Transferticker

Juventus verstärkt Mittelfeld mit Manuel Locatelli +++ AS Roma holt Tammy Abraham

Sportredaktion Folgen

Das Sommer-Transferfenster 2021:

England: offen bis 31. August

Deutschland: offen bis 31. August

Spanien: offen bis 31. August

Italien: offen bis 31. August

Schweiz: offen bis 31. August

Frankreich: offen bis 20. September



Juve sichert sich weiteren Europameister

Lange zogen sich die Verhandlungen zwischen Sassuolo und Juventus Turin hin, doch nun scheint der Wechsel von Manuel Locatelli zum Rekordmeister fix zu sein. Dies berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstagnachmittag. Demnach soll Juventus mindestens 35 Millionen Euro für den Europameister bezahlen und sich mit ihm auf einen Fünf-Jahres-Vertrag geeinigt haben. Der Italiener stösst damit zu einigen Nationalmannschaftskollegen wie Giorgio Chiellini oder Federico Chiesa. (nih)

Manuel Locatelli 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 34 Spiele, 4 Tore, 3 Assists

Bild: keystone

GC holt Noah Loosli zurück

Die Grasshoppers gaben die Verpflichtung von Noah Loosli bekannt. Der 24-jährige Innenverteidiger kehrt nach drei Saisons bei Lausanne-Sport zu den Zürchern zurück. Der frühere Schweizer Junioren-Internationale, der ablösefrei wechselt, unterschrieb einen für zwei Jahre gültigen Vertrag. (zap/sda)

Noah Loosli 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 33 Spiele, 1 Tor



AS Roma zahlt 40 Millionen Euro für Tammy Abraham

Der englische Internationale Tammy Abraham wechselt für 40 Millionen Euro vom Champions-League-Sieger Chelsea zur AS Roma. Der 23-jährige Mittelstürmer unterschrieb beim Klub von Trainer José Mourinho einen Fünfjahresvertrag. Chelsea wiederum sicherte sich für den gebürtigen Londoner eine ab 2023 gültige Rückkaufoption in der Höhe von 80 Millionen Euro. (zap/sda)

Tammy Abraham

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 38 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 12 Tore



Fischers Union verliert Schlüsselspieler an Leverkusen

Union Berlin unter dem Schweizer Trainer Urs Fischer verliert einen Schlüsselspieler: Aggressivleader Robert Andrich wechselt zu Bayer Leverkusen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll rund 6,5 Millionen Euro kosten und hat in Leverkusen einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. (zap)

Robert Andrich 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 1 Spiel

Frankfurt-Younes vor Abgang

Amin Younes könnte Eintracht Frankfurt schon sehr bald verlassen. Der offensive Mittelfeldspieler soll zu Al-Shabab nach Saudi-Arabien wechseln. Younes ist derzeit von Napoli an Frankfurt verliehen, die Deutschen haben jedoch eine Kaufoption über 2,5 Millionen Euro. Der Plan ist es, diese Option zu ziehen und Younes anschliessend für 4 Millionen nach Saudi-Arabien zu verkaufen. (zap)

Amin Younes 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 1 Spiel

Bild: keystone

Real bindet Courtois bis 2026

Real Madrid hat den Vertrag mit dem belgischen Nationalgoalie Thibaut Courtois vorzeitig um zwei Jahre bis in den Sommer 2026 verlängert. Der 29-Jährige war vor drei Jahren für 35 Millionen Euro von Chelsea zu den Spaniern gewechselt. (abu/sda)

Thibaut Courtois 🇧🇪

Position: Goalie

Alter: 29

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 1 Spiel

YB holt Yannick Toure zurück

Die Young Boys nehmen den Schweizer Junioren-Internationalen Yannick Toure unter Vertrag. Der 20-jährige Stürmer schloss mit den Bernern einen über drei Saisons gültigen Vertrag ab. Der im Senegal geborene Toure durchlief bei YB die Juniorenstufen, ehe er im Sommer 2018 in die U23-Abteilung von Newcastle United wechselte. Dort lief er für die zweite Mannschaft 36-mal auf und erzielte dabei neun Tore. Weil sein Vertrag mit Newcastle in diesem Sommer auslief, wechselt Toure ablösefrei nach Bern (nih/sda)

Yannick Toure 🇨🇭

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 275'000 Euro

Bilanz 2020/21: 15 Spiele, 3 Tore, 1 Assist

Nun bleibt er doch – Xhaka verlängert mit Arsenal

Lange wurde über einen Weggang aus London spekuliert, doch nun soll Granit Xhaka seinen Vertrag bei Arsenal verlängert haben. Der Schweizer Nationalspieler soll ein neues Arbeitspapier bis 2025 unterschrieben haben. Dies berichtet Andreas Böni vom Blick.

