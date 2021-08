Sport

Transfer-Ticker: Lyon gibt Angebot für Liverpools Xherdan Shaqiri ab



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2021

Lyon gibt Angebot für Shaqiri ab +++ Ribéry vor Bayern-Comeback?

Sportredaktion

Das Sommer-Transferfenster 2021:

England: offen bis 31. August

Deutschland: offen bis 31. August

Spanien: offen bis 31. August

Italien: offen bis 31. August

Schweiz: offen bis 31. August

Frankreich: offen bis 20. September



Ribéry vor Bayern-Comeback?

In München wird gerade über einen spektakulären Transfer nachgedacht. Der vereinslose Franck Ribéry könnte zwei Jahre nach seinem Abgang zur Fiorentina zum FC Bayern zurückkehren. Uli Hoeness und Oliver Kahn würden sich Gedanken dazu machen, nachdem Ribéry letzte Woche bei einem Legenden-Spiel gross auftrumpfte, heisst es. Sportvorstand Hasan Salihamidzic zweifle allerdings daran, was der Oldie der Mannschaft noch bringen könne. (ram)

Franck Ribéry 🇫🇷

Position: Linksaussen

Alter: 39

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 2 Tore

Quellen: Bild | L'Equipe

Bild: AP

Lyon will Shaqiri

In Liverpool ist Xherdan Shaqiri nicht mehr glücklich, trotz Vertrag bis 2022 will er die «Reds» verlassen. Vielleicht läuft der Schweizer Nationalspieler schon bald unweit der Heimat auf: Olympique Lyon soll ein Angebot für Shaqiri abgegeben haben. Trainer Peter Bosz halte seinen Kader für quantitativ begrenzt und wolle ihn in jeder Reihe verstärken – und zwar rasch. (ram)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 1 Tor, 4 Assists

Quelle: L'Equipe



Bild: keystone

Zakaria-Abschied aus Gladbach «sehr konkret»

Denis Zakaria wird Borussia Mönchengladbach offenbar zeitnah verlassen. Laut dem «Kicker» ist der 24-Jährige sogar der «Top-Kandidat auf einen Abschied» aus Gladbach in diesem Sommer – natürlich auch wegen seines in einem Jahr auslaufenden Vertrags. Sportdirektor Max Eberl bestätigte: «Bei Zakaria gibt es das eine oder andere, was sehr konkret wird. Da muss man sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert.»

Interessenten sind offenbar der SSC Napoli, die AS Roma, Atalanta Bergamo sowie der FC Arsenal und weitere Klubs aus der Premier League. Der Schweizer Nationalspieler dürfte Gladbach eine Ablöse in der Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro einbringen. (pre)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 1 Tor, 1 Assist



Bild: EPA/EPA

Dzeko als Lukaku-Ersatz zu Inter?

Inter Mailand hat mit Edin Dzeko von der AS Roma offenbar schon einen Ersatz für Torjäger Romelu Lukaku gefunden, der voraussichtlich für 115 Millionen Euro zu Champions-League-Sieger Chelsea wechseln soll.

Dem 35-jährigen Bosnier winkt in Mailand ein Zweijahresvertrag. Pro Jahr kassiert der frühere Bundesliga-Stürmer gemäss der «Gazzetta dello Sport» fünf Millionen Euro plus Boni kassieren. Dzeko, der seit 2015 bei der Roma unter Vertrag steht, wird demnächst in Mailand zu den medizinischen Untersuchungen erwartet. (pre)

Edin Dzeko 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 35

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 13 Tore, 5 Assists



Bild: keystone

FCZ wird zu deutscher Kolonie

Der FC Zürich hat den deutschen Ex-Junioren-Internationalen Moritz Leitner verpflichtet. Der 28-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt in England bei Norwich unter Vertrag, wo er seit April 2020 ohne Profi-Einsatz war. Ihn zeichne eine hohe Spielintelligenz aus, sagte FCZ-Sportchef Marinko Jurendic. «Er will Verantwortung auf dem Platz übernehmen.»

Leitner spielte unter anderem für Dortmund, Augsburg, Stuttgart und Lazio Rom, ehe er 2017 zu Norwich wechselte. Nach Marc Hornschuh und Akaki Gogia ist der Münchner der dritte deutsche Ex-Junioren-Internationale, der in diesem Sommer in Zürich unterschrieben hat. Das Trio versucht unter Landsmann André Breitenreiter eine ins Stocken geratene Karriere neu zu lancieren. (ram/sda)

Moritz Leitner 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel in Norwichs U23-Team



✍️🏽 Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler Moritz Leitner wechselt per sofort und mit einem Einjahresvertrag bis Sommer 2022 zum FC Zürich.



👉🏽 https://t.co/uPrnEmvmOD#fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/EKhUqvzhkM — FC Zürich (@fc_zuerich) August 7, 2021

Romero für 50 Millionen zu Tottenham

Tottenham Hotspur verpflichtete von Atalanta Bergamo den Innenverteidiger Cristian Romero. Der 23-jährige Argentinier kostet die Engländer 50 Millionen Euro. Am Tag zuvor hatte Atalanta seinerseits für Romero 16 Millionen Euro an Juventus Turin bezahlt. In der vergangenen Saison spielte der Südamerikaner leihweise bei Atalanta, zuletzt gewann er mit Argentinien die Copa America. (ram/sda)

Cristian Romero 🇦🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 42 Spiele, 3 Tore



Chelsea verbessert Angebot für Lukaku

Der FC Chelsea ist mit seiner ersten Offerte für Romelu Lukaku gescheitert – Inter Mailand hat das Angebot in der Höhe von 100 Millionen plus Marcos Alonso abgelehnt. Dennoch arbeiten die «Blues» weiter an einer Rückhol-Aktion des Belgiers. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, dürfte bald das nächste Angebot folgen, diesmal in der Höhe von 120 Millionen. Damit will Chelsea Inter von einem Wechsel überzeugen – Lukaku selbst soll seinem Ex-Klub bereits zugesagt haben.

Sollte der Transfer tatsächlich zustande kommen, könnte dieser eine Kettenreaktion auslösen. So soll Inter Mailand gemäss Transfer-Experte Gianluca Di Marzio bereits einen Lukaku-Nachfolger im Visier haben – Duvan Zapata von Atalanta Bergamo. Die Lombarden hingegen könnten sich bei einem Abgang des Kolumbianers wiederum bei Chelsea bedienen und Tammy Abraham verpflichten. (dab)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 30 Tore, 10 Assists

Duvan Zapata 🇨🇴

Position: Sturm

Alter: 30

Marktwert: 33 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 49 Spiele, 19 Tore, 14 Assists

Tammy Abraham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 38 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 11 Tore, 4 Assists

Bild: keystone

Bayern an Juve-Verteidiger Danilo interessiert

Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, will sich Bayern München auf der Aussenverteidiger-Position mit Danilo verstärken. Der Brasilianer ist Stammspieler bei Juventus Turin und spielte zuvor bereits für Manchester City und Real Madrid.

Wie Di Marzio weiter schreibt, fordert die Alte Dame für den 30-Jährigen allerdings 30 Millionen Euro – zu viel für die Bayern. So scheinen die Verhandlungen derzeit nicht voran zu kommen. (dab)

Danilo 🇧🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen

Bild: keystone

Jack Grealish unterschreibt bei ManCity

Nun ist es fix: Manchester City gibt den Wechsel von Jack Grealish zu den «Citizens» bekannt. Rund 117 Millionen Euro kostet der ehemalige Spieler von Aston Villa. Damit wird er zum teuersten Premier-League-Einkauf der Geschichte. Der 25-Jährige unterschreibt bei den «Skyblues» einen Sechs-Jahres-Vertrag. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler ist «unglaublich glücklich für das beste Team im Land zu spielen».

Grealish spielte seit seinem 6. Lebensjahr für den Klub aus Birmingham. Nun wird er unter Pep Guardiola spielen, der ihn im letzten Oktober als einen der besten Spieler der Liga bezeichnete. Die Chance vom «besten Trainer der Welt» zu lernen, «konnte ich nicht ablehnen». Sollte die berichtete Summe stimmen, wird er zum teuersten Premier-League-Einkauf der Geschichte.

Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksaussen

Alter: 25

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 27 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

Liverpool setzt Preisschild für Shaqiri

Der FC Liverpool hat ein Preisschild für Xherdan Shaqiri gesetzt. Gemäss «Sky Sports» verlangen die «Reds» 15 Millionen Euro für den Schweizer Nationalspieler, der den Klub trotz eines Vertrags bis 2023 in diesem Sommer verlassen will. Damit würde der englische Meister von 2020 die vor drei Jahren an Stoke City gezahlte Ablösesumme von 14,7 Millionen Euro wieder komplett einnehmen.

Doch noch fehlt ein Abnehmer für Shaqiri. Gemäss «Sky» sollen Villarreal, Sevilla, Lazio Rom und Napoli am 29-jährigen Rechtsaussen interessiert sein. «Sport1» berichtet allerdings, dass es wegen Shaqiris Verletzungsgeschichte noch keine konkreten Angebote für den ihn gibt. (pre)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 1 Tor, 4 Assists



Bild: keystone

Demiral verlässt Juve wohl in Richtung Bergamo

Merih Demiral nun vor dem Abgang. Der Innenverteidiger wird von Juventus Turin an Atalanta Bergamo verliehen. Die Leihe beinhaltet aber eine Kaufoption. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, habe der Türke den Medizintest bestanden und der Deal sei bestätigt.

Bergamo war auf der Suche nach einem Nachfolger für Cristian Romero, der zu den Tottenham Hotspur transferiert wird. Für den 23-jährigen Argentinier ist eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro fällig. Romero ist eigentlich noch für eine Saison von Juventus Turin an Atalanta ausgeliehen. Die Leihe wird mit dem Wechsel aber vorzeitig abgebrochen.

