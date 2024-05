Noch ist in diesem Sommer kein Wechsel eines Stars in die saudi-arabische Liga bekannt. Mit Rafael Leão könnte aber einer der grössten Versprechen für die nächsten Jahre bald den Weg in die Wüste gehen. Denn wie unter anderem die portugiesische Zeitung O Jogo weiss, sei Al-Hilal an einer Verpflichtung des Linksaussen von der AC Milan interessiert und bereit, dafür 100 Millionen Euro Ablöse hinzublättern. Ob dies den Rossoneri genug ist, ist unklar – die Ausstiegsklausel liegt bei 175 Millionen Euro. Angeblich werde Leãos Vater in dieser Woche für Verhandlungen nach Saudi-Arabien reisen. Mit seinem aktuellen bis 2028 gültigen Vertrag verdient der Portugiese rund fünf Millionen Euro jährlich – es ist zu vermuten, dass das Gehalt beim Neymar-Klub deutlich höher wäre. (nih)



Rafael Leão 🇵🇹

Alter: 24 Jahre

Position: Linksaussen

Marktwert: 90 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 47 Spiele, 15 Tore, 14 Assists

Bild: keystone