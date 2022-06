Bundesligist Union Berlin setzt bei der sportlichen Führung auf Kontinuität. Der Verein aus der Hauptstadt will unter anderen Trainer Urs Fischer langfristig binden. Auch Manager Oliver Ruhnert soll für eine Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum an den Klub gebunden werden.



«Uns macht die Zusammenarbeit sehr viel Spass, und die werden wir fortsetzen», sagte Klub-Präsident Dirk Zingler der «Sport Bild». Er verwies darauf, dass nach sieben Jahren mit Uwe Neuhaus als Trainer der Zürcher Fischer inzwischen in seine fünfte Saison bei den Berlinern geht. «Auch Ruhnert ist das sechste Jahr da. Kontinuität auf der Führungsebene – das ist das A und O. Dann erreichst du Stabilität, hast Erfolg und kommst auf das nächsthöhere Niveau.» Union hatte sich in der abgelaufenen Saison als Fünfter zum ersten Mal für die Europa League qualifiziert, nachdem der Klub in der vorigen Saison international in der Conference League gespielt hatte. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone