der Marktwert des 26-jährigen Dänen wird auf rund 80 Millionen Euro geschätzt. In der abgelaufenen Saison erzielte Eriksen in 47 Pflichtspielen 14 Tore und 13 Assists und hat noch einen Vertrag bis 2020, eine vorzeitige Verlängerung hat er aber unlängst ausgeschlagen. Übrigens: Auch Real Madrid hat schon Interesse an Eriksen angemeldet, falls Luka Modric tatsächlich zu Inter Mailand wechseln sollte. (pre)

Eto'o wechselt nach Katar

Bild: EPA/EPA

Der dreifache Champions-League-Sieger Samuel Eto'o wechselt nach Katar zum Qatar Sports Club. Die letzten drei Jahre hatte der 37-jährige Kameruner in der Türkei bei Antalyaspor und Konyaspor gespielt. In der Qatar Stars League sind bereits zwei ehemalige Teamkollegen von Eto'o bei Barcelona und Inter Mailand, Xavi und Wesley Sneijder, engagiert. (abu/sda/afp)

Keita Baldé unterschreibt bei Inter

Es ist offiziell: Der Senegalese Keita Baldé wechselt von der AS Monaco zu Inter Mailand. Der Flügel stösst per Leihe zu den Italiener, die aber über eine Kaufoption verfügen. Vergangene Saison lief er in der Ligue 1 23 Mal für Monaco auf und erzielte dabei acht Tore und bereitete weitere fünf vor. (abu)

Inter ist immer noch an Modric dran

Bild: EPA/EPA

Inter Mailand wartet immer noch geduldig auf eine Entscheidung von Real Madrids Luka Modric. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, sollen die Italiener wenn nötig auch bis zur letzten Sekunde des Transferfensters abwarten, um den Deal zu vollziehen. Die Situation sei immer noch unverändert: Inter wolle Modric und Modric wolle zu Inter. Der Berater des Kroaten sagt gegenüber «Tuttosport»: «Ich gehe davon aus, dass Luka in Italien spielen wird – früher oder später. Modric will ein Star in der Serie A bei Inter sein.» (abu/pre)

Nach vier Jahren beim FC St. Gallen wechselt Mittelfeldspieler Marco Aratore (27) nach Russland zu Ural Jekaterinburg. Aratores Transfer hatte sich bereits letzte Woche angedeutet, FCSG-Coach Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter bestätigten noch vor der Super-League-Partie gegen den FC Zürich, dass lediglich die Unterschrift noch fehle. Nun ist die Tinte trocken.

Insgesamt lief Aratore für St. Gallen in 146 Spielen auf. Dabei verbuchte er je 22 Tore und Assists. Für den Basler, der bei den Ostschweizern noch über einen bis 2020 gültigen Vertrag verfügt hätte, ist es der erstmalige Wechsel zu einem ausländischen Klub. Jekaterinburg schloss die abgelaufene Premjer-Liga-Saison im 12. Rang ab. (pre/sda)

Der Schweizer Nati-Spieler Edimilson Fernandes wechselt auf Leihbasis von West Ham United zur AC Fiorentina. Über den Wechsel des 22-Jährigen nach Florenz war bereits seit Tagen spekuliert worden. Nun schliesst sich der dreifache Schweizer Nationalspieler für das kommende Jahr leihweise dem toskanischen Serie-A-Klub an. Die Florentiner sollen zudem eine Option besitzen, den Mittelfeldspieler für knapp 10 Millionen Franken definitiv zu übernehmen.

Fernandes hatte sich im Sommer 2016 vom FC Sion aus in Richtung Premier League zum Londoner Klub West Ham United verabschiedet. Der 22-jährige Cousin von Gelson Fernandes konnte sich bei den Londonern, auch seiner vielen Verletzungen wegen, nicht durchsetzen. In zwei Saisons bestritt Edimilson 48 Spiele (1 Tor) für die «Hammers». (pre/sda)

Modeste bietet sich dem BVB an Bild: EPA/DPA

Anthony Modeste hat sein China-Abenteuer nach 13 Monaten offenbar beendet. Der 30-jährige Franzose fehlte am Wochenende beim 3:3 seines Klubs Tianjin Quanjian gegen Peking Renhe, gemäss «L'Equipe» hat er seinen bis 2020 gültigen Vertrag bereits aufgelöst.