Angeblich hatte Xhaka sich zuvor bereits mit der AS Rom über einen Vertrag geeinigt, jedoch konnten die Italiener die Forderungen der «Gunners» nicht erfüllen. Besonders freuen dürfte sich Arsenal-Coach Mikel Arteta, der den 28-Jährigen mehrfach gelobt hatte: «Er ist ein Schlüsselspieler und hat einen sehr grossen Wert für das Team.» (nih)

Granit Xhaka 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 1 Tor, 2 Assists

Bild: keystone

Mbappé soll einen Wechsel forcieren wollen

Seit der Ankunft von Lionel Messi in Paris träumen die Fans vom Traum-Trio im Angriff. Der Argentinier soll neben Neymar und Kylian Mbappé stürmen. Diese Vorstellung könnte aber ein Traum bleiben, wenn man den Berichten vom spanischen Journalisten Josep Pedrerol Glauben schenkt. Gemäss diesen soll Mbappé um ein Treffen mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi gebeten haben. Der 22-Jährige soll verlangen, dass Al-Khelaifi mit Real Madrid über einen Wechsel verhandelt.

Mbappés Vertrag läuft nächsten Sommer aus und der Franzose will offenbar bereits in diesem Jahr zu den «Königlichen» wechseln. Die Fans des Hauptstadt-Klubs liessen ihrer Wut beim Spiel vom Wochenende freien Lauf, als sie den Stürmer ausbuhten. Der Präsident von Paris Saint-Germain hat die Gerüchte bisher verneint, nun könnte es aber konkreter werden. (nih)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Stürmer

Alter: 22

Marktwert: 160 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 47 Spiele, 42 Tore, 11 Assists

Bild: keystone

Tottenham will Kane behalten

Troz eines verbesserten Angebots von rund 150 Millionen Euro seitens Manchester City ist Tottenham offenbar nicht bereit, Stürmerstar Harry Kane zu verkaufen. Spurs-Geschäftsführer Daniel Levy soll die jüngste Offerte der Citizens, trotz eines offensichtlichen Wechselwunsches Kanes, abgelehnt haben. Bei Tottenham befürchtet man, dass man in den zwei Wochen, die das Transferfenster noch geöffnet hat, keinen würdigen Ersatz für Kane findet. (abu)

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Stürmer

Alter: 28

Marktwert: 120 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 49 Spiele, 33 Tore, 17 Assists

Quelle: Sunday Telegraph



Bild: keystone

Diego Costa wechselt zum brasilianischen Leader

Diego Costa spielt neu für Atlético Mineiro, den Leader der brasilianischen Meisterschaft. Der spanische Internationale hatte seinen Vertrag mit Atlético Madrid in diesem Sommer aufgelöst.

Zum ersten Mal wird Diego Costa in seinem Geburtsland spielen. Der Stürmer bestritt den grössten Teil seiner Karriere bei Atlético Madrid und Chelsea. Bei Atlético Mineiro, dem Klub aus Belo Horizonte, trifft er unter anderem auf die bekannten Stürmer Hulk und Eduardo Vargas. (abu/sda/afp)

Diego Costa 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 7 Spiele, 2 Tore

Inter holt Dzeko und Dumfries

Inter Mailand verpflichtet für 12,5 Millionen Euro Denzel Dumphries vom PSV Eindhoven. Der offensiv eingestellte Rechtsverteidiger überzeugte bei der EM mit guten Leistungen für die niederländische Nationalmannschaft. Bei Inter wird der 25-Jährige in die Fusssstapfen von Achraf Hakimi treten, der für 60 Millionen Euro zu Paris St-Germain wechselte.

Zudem reagiert Inter auf den Abgang von Romelu Lukaku und holt sich mit Edin Dzeko von der AS Roma einen erfahrenen Torjäger. Der 35-jährige Bosnier absolvierte bereits am Mittwochmorgen seinen Medizincheck in Mailand und kostet rund 2 Millionen Euro. (pre)

Denzel Dumfries 🇳🇱

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 41 Spiele, 4 Tore, 9 Assists

Edin Dzeko 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 35

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 13 Tore, 5 Assists

Nainggolan wechselt zu Antwerpen

Der Schweizer Stürmer Michi Frey erhält bei Royal Antwerpen hochkarätige Verstärkung: Radja Nainggolan wechselt ablösefrei zu den Belgiern. Der 33-jährige Mittelfeldspieler kehrt damit nach 17 Jahren in Italien in seine Heimat zurück, zuletzt war Nainggolan von Inter Mailand an Cagliari ausgeliehen gewesen. (pre)

Radja Nainggolan 🇧🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 27 Spiele, 1 Tor



Sabitzer schon mit Bayern einig?

Julian Nagelsmann soll mit dem derzeitigen Bayern-Kader nicht zufrieden sein, berichtet die «Bild»-Zeitung. Der Trainer soll im Hintergrund Druck auf den Bayern-Vorstand ausüben und hat damit offenbar einen ersten Erfolg. Der Leipziger Top-Spieler Marcel Sabitzer könnte laut «Sport Bild» bald nach München wechseln.

