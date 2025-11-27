meist klar-2°
Europa League: YB verliert bei Aston Villa trotz Leistungssteigerung

Young Boys&#039; fans react as Aston Villa&#039;s Donyell Malen, center, celebrates after scoring the opening goal during the Europa League soccer match between Aston Villa and Young Boys in Birmingha ...
Donyell Malen wird von YB-Fans mit Bier und Bierbechern beworfne.Bild: keystone

YB-Endspurt bei Aston Villa bleibt unbelohnt – Malen schiesst die Berner ab

Die Young Boys können den Favoriten Aston Villa nicht ärgern. Der Klub aus der englischen Premier League ist in der 5. Runde der Europa League klar besser und gewinnt 2:1.
27.11.2025, 17:4527.11.2025, 21:24

Der niederländische Internationale Donyell Malen war im Villa Park in Birmingham die grosse Figur. Er tat dem Gast aus Bern weh, und musste dafür leiden. Nach seinem Kopfballtor zum 1:0 jubelte Malen vor der Fankurve der YB-Fans und wurde dafür mit Bierbechern eingedeckt. Kurz vor der Pause doppelte er, mittlerweile leicht an der Stirn blutend, nach und sorgte für klare Verhältnisse.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

YB tat sich gegen den Vierten der Premier League sehr schwer, offensiv in Erscheinung zu treten. Erst in der Schlussphase, als Aston Villa deutlich zurücksteckte, kam man besser ins Spiel. Das 1:2 durch Joël Monteiro fiel erst in der Nachspielzeit und damit zu spät.

Eingeläutet hatte das Team von Gerardo Seoane seinen Endspurt 20 Minuten vor Schluss. Chris Bedia schloss eine wunderbare Kombination ab, der Treffer wurde allerdings wegen einer knappen Offsideposition nicht anerkannt. So fehlte am Ende doch einiges für die grosse Wende.

Die YB-Fans sorgten während des Spiels für Schlagzeilen:

Eklat im Villa Park: YB-Chaoten prügeln sich mit Sicherheitskräften

Bis weit in die zweite Halbzeit konnten die Young Boys, die ohne den gesperrten Armin Gigovic sowie die verletzten Edimilson Fernandes und Ebrima Colley antreten mussten, den argentinischen Weltmeistergoalie Emiliano Martinez kaum ins Schwitzen bringen. Nach der dritten Niederlage im fünften Spiel der Ligaphase wird es nun eng mit der Qualifikation für die Sechzehntelfinals.

In zwei Wochen ist zuhause gegen Lille ein Sieg schon fast Pflicht.

Aston Villa - Young Boys 2:1 (2:0)
32'158 Zuschauer. - SR Kabakov (BUL).
Tore: 27. Malen 1:0. 42. Malen 2:0. 91. Monteiro 2:1.
Aston Villa: Martinez; Bogarde, Lindelöf, Torres (60. Konsa), Maatsen; Sancho, Onana (80. Kamara), Tielemans (60. Watkins), Guessand; Malen (60. Barkley), Rogers (60. Buendia).
Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou (84. Wüthrich), Benito, Hadjam; Raveloson (64. Sanches), Lauper; Males (64. Virginius), Pech, Fassnacht (70. Monteiro); Cordova (70. Bedia).
Bemerkungen: YB ohne Gigovic (gesperrt), Colley, Fernandes und Conte (verletzt).
Verwarnungen: 48. Lauper. 62. Onana. 98. Maatsen. (abu/sda)

Die Tabelle:

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Roque SF
27.11.2025 19:38registriert Mai 2020
Ich war mit YB in Manchester, in Glasgow. Alles toll und wunderbar, grossartige Stimmung, viele Komplimente auf der Insel. Aber was die aktuellen „Fans“ meines Vereins aufführen (siehe auch Cupspiel in Aarau) ist absolut beschämend. Himmeltraurig, mein 💛🖤 blutet
283
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lektor1956
27.11.2025 19:37registriert Juni 2023
Bravo YB-„Fans“! Ihr Hohlköpfe seid einer der Gründe, warum ich kein YB-Abonnement mehr gelöst habe. Ich schäme mich für euch, da ihr offensichtlich nicht wisst, wie sich Vertreter einer Schweizermannschaft im Ausland zu verhalten haben. Aber offenbar gähnt bei vielen Berner“fans“ eine ganz grosse Leere zwischen den Ohren!
232
Melden
Zum Kommentar