Modeste liebäugelt mit einer Rückkehr nach Europa. Sein Ex-Klub OGC Nice hat bereits Interesse angemeldet, aber der Franzose will offenbar lieber zurück in die Bundesliga. «Borussia Dortmund wäre sehr interessant. Das könnte ich mir gut vorstellen», sagte Modeste gegenüber «Sport1». Noch ist aber nichts konkret. «Momentan besteht kein Interesse aus Deutschland», muss der Ex-Kölner zugebgen. (pre)

Gameiro von Atlético zu Valencia Bild: AP/AP

Der Franzose Kevin Gameiro wechselt für geschätzte 16 Millionen Euro nach zwei Jahren bei Atlético Madrid innerhalb Spaniens zu Valencia. Für den 31-jährigen Stürmer, der an der WM in Russland nicht im Aufgebot von Weltmeister Frankreich stand, hatte sich auch das neu von Lucien Favre trainierte Borussia Dortmund interessiert. (zap/sda)

Der 21-jährige Thilo Kehrer wechselt von Schalke 04 zu Paris St. Germain. Schalke-Manager Christian Heidel bestätigte den Wechsel mit folgenden Worten: «Wir haben uns grundsätzlich auf einen Vertrag mit PSG verständigt. Der Transfer wird eine wirtschaftliche Dimension haben, welche Schalke 04 nicht ablehnen kann.»

Angeblich soll PSG für den Innenverteidiger, der 59 Pflichspiele für «Königsblau» absolvierte, 37 Millionen Euro bezahlen. Wahrlich ein Angebot, welches man kaum ablehnen kann. (zap)

Juve-Sturmtalent zum BVB? Bild: EPA/COMPIC

Dass Borussia Dortmund gerne junge Talente verpflichtet, ist mittlerweile bekannt. Dass der neue Schweizer Trainer Lucien Favre solche perfekt einzubinden und weiterzuentwicklen vermag, ist ebenfalls kein Geheimnis. Ein Spieler der in dieses Konzept passen könnte, ist Moise Kean. Der 18-jährige Italiener gehört zum Kader von Juventus Turin, hat dort aber nicht nur durch Weltfussballer Cristiano Ronaldo riesige Konkurrenz.

Kean debütierte bereits mit 16 Jahren in der Champions League und der Serie A und schoss mit 17 Jahren sein erstes Serie-A-Tor für den italienischen Rekordmeister. In der letzten Saison war Kean an Hellas Verona ausgeliehen, im Sommer glänzte der Stürmer zudem mit vier Toren an der U19-Europameisterschaft, wo er unter anderem im Finale doppelt traf.

Gemäss der «Gazzetta dello Sport» soll nun Borussia Dortmund Interesse an Kean, der bei Star-Berater Mino Raiola unter Vertrag steht, zeigen. Juventus fordere mindestens 20 Millionen Euro für das Talent, möglich scheint aber auch eine Leihe des Teenagers, der bei Juventus noch einen Vertrag bis 2020 hat. (zap)

Klose zurück in die Bundesliga? Bild: AP PA

Gemäss «Sportbuzzer» ist Hannover 96 auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger. In den Fokus gerückt sei deshalb der Schweizer Timm Klose, welcher derzeit in der Championship bei Norwich City unter Vertrag steht. In der Bundesliga war Klose bereits für Nürnberg und Wolfsburg aktiv. (zap)

Messi neuer Captain in Barcelona

Bild: AP/AP

Der fünffache Weltfussballer Lionel Messi ist neuer Captain beim FC Barcelona. Damit folgt Barças Rekordtorschütze auf Andres Iniesta, der im Sommer nach Japan wechselte. Messis war bereits seit 2015 Vize-Captain bei der «Blaugrana». Die Stellvertreter des argentinischen Superstars sind Sergio Busquets, Gerard Piqué und Sergi Roberto. (wst/sda/apa)

Theo Hernandez nach San Sebastian Bild: EPA/EFE

Von einem Real zu einem anderen: Der französische Verteidiger Theo Hernandez wird von Real Madrid an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen. Der 20-Jährige konnte sich bei den «Königlichen» bisher nicht durchsetzen. (ram)

Modric will heute Klarheit schaffen Bild: EPA/EPA

Luka Modric will bis heute Freitag Klarheit schaffen über einen möglichen Wechsel zu Inter Mailand. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, sucht der Kroate deshalb heute das Gespräch mit Real Madrid-Präsident Florentino Pérez.