Merih Demiral 🇹🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 24 Spiele, 1 Assist

Bild: keystone

Cristian Romero 🇦🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 42 Spiele, 3 Tore, 5 Assists

Bild: keystone

Fix: Leon Bailey wechselt zu Aston Villa

Bayer Leverkusens neuer Schweizer Trainer Gerardo Seoane verliert wie erwartet einen seiner besten Offensivspieler. Der Jamaikaner Leon Bailey wechselt vom Bundesligisten in die Premier League zu Aston Villa. Gemäss englischen Medien zahlt Aston Villa rund 35 Millionen Euro an Leverkusen. Für Bayer erzielte Bailey in viereinhalb Jahren 31 Tore in 156 Pflichtspielen. (nih/sda)

Leon Bailey 🇯🇲

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 40 Spiele, 15 Tore, 11 Assists

Bild: keystone

Vedad Ibisevic beendet Karriere und wird Trainer

Der 36-jährige Stürmer beendet seine Karriere als Fussballer und kehrt als Offensivtrainer zu Hertha BSC zurück. Vedad Ibisevic spielte seit 2008 ununterbrochen in der 1. Bundesliga. Für Hoffenheim, Stuttgart, Hertha und Schalke erzielte er in 344 Ligaspielen 127 Tore. Der Bosnier freut sich auf seine neue Funktion: «Der Verein liegt mir seit meiner Zeit hier in Berlin sehr am Herzen. Ich fühle mich als Herthaner und ich bin glücklich und dankbar über die neue Aufgabe.» (nih)

Chelsea blitzt bei Inter und Lukaku ab

Auf der Suche nach einem Mittelstürmer von Weltklasseformat ist Chelsea mit einem Angebot über 100 Millionen Euro abgeblitzt. Wie «Sky Sports» berichtet, habe der Premier-League-Klub diese Summe plus Marcos Alonso für den Belgier Romelo Lukaku geboten. Inter Mailand hat das Angebot jedoch abgelehnt und auch der Stürmer bevorzuge es, beim italienischen Meister zu bleiben.

Die «Blues» wollten zuerst Erling Haaland verpflichten, was offenbar nicht möglich ist. Nun scheint auch eine Rückkehr von Romelu Lukaku ausgeschlossen. Der 28-Jährige wechselte bereits 2011 von Anderlecht zu Chelsea, schaffte den Durchbruch aber nie, wurde erst verliehen und schliesslich an Everton verkauft. Über Manchester United landete der Belgier schliesslich bei Inter Mailand.

In Mailand hat Lukaku noch einen Vertrag bis 2025 und Geschäftsführer Giuseppe Marotta sagte bereits vor dem neunstelligen Angebot: «Lukaku steht nicht zum Verkauf. Lukaku ist eine wichtige Figur auf dem Schachbrett, die Simone Inzaghi zur Verfügung steht.» (zap/nih)

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 44 Spiele, 30 Tore, 10 Assists



Bild: keystone

Chiellini verlängert bei Juventus Turin

Über die Zukunft von Chiellini nach Italiens Europameistertitel wird viel spekuliert. Jetzt hat der 36-jährige Innenverteidiger für zwei weitere Saisons bei Juventus Turin unterschrieben, für das er seit 2005 ununterbrochen spielte. (sda/apa)

Giorgio Chiellini 🇮🇹

Position: Verteidiger

Alter: 36

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 17 Spiele, 1 Assist



📃✍️ Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ⚪⚫#Chiellini2023 pic.twitter.com/AEtDcHoXlU — Giorgio Chiellini (@chiellini) August 2, 2021

Harry Kane schwänzt Tottenham-Training

Harry Kane ist beim heutigen Training von Tottenham nicht erschienen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hänge dies nicht mit einem Covid-Test zusammen, viel eher bestehe Kane auf ein «Gentlemen's Agreement», den Klub in diesem Sommer verlassen zu dürfen.

Manchester City möchte den englischen Starstürmer unbedingt verpflichten, Ende Juni sind die Citizens mit ihrem Angebot über 117 Millionen Euro aber gescheitert. Vor einigen Tagen berichtete die «Sun» aber, dass der Wechsel von Kane zum englischen Meister kurz bevorstehe. (zap)

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Stürmer

Alter: 28

Marktwert: 120 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 49 Spiele, 33 Tore, 17 Assists



Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it’s Harry Kane choice and not related to Covid test. ⚪️ #THFC



Kane is assuming that he has had a ‘gentlemen agreement’ with the club since one year to leave Spurs this summer. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021

Mourinho hat Alternative für Xhaka im Kopf

Der Wechsel von Granit Xhaka zur AS Roma galt lange als fix und nun als gescheitert. Deshalb schaut sich José Mourinho weiter um, und hat nun offenbar einen geeigneten Kandidaten gefunden. Wie die «Bild» berichtet, soll die Roma einen Blick auf Borussia Dortmunds Thomas Delaney geworfen haben – für 10 Millionen Euro sei der Däne zu haben. (zap)

