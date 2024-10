FCZ-Goalie Johnny Leoni dribbelt im Derby für GC und wird in «Johnny Floponi» umbenannt

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Auch unverdiente Siege schmecken süss, gegen den Stadtrivalen sowieso. Die Schadenfreude über den missglückten Ausflug des FCZ-Keepers ist so gross, dass sie auch in den Folgejahren nicht abflaut. Dem Leoni-Dribbling wird sogar ein Fan-Lied gewidmet.

Aber nicht nur die Fans hacken auf dem Unglücksraben herum. Für den «Blick» ist der missglückte Ausflug des Torhüters ebenfalls gefundenes Fressen. So wird Johnny Leoni kurzerhand in «Johnny Floponi» umbenannt. Dem FCZ bleibt nur der Frust.

FCZ-Präsident Sven Hotz ist nach der überraschenden Pleite bitter enttäuscht und kann kaum glauben, was soeben geschehen ist. Der Schuldenbock ist schnell gefunden: «Da spielt der FCZ nach dem Platzverweis von Cabanas eine halbe Stunde lang in Überzahl und hat beste Torchancen und verliert wegen eines Goalie-Lapsus doch noch», regt sich Hotz auf. Ungläubig fügt er hinzu:

Was für ein Fauxpas! Leoni schleicht nach seinem Mega-Flop mit gerümpfter Nase zurück in sein Tor.

Dann folgt dieser eine kapitale Fehlpass. Dieser Fehlpass, an den er sich noch sein Leben lang erinnern wird. Komplett ohne Orientierung spielt er den Ball mit dem linken Fuss genau in die Füsse von Veroljub Salatic.

Doch zum Entsetzen seiner Mitspieler rennt Leoni wie vom Affen gebissen immer weiter in Richtung Mittellinie. Das ganze Stadion hält den Atem an, alle Augen sind auf den Torhüter gerichtet.

Nach der Pause hat sich der Knoten beim FC Zürich gelöst. Auf einmal kommen die Jungs von Lucien Favre zu einer Torchance nach der anderen. In der 64. Minute kommt es für die Gäste gar noch besser. Nach einem unnötigen Foul an Florian Stahel kassiert Ricardo Cabanas seine zweite gelbe Karte und muss frühzeitig unter die Dusche.

Der Grasshopper Club Zürich steckt vor dem 202. Aufeinandertreffen mit dem FC Zürich in einer veritablen Derby-Krise. Seit Oktober 2003 warten die Hoppers auf einen Erfolg gegen den Stadtrivalen. Von den letzten sieben Duellen gingen drei an den FCZ, vier Mal wurde unentschieden gespielt.

