Ndoye è un nuovo giocatore del Bologna 🔴🔵



Benvenuto Dan 🇨🇭🤝#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) August 14, 2023

Der Ausverkauf beim FC Basel geht weiter. Nach diversen Abgängen in der Sommerpause verlässt nun auchden Klub. Der 22-jährige Flügelspieler, der im vergangenen Herbst in der Schweizer Nationalmannschaft debütiert hat, wechselt in die Serie A zuBeim Klub von Landsmann Michel Aebischer unterschrieb Ndoye nach dem erfolgreichen Medizincheck einen Vierjahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr. Basel erhält gemäss italienischen Berichten für seinen Leistungsträger neun Millionen Franken fix sowie einen möglichen Bonus von zwei Millionen Franken.Ndoye kam 2021 von OGC Nice erst leihweise, dann fix zum FCB, für den er in 97 Spielen 12 Tore erzielte und 15 Assists verbuchte. In dieser Saison war er einer der wenigen Lichtblicke im Team von Trainer Timo Schultz.In Bologna wird Ndoye vom früheren italienischen Internationalen Thiago Motta betreut. Die erste Einsatzmöglichkeit hat Ndoye beim Neunten der letzten Saison am nächsten Montag in der Serie A daheim gegen die neu auf Noah Okafor zählende AC Milan.Vor Ndoye hatten unter anderen schon Zeki Amdouni, Andy Diouf, Andy Pelmard, Andi Zeqiri, Darian Males und Kasim Adams den Klub verlassen. Der immense Substanzverlust bleib nicht ohne Folgen: Der FCB scheiterte in der Qualifikation für die Conference League gegen die Kasachen von Tobol Kostanai und startete mit nur drei Punkten aus vier Partien schwach in die Meisterschaft. (nih/sda)🇨🇭Position: RechtsaussenAlter: 22 JahreMarktwert: 3,5 Mio. EuroBilanz 2022/23: 54 Spiele, 7 Tore, 5 Assists