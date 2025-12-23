Der Verteidiger Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano am Jahresende. Der 21-jährige Marokkaner schliesst sich Wydad Casablanca an, dem derzeitigen Leader in Marokkos höchster Liga.
El Wafi hatte im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele. (riz/sda)
Ayman El Wafi 🇲🇦
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele
