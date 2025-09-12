wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Sport
Transferticker

Transfer-News: Meschack Elia verlässt YB definitiv

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

1 / 86
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Das Transfer-Drama des Sommers endet kurz vor Schluss: Alexander Isak darf Newcastle doch noch verlassen und für 144 Millionen Euro zum FC Liverpool wechseln.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Transferticker

Meschack Elia verlässt YB definitiv +++ ManUnited wird Onana los

12.09.2025, 06:4212.09.2025, 12:38
Sportredaktion
Sportredaktion
Mehr «Sport»

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

  1. watson-App öffnen.
  2. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken.
  3. Unten Push-Einstellungen antippen.
  4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!