Thomas Delaney 🇩🇰

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 34 Spiele, 1 Tor, 5 Assists



Bild: keystone

Arnautovic unterschreibt in Bologna

Der österreichische Nationalstürmer Marko Arnautovic kehrt nach zwei Jahren beim chinesischen Klub Shanghai Port nach Europa zurück. Der 32-Jährige unterschrieb beim Serie-A-Klub Bologna einen Vertrag mit unbekannter Laufzeit. Zuletzt hatte der gebürtige Wiener mit Österreich den Achtelfinal der Europameisterschaft erreicht. (bal/sda/dpa)

Marko Arnautovic 🇦🇹

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 4 Spiele, 3 Tore

✍️ | 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄#Arnautovic è un nuovo giocatore del Bologna 🤩



🟥 𝗕𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗞𝗢 🟦#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021

Granit Xhaka bleibt laut Arteta bei Arsenal

Granit Xhaka wird Arsenal in der laufenden Transferperiode nicht verlassen. Arsenals Trainer Mikel Arteta sagte dies in aller Bestimmtheit gegenüber «Sky Sports».

Xhaka hat die Saisonvorbereitung mit den «Gunners» aufgenommen. Arteta sagte, der Schweizer Internationale werde auch in der kommenden Saison bei Arsenal ein Schlüsselspieler sein.

Xhakas Transfer zu Roma schien eine Zeitlang praktisch fix zu sein. Jedoch sollen die Römer die finanziellen Forderungen der Londoner nicht erfüllt haben. (sda)

Bild: keystone

Kamberi zurück auf die Insel

Nach der missglückten Rückkehr in die Schweiz wechselt Florian Kamberi wieder nach Grossbritannien. Der Stürmer, der im vergangenen Sommer aus Schottland zum FC St.Gallen kam, unterschrieb beim Traditionsklub Sheffield Wednesday in der dritthöchsten englischen Liga.

Kamberi wird von den Ostschweizern für eine Saison ausgeliehen. Er verbrachte schon das letzte Halbjahr in der Fremde, als er an Aberdeen ausgeliehen war. (ram)

Florian Kamberi 🇦🇱

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 550'000 Euro

Bilanz 2020/21: 23 Spiele, 1 Tor



Sassuolo macht Juve in Locatelli-Verhandlungen Druck

Juventus Turin will den Europameister Manuel Locatelli vom Liga-Konkurrenten Sassuolo verpflichten. Die Verhandlungen ziehen sich aber. Nun setzt der Vorstandsvorsitzende Giovanni Carnevali eine Frist für einen Verkauf des Mittelfeldspielers. Demnach hätten die Interessenten Zeit bis zum 8. August, um ein adäquates Angebot abzugeben. Dies sagte Carnevali gegenüber der «Gazzetta dello Sport».

Neben Juventus Turin seien auch Arsenal und ein weiterer Premier-League-Klub interessiert. Locatelli wolle aber zum italienischen Rekordmeister wechseln. Sein Vertrag in Sassuolo läuft noch bis 2023.

Manuel Locatelli 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 34 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

Bild: keystone

Manchester City gibt Rekord-Angebot für den «Peaky Blinder» ab

Nachdem am Donnerstag vom Verhandlungsstart zwischen Manchester City und Aston Villa berichtet wurde, sollen die «Citizens» nun ein erstes Angebot für Jack Grealish abgegeben haben. Gemäss dem «Telegraph» belaufe sich dieses auf 117,5 Millionen Euro. Der 25-Jährige würde damit zum bisher teuersten Transfer eines englischen Klubs.

Aston Villa habe dem englischen Nationalspieler aber eine Verlängerung angeboten und wolle ihn behalten. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet. Der Offensivspieler soll einen Wechsel bevorzugen. Grealish war mit England an der EM im Finalspiel und konnte in fünf Einsätzen zwei Vorlagen sammeln. Aufgrund seiner Frisur und Herkunft wird er oft mit den «Peaky Blinders» verglichen, eine ebenfalls aus Birmingham stammende Gang aus den 1920er-Jahren.

Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksaussen

Alter: 25

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 27 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen

Bild: keystone

Areola wird verliehen – zum 6. Mal

Alphonse Areola steht seit 2010 bei PSG unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte der Goalie aber nur 107 Spiele für die Pariser. Denn meistens stand er gar nicht im Kader von Paris Saint-Germain, sondern hütete das Tor von anderen Klubs. Der Franzose wurde schon an Lens, Bastia, Villareal, Real Madrid und Fulham ausgeliehen. Nun kommt eine sechste Station dazu. Areola wird für ein Jahr an West Ham United verliehen. (nih)

Alphonse Areola 🇫🇷

Position: Torhüter

Alter: 28

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 37 Spiele, 48 Gegentore, 10 Spiele zu null