Der Vizeweltmeister insistiere auf einen Transfer zu Inter Mailand zu einem fairen Preis. Real dagegen will seinen Mittelfeldregisseur nicht ziehen lassen und verweist auf die Ausstiegsklausel von 750 Millionen Euro. (abu)

Lugano verpflichtet kroatischen Mittelfeldspieler

Der FC Lugano leiht von Genoa bis Ende Juni 2019 Mittelfeldspieler Petar Brlek aus. Der 24-jährige Kroate, der in seiner Heimat in allen Nachwuchsauswahlen spielte, absolvierte in der vergangenen Saison fünf Partien für den Serie-A-Verein und spielte zuvor drei Saisons in Polen bei Wisla Krakau. (abu/sda)

Lacroix leihweise zum Hamburger SV

Bild: KEYSTONE

Der Waadtländer Léo Lacroix (26) wechselt leihweise vom Ligue-1-Verein Saint-Etienne zum Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Der Innenverteidiger hat einen für die aktuelle Meisterschaft gültigen Vertrag unterzeichnet. Die zweite Hälfte der vergangenen Saison hatte Lacroix ebenfalls auf Leihbasis für den FC Basel gespielt. (abu/sda)

Stürmer Danny Ings wechselt zum FC Southampton. Dieser leiht den 26-Jährigen zunächst für eine Saison vom FC Liverpool aus und muss ihn dann im nächsten Sommer für 25 Millionen Franken fest übernehmen. (ram)

Newcastle United hat Innenverteidiger Federico Fernandez verpflichtet. Der Argentinier mit der Erfahrung von 32 Länderspielen kommt von Swansea und wird bei den «Magpies» ein Konkurrent des ebenfalls neu engagierten Schweizers Fabian Schär. (ram)

Everton holt erstens Yerri Mina … Bild: AP

Kurz vor dem Schliessen des Transferfensters in England hat Everton nochmals richtig zugeschlagen. Für rund 30 Millionen Euro holen die «Toffees» von Barcelona den Verteidiger Yerri Mina. Der Vertrag beinhaltet eine Klausel, die den Katalanen ein Rückkaufsrecht einräumt. (ram)

… Everton holt zweitens André Gomes … Bild: AP

Den gleichen Weg wie Mina geht André Gomes. Der FC Barcelona leiht den 25-jährigen portugiesischen Nationalspieler für ein Jahr an Everton aus.

Auch der Brasilianer Bernard setzt seine Karriere bei Everton fort. Der 25-jährige Linksaussen war zuletzt vereinslos und vorher fünf Jahre bei Schachtar Donezk tätig. Bernard soll für seine Unterschrift zehn Millionen Euro erhalten haben und einen Vierjahres-Vertrag mit sechs Millionen Jahresgehalt. (ram)

Atlético Madrid hat Nikola Kalinic engagiert. Der Stürmer stösst für angeblich 15 Millionen Euro von der AC Milan zum spanischen Hauptstadtklub. Kalinic hatte an der WM für Aufsehen gesorgt, als er nach einer verweigerten Einwechslung nach Hause geschickt wurde. So verpasste er Kroatiens sensationellen Einzug in den WM-Final. (ram)

Ridge Munsy in die Türkei Bild: KEYSTONE

GC verlängert den Vertrag mit Ridge Munsy um ein Jahr bis im Sommer 2020 – und leiht den Stürmer gleichzeitig für die aktuelle Saison an den Süper-Lig-Klub Erzurumspor aus. Die Türken haben eine Kaufoption für den 29-jährigen Angreifer. (ram)

UD Levante rüstet weiter auf. Der kleinere der zwei Klubs in Valencia holt Nikola Vukcevic von Braga. Mit einer Ablöse von 8,9 Millionen Euro wird der Montenegriner zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte. Vor wenigen Tagen verpflichtete Levante bereits Stürmer Raphael Dwamena vom FC Zürich. (ram)

Caglar Söyüncü wird zum teuersten Spieler in der Geschichte des SC Freiburg. Der Premier-League-Klub Leicester City holt den 22-jährigen Verteidiger für eine variable Ablöse, die maximal 21 Millionen Euro betragen wird. (ram)

Leander Dendoncker wechselt in die Premier League. Der 23-jährige belgische Defensivspieler unterschrieb beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers. Dendoncker, der an der WM in Russland war, kommt vom RSC Anderlecht. (ram)

Lockt Ronaldo Marcelo zu Juve?

Bild: EPA/EFE

Das wäre ja ein Hammer? Verlässt nach Cristiano Ronaldo gleich die nächste Teamstütze Real Madrid, um zu Juventus zu stossen? Wie der TV-Sender «Sky» berichtet, soll «CR7» seinen Freund Marcelo zu einem Wechsel zum italienischen Meister überreden. Der Brasilianer scheint auch nicht abgeneigt zu sein.

Das Problem: Marcelos Vertrag bei Madrid läuft noch bis 2022. Und die im Vertrag festgelegte Ablösesumme beträgt 180 Millionen Euro. (abu)

Lucas Perez' Wechsel von Arsenal zu West Ham United ist perfekt. Der spanische Stürmer unterschriebt heute Mittag den Vertrag bei den «Hammers». Perez, der vor zwei Jahren von La Coruna zu Arsenal wechselte, ist bereits der achte Neuzugang für West Ham in diesem Transferfenster.

Sturaro soll nach England wechseln

Bild: EPA/ANSA

Stefano Sturaro soll von Juventus Turin leihweise nach England zu Watford wechseln. Dies berichtet die vereinsnahe Fanseite juvefc.com. Der Mittelfeldspieler kam bei der alten Dame nur sporadisch zu Einsätzen. (abu)

Jetzt ist es bestätigt: Mateo Kovacic stösst leihweise von Real Madrid zu Chelsea. Der 24-jährige Kroate ist Teil des Courtois-Deals mit den Spaniern. Die Londoner sollen aber keine Kaufoption für Kovacic haben. (abu)

Yerry Mina auf dem Weg zu Everton

Bild: AP/AP

Gewinnt Everton das Rennen um Barcelona-Verteidiger Yerry Mina? Wenn man den berichten vom englischen TV-Sender «Sky» glaubt, sollen die Liverpooler bald die definitive Verpflichtung des 23-Jährigen bekanntgeben. Wird der Wechsel Tatsache, ist das erneut eine bittere Niederlage für Manchester United. Die «Red Devils» sind noch verzweifelt auf der Suche nach einem Innenverteidiger, bevor das Transferfenster um 18 Uhr schliesst. (abu)

Ousmane Dembélé bleibt bei Barça

Bild: EPA/EFE

Arsenals letzter grosser Wunsch in diesem Transferfenster wird nicht erfüllt. Barcelona-Flügel Ousmane Dembélé wird sich den Gunners nicht anschliessen. Der Franzose bestätigt, dass er bei den Katalanen bleiben will. Arsenal war zuletzt interessiert, den 21-Jährigen für eine Saison auszuleihen. (abu)

Schalke will Danny Rose ausleihen

Bild: AP/PA

Schalke ist kurz davor, den englischen Nationalspieler Danny Rose für ein Jahr von Tottenham auszuleihen. Der linke Verteidiger war bei den Spurs eigentlich Stammspieler, ist aber im Laufe der letzten Saison in Ungnade gefallen, da er den Verein öffentlich kritisiert hat. (abu)

Letzter Transfer in diesem Fenster: Fekir zu Chelsea?

Bild: EPA/EPA

Bevor das englische Transferfenster heute Abend um 18 Uhr schliesst, will Chelsea nochmals einen richtigen Knüller landen. Wie der italienische Journalist Alfredo Pedulla schreibt, sollen die «Blues» kurz vor der Verpflichtung von Nabil Fekir stehen. Lyon soll für den Stürmer 80 Millionen Euro fordern. Chelseas Angebot steht moment bei rund 60 Millionen plus einem nicht genannten Spieler. (abu)

Navas: «Lieber sterben, als Real zu verlassen»

Bild: AP/AP

Trotz der Ankunft von Thibaut Courtois sieht Keylor Navas keinen Grund, Real Madrid zu verlassen. Der Costa Ricanische Nationalkeeper ist sich bewusst, dass er nun um seine Einsätze kämpfen muss. Aber er sagt gegenüber einer madrilenischen Radiostation: «Ich würde lieber sterben, als Real Madrid zu verlassen».