Die Vertragsdauer und das Gehalt sollen bereits geklärt sein, aber zu einer Einigung zwischen RB Leipzig und dem FCB ist es demnach bisher noch nicht gekommen. Der Grund sollen Differenzen bei der Ablösesumme sein. In Leipzig verlange man zwischen 18 und 20 Millionen Euro, heisst es in dem Bericht. Doch so viel Geld habe Bayern derzeit nicht zur Verfügung. Dafür müssten einige Spieler erst den Klub verlassen und damit die Kassen füllen. (zap/watson.de)

Marcel Sabitzer 🇦🇹

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 42 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 39 Spiele, 9 Tore, 7 Assists



Bild: keystone

ManCity macht neues Angebot für Kane

Manchester City lässt bei Harry Kane nicht locker. Nachdem bereits Jack Grealish für 117,5 Millionen Euro verpflichtet wurde, versuchen die «Citizens» nun mit 150 Millionen Euro Tottenham davon zu überzeugen, ihren Stürmerstar zu verkaufen. City sei sogar bereit, auf die 150 Millionen noch allfällige Bonuszahlungen draufzulegen. Harry Kane hatte schon deutlich signalisiert, dass er Tottenham gerne verlassen würde, allerdings hat der Engländer noch einen Vertrag bis 2024. (zap)

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Stürmer

Alter: 28

Marktwert: 120 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 49 Spiele, 33 Tore, 17 Assists

Van Dijk verlängert bis 2025

Virgil van Dijk hat seinen Vertrag mit Liverpool unmittelbar vor Beginn der neuen Premier-League-Saison vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 30-jährige Innenverteidiger spielt seit Januar 2018 für die «Reds» und gewann mit ihnen 2019 die Champions League und 2020 die Meisterschaft. Der Grossteil der letzten Saison sowie die EM hatte Van Dijk wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. Liverpool startet am Samstag auswärts gegen Aufsteiger Norwich City in die Saison. (pre/sda)

Virgil van Dijk 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 8 Spiele, 1 Tor



Lukaku-Wechsel zu Chelsea ist offiziell

Was sich lange abgezeichnet hat, ist jetzt offiziell: Romelu Lukaku wechselt von Inter Mailand zum FC Chelsea. Wie diverse Medien berichten soll die Ablöse rund 115 Millionen Euro betragen. Der Belgier unterschreibt bei Chelsea einen Vertrag bis 2026. Durch den Wechsel wird Lukaku zum Spieler, der für den grössten Transfererlös in der Fussballgeschichte gesorgt hat. Addiert haben Klubs bisher 327,6 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers ausgegeben. (zap)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 30 Tore, 10 Assists

Vestergaard vor Wechsel zu Leicester

Der dänische Nationalspieler Jannik Vestergaard steht gemäss englischen Medienberichten vor einem Wechsel vom FC Southampton zu Leicester City. Die Ablösesumme für den Innenverteidiger soll 18 Millionen Euro betragen. (zap)

Jannik Vestergaard 🇩🇰

Position: Innenverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 3 Tore



Bild: keystone

PSG studiert an Ronaldo-Verpflichtung herum

Lionel Messi und Neymar besitzt Paris Saint-Germain schon, und vielleicht kickt dereinst auch Cristiano Ronaldo in der französischen Hauptstadt. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi rechnet damit, dass Kylian Mbappé seinen Vertrag nicht verlängert und im nächsten Sommer zu Real Madrid wechselt. Wer ihn dann ersetzen soll: Cristiano Ronaldo, der dann ablösefrei ist.

Al-Khelaifis Ziel sei es schon immer gewesen, Messi, Ronaldound Neymar als Trio in seinem Team zu haben, berichtet die Zeitung «AS». Jorge Mendes, der Agent von CR7, sei bereits über die Absichten im Bild. (ram)

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Sturm

Alter: 36

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 36 Tore

Quelle: AS



Bild: keystone

Gavranovic in die Türkei

Der Tessiner Mario Gavranovic überzeugte an der EM – doch bei Dinamo Zagreb sass er in der Qualifikation für die Champions League zwei Mal nur auf der Bank. Nun wechselte der Stürmer: Gavranovic vereinbarte mit Kayserispor einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 17. der vergangenen Süper-Lig-Saison hatte bereits vor der offiziellen Bekanntgabe ein Video mit dem Stürmer gepostet, in dem er das Trikot des Klubs trägt. (ram)

Mario Gavranovic 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 40 Spiele, 19 Tore

Quelle: Fanatik u.a.



Auch Tottenham will Zakaria

Der Abgang von Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach wird konkreter. Neben den bereits gestern berichteten Neapel, Roma, Atalanta und Arsenal soll neu auch Tottenham Hotspur in den Poker um den Schweizer Mittelfeldspieler eingegriffen haben.

Gladbach sei zudem bereit, eventuellen Interessenten im Preis etwas entgegenzukommen. Statt den Anfangs geforderten 40 Millionen Euro, würden sie Zakaria mittlerweile für rund 20 Millionen ziehen lassen. (abu)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Quelle: Bild

Bild: fxp-fr-sda-rtp