Arsenal holt White für viel Geld

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist der Transfer von Ben White zum FC Arsenal so gut wie durch. Der Innenverteidiger von Brighton soll die Gunners rund 50 Millionen Pfund (58 Mio. Euro) kosten und in London einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Der Wechsel werde in Kürze offiziell verkündet. (zap)

Ben White 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 39 Spiele



Ben White has signed his contract with Arsenal until June 2026. Official announcement soon, done deal confirmed. Paperworks completed between Arsenal and Brighton too for £50m fee. ⚪️🔴 #AFC



There’s still nothing agreed for Bellerin - both Inter and Arsenal sources denying. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2021

Dimitri Oberlin versucht Neustart bei Servette

Nächster Wechsel: Dimitri Oberlin versucht seine Karriere bei Servette neu zu lancieren. Der 23-jährige Stürmer hatte zuletzt bei den Amateuren von Bayern München gespielt. Dort war sein Vertrag zum Ende der letzten Saison nicht verlängert worden.

Für Oberlin ist es eine Rückkehr in die Schweiz, wo er für den FC Zürich und den FC Basel zu insgesamt 47 Einsätzen in der Super League gelangt ist. Bislang war seine Karriere nach dem frühen Abgang vom FCZ zu Salzburg im Alter von knapp 18 Jahren gepflastert von enttäuschten Hoffnungen und zahlreichen Wechseln. Mit 23 Jahren hat Oberlin schon für Zürich, Salzburg, Liefering, Altach, Basel, Empoli, Zulte-Waregem und Bayern München II gespielt.

Dimitri Oberlin 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2020/21: 12 Spiele, 1 Tor

𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢 𝐎𝐛𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧 sous ses nouvelles couleurs 🇱🇻😃#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/3JAD4P2Qfr — Servette FC (@ServetteFC) July 28, 2021

Der FC Zürich verpflichtet Ex-Union-Profi

Der 29-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim FC Zürich. Akaki Gogia stand zuletzt bei Union Berlin unter Vertrag, war aber seit Ende Juni ohne Verein. Der gebürtige Georgier war unter anderem beim FC Augsburg und dem FC St. Pauli in der 2. Bundesliga aktiv und absolvierte sieben Einsätze in den deutschen Nationalmannschaften.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zum Neuzugang: «Gogia verfügt über aussergewöhnliche technische Qualitäten und viel Spielwitz.» Er gebe dem Klub im Offensivspiel neue Möglichkeiten und sei ein echter Teamplayer.

Akaki Gogia 🇩🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2020/21: 8 Spiele, 2 Vorlagen



✍️🏽Der 29-jährige Offensivspieler Akaki "Andy" Gogia wechselt per sofort zum #Stadtclub und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. Herzlich willkommen beim #FCZ, Andy!



👉🏽 https://t.co/lUmtohGJiT#fczuerich pic.twitter.com/Fk2WahYBAe — FC Zürich (@fc_zuerich) July 28, 2021

Manchester United bestätigt Transfer von Raphael Varane

Manchester United hat einen weiteren gewichtigen (und kostspieligen) Transfer getätigt: Von Real Madrid übernimmt der englische Rekordmeister den französischen Verteidiger Raphaël Varane für rund 50 Millionen Euro. Der 28-jährige Weltmeister von 2018 unterschrieb in Manchester für vier Jahre. Bei Real Madrid hatte Varane seit 2011 gespielt und mit den Spaniern vier Mal die Champions League gewonnen.

Vor wenigen Tagen hatte Manchester United bereits die Verpflichtung von Jadon Sancho von Borussia Dortmund bekannt gegeben. Für den Stürmer zahlten die Engländer eine Ablöse von rund 85 Millionen Euro. (sda)

Raphael Varane 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 41 Spiele, 2 Tore

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021

Borussia Dortmund holt Donyell Malen

Borussia Dortmund hat Ersatz für den zu Manchester United transferierten Jadon Sancho gefunden. Vom PSV Eindhoven übernimmt der Bundesligist den niederländischen Internationalen Donyell Malen. Der 22-jährige Stürmer soll den BVB rund 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Malen unterschrieb einen Vertrag für fünf Jahre. An der EM kam Malen in allen vier Spielen der Niederlande zum Einsatz. (sda)

Donyell Malen 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 45 Spiele, 27 Tore, 10 Assists

👍✔️ Borussia Dortmund hat den niederländischen Nationalspieler Donyell #Malen von der @PSV Eindhoven verpflichtet. Der 22-Jährige hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben.



Alle Infos 👉 https://t.co/NcFB1fqRaz — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021

Alderweireld von Tottenham nach Katar

Der Belgier Toby Alderweireld setzt seine Karriere in Katar fort. Der 32-jährige Verteidiger verlässt Tottenham Hotspur nach sechs Jahren und wechselt nach Doha zu Al-Duhail. Alderweireld hat für Belgien 113 Länderspiele absolviert und stand zuletzt an der EM-Endrunde in vier von fünf Partien in der Startformation. (pre/sda)

Toby Alderweireld 🇧🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 35 Spiele, 1 Tor



We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.