Nachdem der Champions-League-Sieger aus Madrid gestern am späten Abend Chelseas Courtois verpflichtet hat, dürfte Navas im Team neuerdings die Rolle als Nummer 2 zukommen. (abu)

Kepa unterschreibt bei Chelsea

Nachdem Thibaut Courtois definitiv zu Real Madrid wechselt hat nun Kepa bei Chelsea unterschrieben. Der 23-jährige Spanier erhält bei den Blues einen Vertrag über sieben (!) Jahre und soll laut Informationen des englischen Telegraph rund elf Millionen jährlich verdienen. (abu)

Courtois wechselt zu Real – Kovacic zu Chelsea

Bild: EPA/EPA

Real Madrid sichert sich die Dienste von Chelsea-Goalie Thibaut Courtois. Die Londoner hatten ihrerseits nur wenige Stunden zuvor die Verpflichtung von Courtois-Nachfolger Kepa Arrizabalaga bekannt gegeben.

Seit Wochen hatte Courtois mit einem Transfer zum Champions-League-Sieger geliebäugelt. Der an der WM in Russland zum besten Goalie des Turniers gekürte Belgier hätte in London in dieser Woche in die Saisonvorbereitung einsteigen sollen. Im Wissen um den bevorstehenden Transfer nach Madrid, wo Courtois einen Sechsjahresvertrag erhalten wird, rückte der 26-Jährige allerdings gar nicht erst ein.

Nach den medizinischen Tests soll Courtois am Donnerstag um 13.00 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu vorgestellt werden, hiess es in einem Communiqué des spanischen Traditionsklubs. Zur Ablösesumme wurde offiziell nichts mitgeteilt. Nach Medienberichten soll Real allerdings nur rund 35 Millionen Euro nach London überweisen. Die relativ geringe Ablösesumme rührt daher, dass der Vertrag von Courtois bei Chelsea im Juni 2019 ausgelaufen wäre.

Als Teil des Transfers geht Mittelfeldspieler Mateo Kovacic den umgekehrten Weg. Der kroatische Vizeweltmeister verlässt Real Madrid und schliesst sich in der Premier League Chelsea an. (wst/sda)

Rekordablöse für Milinkovic-Savic?

Bild: AP/AP

Er ist einer der begehrtesten jungen Spieler Europas: Serbiens WM-Fahrer Sergej Milinkovic-Savic. Jetzt soll auch Manchester United Interesse angemeldet haben. Bei Lazio Rom verfügt der Jungstar aber noch einen Vertrag bis 2022. Deshalb sollen die Römer 155 Millionen Euro für ihn fordern. Kommt der Deal durch, wäre Milinkovic-Savic der teuerste Einkauf in der Geschichte von Manchester United. (abu)

Englands WM-Held Maguire will zu Man United Bild: EPA/EPA

Harry Maguire macht an der Fussball-WM durch starke Leistungen auf sich aufmerksam. Der Innenverteidiger steht noch bei Leicester City unter Vertrag, würde aber gerne zu Manchester United wechselt, wie «Sky Sports News» berichtet. Wenn es tatsächlich zum Wechsel kommen sollte, müssten sich die Vereine aber sputen, das Transferfenster in England schliesst am Donnerstag um 18 Uhr.

Neuer Klub für Edimilson Fernandes? Bild: AP

Bei West Ham United ist Edimilson Fernandes aufs Abstellgleis geraten. Nun tut sich offenbar eine neue Möglichkeit auf. Gemäss dem italienischen Transfer-Guru Gianluca Di Marzio sei die Fiorentina kurz vor einer Verpflichtung des Schweizer Mittelfeldspielers. (ram)

Die Schweizer in England: Shaqiri brilliert in Liverpool und hofft auf einen Platz als Stammspieler

Der 25-jährige Brasilianer Bernard steht kurz vor der Vertragsunterschrift beim FC Everton. Der Flügelstürmer war von 2013 bis 2018 bei Schachtar Donezk unter Vertrag, seit Sommer ist er vereinslos. Bernard soll bereits auf dem Weg nach England sein, um dort den Medizintest zu absolvieren.

Das sind die 47 teuersten Fussball-Transfers der Welt 1 / 53 Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt Platz 50: Kaká (BRA), offensives Mittelfeld. Wechselte im Juli 2009 für 67 Millionen Euro von der AC Milan zu Real Madrid.

Quelle: transfermarkt.ch (Stand 12.6.2023) Kaká (BRA), offensives Mittelfeld. Wechselte im Juli 2009 für 67 Millionen Euro von der AC Milan zu Real Madrid. quelle: ap / philippos christou