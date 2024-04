Die Kloten-Dietlikon Jets und Zug United lieferte sich einen hochlassigen Superfinal. Bild: keystone

Erste Pokalübergabe in der Gottéron-Arena: Jets gewinnen den Superfinal gegen Zug

Die Unihockeyanerinnen von Kloten-Dietlikon sind zum fünften Mal in Folge und zum elften Mal insgesamt Schweizer Meister. Die Zürcherinnen gewinnen den Superfinal in Freiburg gegen Zug 6:5 nach Penaltys.

Linn Larsson, die Topskorerin Andrea Gämperli im letzten Spiel ihrer Karriere und Marcia Wick trafen im Penaltyschiessen für Kloten-Dietlikon. Bei den Zugerinnen behielten nur Corin Rüttimann und Weronika Noga die Nerven.

«Ich weiss auch nicht, was sagen. Es ist unglaublich, was dieses Team leistet. Ich bin auch etwas sprachlos, wie dieses Team auf alles reagieren kann, unfassbar.» Nina Metzger, Kloten-Dietlikon Jets

Um es in die Verlängerung zu schaffen, benötigte Kloten-Dietlikon in der ersten Spielhälfte eine Aufholjagd. Beim fünftem Triumph im neunten Superfinal handelte sich die Equipe von Coach Julia Suter in der ersten Viertelstunde ein 0:3 ein. Auch auf das 3:4 hatten die erfahreneren Titelverteidigerinnen um Spielmitte eine Antwort parat.

Entscheidenden Anteil am erfolgreichen Umschwung hatte nebst den erfolgreichen Penaltyschützinnen Laila Ediz und Goalie Micheline Müller auch Laila Ediz mit zwei Toren und einer Vorlage. Zudem machte sich bezahlt, dass Suter nach dem missratenen ersten Drittel von drei auf zwei Linien umstellte.

«Wir sind selbst schuld. Die Jets nutzen ihre Chancen extrem gut aus und wir machten so viele individuelle Fehler. Wir hätten es auf der Schaufel gehabt, drei Minuten vor Schluss haben wir ein Powerplay, verlieren den Ball und kriegen ihn nicht mehr zurück. Wir hätten gewinnen können und haben es vermasselt.» Corin Rüttiman, Zug United.

Während sich Kloten-Dietlikon einen Monat nach dem Sieg im Cup zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte das Double sicherte, verpasste Zug den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Dies trotz Qualifikationssieg und nur einer Liga-Niederlage auf dem Weg in den Final und obwohl im letzten Sommer unter anderem die Schweizer Rekord-Nationalspielerin und Rekord-Torschützin Corin Rüttimann und die Tschechin Martina Repkova das in der Spitze zuvor schon gut aufgestellte Team verstärkten.

Kloten-Dietlikon - Zug 6:5 (1:3, 3:1, 1:1, 0:0) n.P.

Freiburg. - 8473 Zuschauer. - SR Crivelli/Rampoldi.

Tore: 8. Repkova (Rüttimann) 0:1. 11. Rüttimann (Hedlund) 0:2. 13. Kistler (Bichsel) 0:3. 15. Suter (Ediz) 1:3. 25. Ediz 2:3. 27. Gämperli (Larsson/Ausschluss Noga) 3:3. 32. Supakova (Salome Müller) 3:4. 38. Wick (Metzger) 4:4. 46. Ediz (Suter) 5:4. 51. Ratajova (Gerig) 5:5.

Penaltyschiessen: Gerig - (Micheline Müller hält), Larsson 1:0; Ratajova (Micheline Müller hält), Gämperli 2:0; Rüttimann 2:1, Überschlag -; Noga 2:2, Wick 3:2; Bichsel (Micheline Müller hält).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Kloten-Dietlikon, 2mal 2 Minuten gegen Zug.

Kloten-Dietlikon: Nieminen; Sundberg, Larsson; Stettler, Rüegger; Geiser, Bertini; Jeyabalasingam, Schmuki; Metzger, Gämperli, Wick; Wieland, Ediz, Niederberger; Behluli, Überschlag, Suter; Mikkola, Renz, Ravelius.

Zug: Micheline Müller; Supakova, Horvath; Anderegg, Burkhardt; Noga, Kistler; Knüsel, Hoorn; Ratajova, Salome Müller, Gerig; Hedlund, Rüttimann, Repkova; Bichsel, Gemperle, Ott; Härdi, Vonder Mühll, Herzog.

Bemerkungen: 62. Timeout Zug.(abu/sda)