We wish Toby the very best for the future. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021

Emeghara verlässt Winterthur

Innocent Emeghara verlässt den FC Winterthur vorzeitig. Der bis 2022 laufende Vertrag zwischen dem 32-jährigen Stürmer und dem Klub aus der Challenge League wurde aufgelöst.

Emeghara, der seine Profikarriere in Winterthur lanciert hatte, war im letzten Herbst zum FCW zurückgekehrt, blieb aber mit seinen Leistungen unter den Erwartungen. Wo der Angreifer, der zwischen 2011 und 2013 neunmal für die Schweizer Nationalmannschaft auflief, seiner Karriere fortsetzt, ist offen. (ram/sda)

Innocent Emeghara 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 100'000 Euro

Bilanz 2020/21: 15 Spiele, 1 Tor



Bild: KEYSTONE

Brasilianischer Verteidiger zu Sion

Der FC Sion hat den brasilianischen Linksverteidiger Marquinhos Cipriano verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt für die laufende Saison leihweise vom ukrainischen Meisterschaftszweiten Schachtar Donezk ins Wallis. Der frühere U20-Internationale bestritt die letzten drei Saisons in der Ukraine, wo er sich aber nie als Stammspieler etablieren konnte. (ram/sda)

Marquinhos Cipriano 🇧🇷

Alter: 22

Position: Linker Verteidiger

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 8 Spiele, kein Tor



bild: fc sion

Shaqiri hat Liverpool um Freigabe gebeten

Xherdan Shaqiri will den FC Liverpool noch in diesem Sommer verlassen. Gegenüber dem «Corriere dello Sport» erklärte der 29-jährige Nati-Leistungsträger: «Das Wichtigste in diesem Moment in meiner Karriere ist, regelmässig spielen zu können. Aber das war in den letzten drei Saisons nicht immer der Fall. Deshalb habe ich Liverpool gesagt, dass ich mich bereit für eine neue Herausforderung fühle. Sie haben meinen Wunsch aufgenommen und werden die kommenden Angebote ernsthaft prüfen. Sie werden mich nicht aufhalten.» Zuletzt wurde der Flügelstürmer mit Lazio Rom in Verbindung gebracht, ein konkretes Angebot gebe es aber nicht, so Shaqiri. (pre)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 29

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen



Bild: keystone

Demiral für 40 Millionen zum BVB?

Innenverteidiger Merih Demiral von Juventus Turin steht laut Informationen von «Sky Sport» aus Italien im Fokus von Borussia Dortmund. Der BVB werde zeitnah ein offizielles Angebot für den türkischen Nationalspieler abgeben. Demnach ist man bei der «Alten Dame» ab einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro gesprächsbereit. (pre)

Merih Demiral 🇹🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 24 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage

Bild: keystone

Vargas verlängert mit Augsburg

Ruben Vargas hat seinen Vertrag mit dem Bundesligisten FC Augsburg vorzeitig verlängert. Der 22-jährige Schweizer Internationale und EM-Teilnehmer ist nun bis Sommer 2025 an den Klub gebunden, zu dem er 2019 aus Luzern gestossen war.

Geschäftsführer Stefan Reuter freut sich über die langfristige Verlängerung des Flügelspielers: «Es ist ein klasse Zeichen von ihm, dass er sich nach der tollen EM mit der Schweiz langfristig zum FCA bekennt.» Mit der Verlängerung um ein Jahr wollten die Augsburger die tolle Entwicklung und starken Leistungen von Vargas belohnen. (nih/sda/dpa)

Ruben Vargas 🇨🇭

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen

Ruben bleibt bis 2025! 😍 #Vargas2025 — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 25, 2021

Nati-Spieler Zakaria will Gladbach verlassen

Nach vier Jahren bei Borussia Mönchengladbach will Nati-Mittelfeldspieler Denis Zakaria den Verein verlassen. Dies bestätigte Gladbach-Manager Max Eberl. «Wir haben seit Oktober versucht, mit ihm zu verlängern. Denis und sein Management haben uns relativ klar gesagt, dass sie in diesem Sommer einen Transfer favorisieren, wenn sich etwas ergibt», so der Sportdirektor der «Fohlen».

An Interessenten für den Schweizer soll es derweil nicht mangeln. Transfer-Experte Fabrizio Romano brachte zuletzt Napoli ins Spiel, zuvor wurde auch immer wieder über einen Wechsel in die Premier League spekuliert. (dab)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage

Bild: keystone

Neuer Stürmer für Lausanne-Sport

Lausanne-Sport verstärkt seinen Angriff mit dem 27-Jährigen Mayron George. Der 13-fache Internationale aus Costa Rica spielte zuletzt ein halbes Jahr in Frankreichs Ligue 2 für Pau und erzielte 7 Tore in 14 Partien.

In Europa stand George auch schon bei Klubs aus Griechenland, Norwegen, Ungarn, Schweden und Dänemark unter Vertrag. (sda)

Mayron George 🇨🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 7 Tore, 3 Vorlagen

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙧𝙤𝙣 𝙂𝙚𝙤𝙧𝙜𝙚 ✍️💙



Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’annoncer l’arrivée de 𝗠𝗮𝘆𝗿𝗼𝗻 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲 en provenance du @fcmidtjylland.



L’ensemble du club lui souhaite la bienvenue dans la capitale vaudoise. #AllezLausanne #BienvenueMayron pic.twitter.com/91zsPOZkZS — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 25, 2021

Fix: Tottenham holt Atalanta-Keeper Gollini

Die Tottenham Hotspur haben die Verpflichtung des italienischen Keepers Pierluigi Gollini bekannt gegeben. Der 26-Jährige kommt leihweise für eine Saison von Atalanta Bergamo, danach haben die Spurs eine Kaufoption.

Für den Goalie ist es eine Rückkehr nach England. Von 2012 bis 2014 spiele er im Nachwuchs von Manchester United, in der Saison 2016/2017 stand er ein Jahr lang bei Aston Villa unter Vertrag. (dab)

Pierluigi Gollini 🇮🇹

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 32 Gegentore, 13 Spiele zu Null

✍️ We are delighted to announce the signing of goalkeeper Pierluigi Gollini from Italian side Atalanta on a season-long loan, with an option to make the transfer permanent. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 24, 2021

Pochettino trotz Misserfolg weiter Trainer von PSG

Paris Saint-Germain verlängert den Vertrag mit seinem argentinischen Cheftrainer Mauricio Pochettino um zwei Saisons bis 2023 verlängert. Pochettino hatte die Mannschaft im Januar übernommen. In der Folge gewann PSG weder die Champions League noch die französische Meisterschaft, in der die Pariser von Lille überflügelt wurden. (sda/apa)

Bild: keystone

Jetzt ist es wirklich fix: Jadon Sancho wechselt zu Manchester United

Seit einigen Wochen war es ein offenes Geheimnis, nun ist es offiziell: Jadon Sancho verlässt Borussia Dortmund und wechselt zurück in seine Heimat England zu Manchester United. Bei den «Red Devils» unterschrieb der Offensivspieler einen Vertrag bis 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Die Ablösesumme dürfte etwa 90 Millionen Euro betragen.

Sancho wechselte 2017 ausgerechnet von Uniteds Stadtrivale Manchester City nach Dortmund, wo ihm der Durchbruch gelang. In 137 Partien für den BVB gelangen dem 21-Jährigen 50 Tore und 64 Vorlagen. (dab)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 21

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 38 Spiele, 14 Tore, 17 Vorlagen

Real Madrid will vereinslosen Chiellini verpflichten

Ende Juni lief der Vertrag von Giorgio Chiellini bei Juventus Turin aus. Obwohl eine Verlängerung nur Formsache zu sein schien, steht der Europameister nach wie vor ohne Verein dar. Nun soll es deshalb andere Interessenten für den Abwehr-Haudegen geben: Wie «Rai Sport» berichtet, soll sich Real Madrid mit dem 36-Jährigen beschäftigen. Bei den «Königlichen» könnte Chiellini Sergio Ramos beerben, der Real in Richtung PSG verlassen hat.

Für Chiellini wäre ein allfälliger Wechsel nach Madrid sein erster ins Ausland. Der Innenverteidiger wechselte 2005 von der Fiorentina zu Juventus, wo er die letzten 16 Jahre verbrachte. Mit den «Bianconeri» holte er neun Meistertitel und fünf Mal den Cup. (dab)

Giorgio Chiellini 🇮🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 36

Marktwert: 1.5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 25 Spiele, 0 Tore



Bild: keystone

Benjamin Kololli wechselt nach Japan

Nach drei Saisons beim FC Zürich setzt Benjamin Kololli seine Karriere in Japan fort. Der Kosovare hat bei Shimizu S-Pulse einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Damit verlässt der gebürtige Romand erstmals in seiner Karriere die Schweiz. Für den FCZ absolvierte der Offensivspieler 92 Partien und erzielte dabei 26 Tore. Zuvor stand Kololli in der Super League auch schon bei Lausanne, YB und Sion unter Vertrag. (dab)

Benjamin Kololli 🇽🇰🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 700'000 Euro

Bilanz 2020/21: 22 Spiele, 6 Tore, 6 Vorlagen

Demarai Gray wechselt zurück in die Premier League

Der 25-jährige Engländer geht ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von Leicester City zu Bayer Leverkusen bereits wieder zurück in die Premier League. Demarai Gray kam in der Bundesliga nicht richtig zum Zug.

Everton gab die Verpflichtung vom Flügelspieler am Donnerstag bekannt. Gray unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim Team von Rafael Benitez. Er sei sehr glücklich darüber, zurück in der Premier League zu sein und für einen so grossen Klub zu spielen.

Demarai Gray 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksaussen

Alter: 25

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen

✍️ | Demarai Gray has joined from Bayer Leverkusen for an undisclosed fee after agreeing a three-year contract until the end of June 2024 with the option for a fourth year. @22demarai 🔵 — Everton (@Everton) July 22, 2021

Zwischen Goretzka und Bayern kriselt es

Die Gehaltsverhandlungen zwischen dem Mittelfeldspieler und Bayern München sind ins Stocken geraten. Die Vorstellungen von Leon Goretzka und seinen Vertretern sollen stark von jenen des deutschen Rekordmeisters abweichen. Gemäss Informationen der «Sport Bild» wolle der Bundesligist dem 26-Jährigen nicht das gewünschte Gehalt von 20 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Sie bieten dem Nationalspieler zwischen zehn und zwölf Millionen jährlich.

Infolgedessen scheint eine Einigung aktuell unmöglich. Goretzkas Vertrag läuft im nächsten Sommer aus – dann könnte er ablösefrei wechseln. An Interessenten mangelt es dem ehemaligen Schalker nicht. Angeblich seien Manchester United sowie die spanischen Top-Klubs Real Madrid und der FC Barcelona bereit, die Gehaltsvorstellungen des Deutschen zu erfüllen.

Leon Goretzka 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 8 Tore, 9 Vorlagen

Bild: keystone

Bayer Leverkusen sichert sich Abwehrtalent

Das Team von Gerardo Seoane scheint auf der Suche nach einem Innenverteidiger fündig geworden zu sein. «Sky Sport» berichtet, dass Bayer Leverkusen mit Odilon Kossounou einig sei. Der 20-Jährige vom FC Brügge soll demnach für rund 22 Millionen Euro Ablöse zum Bundesligisten wechseln und dort einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Odilon Kossounou 🇨🇮

Position: Innenverteidiger

Alter: 20

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 42 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen

Bild: keystone

Van Wolfswinkel vom FCB zu Twente

Ricky van Wolfswinkel wechselt per sofort vom FC Basel zum niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Der 32-jährige Niederländer wechselte im Juni 2017 von Vitesse Arnheim zum FCB. In seiner Zeit in Basel hat der Stürmer in wettbewerbsübergreifend 115 Spielen 37 Tore erzielt und wurde mit der Mannschaft 2019 Schweizer Cupsieger. Nun kehrt Van Wolfswinkel in sein Heimatland zurück, es ist nach dem FC Utrecht und Vitesse Arnheim seine dritte Vertragsunterschrift bei einem Verein aus der niederländischen Eredivisie. (pre)

Ricky van Wolfswinkel 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2020/21: 29 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

PSG will Transfer-Offensive fortsetzen

Nach den Verpflichtungen von Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginijo Wijnaldum und Achraf Hakimi soll Paris Saint-Germain nun seine Fühler nach Paul Pogba ausgestreckt haben. Dies berichtet der «Mirror». Demnach sollen die Franzosen den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, bereits in diesem Sommer verpflichten. Dazu sei PSG bereit, bis zu 58 Millionen Euro locker zu machen.

Manchester United wolle den 28-Jährigen zwar behalten, doch die Vertragsverhandlungen stocken. Zudem liess Berater Mino Raiola bereits des Öfteren verlauten, dass Pogba nicht mehr glücklich sei und Manchester verlassen wolle.

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 42 Spiele, 6 Tore, 10 Vorlagen

Bild: keystone

Grujic von Liverpool zu Porto

Der serbische Nationalspieler Marko Grujic verlässt Liverpool endgültig und wechselt mit einem fixen Vertrag zum FC Porto. Grujic war im Januar 2016 Jürgen Klopps erste Verpflichtung als Liverpool-Trainer, wurde aber die meiste Zeit ausgeliehen. Zu den Stationen des 25-jährigen Mittelfeldspielers gehörten unter anderem Hertha Berlin und letzte Saison bereits Porto. (pre/sda)

Marko Grujic 🇷🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 41 Spiele, 3 Tore



Wildert BVB-Coach Rose bei seinem Ex-Klub?

Borussia Dortmund soll laut der französischen «L'Équipe» an Marcus Thuram interessiert sein. Thuram spielt beim Ex-Klub von BVB-Trainer Marco Rose, der versichert hatte, keinen Spieler zu seinem neuen Klub mitzunehmen. Nun könnte Dortmund dennoch einen Profi von Borussia Mönchengladbach verpflichten wollen.

Der französische Nationalspieler sei ein Kandidat für die Sancho-Nachfolge beim Champions-League-Teilnehmer. Gladbach soll 25 Millionen Euro Ablöse fordern. Die Transferkasse des BVB ist seit dem Sancho-Abgang prall gefüllt und eine solche Summe dürfte trotz der Corona-Verluste kein Problem für die Dortmunder sein. (nih)

Marcus Thuram 🇫🇷

Position: Linksaussen

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 40 Spiele, 11 Tore, 12 Vorlagen

Bild: keystone

