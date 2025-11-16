wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Sinner begeistert Heimfans und gewinnt gegen Alcaraz die ATP Finals

epa12529915 Carlos Alcaraz of Spain (R) and Jannik Sinner of Italy pose prior to the men&#039;s singles final match against at the ATP Finals in Turin, Italy, 16 November 2025. EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Die dominierenden Spieler der Gegenwart: Jannik Sinner (links) und Carlos Alcaraz.Bild: keystone

Sinner begeistert Heimfans und gewinnt gegen Alcaraz die ATP Finals

Mit einem 7:6, 7:5 gegen Carlos Alcaraz verteidigt Jannik Sinner seinen Titel. In Turin gewinnt der Italiener erneut die ATP Finals der acht weltbesten Tennisspieler des Jahres.
16.11.2025, 20:3116.11.2025, 20:36

Jannik Sinner gewinnt wie im Vorjahr die ATP Finals in Turin. Der Südtiroler schlägt im Final den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 7:6 (7:4), 7:5.

Für Sinner, der 2025 am Australian Open und in Wimbledon seine Grand-Slam-Titel 3 und 4 gewonnen hat, ist es der sechste Turniersieg der Saison. Die Weltnummer 2 beschliesst das Jahr mit rund 500 Punkten Rückstand auf den Spanier Alcaraz, der erstmals im Final des Jahresendturniers stand. (ram/sda)

* folgt mehr *

Alcaraz sagt, warum Tennis-Stars über hohe Belastung klagen, aber Exhibitions spielen
Mehr Tennis:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 24
Die besten Bilder der US Open 2025

Wem streckt Jessica Pegula wohl die Zunge heraus? Vielleicht Halbfinalgegnerin Aryna Sabalenka.
quelle: keystone / seth wenig
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tennisstar Serena Williams ganz verlegen, als ihre Tochter dieses neue Spielzeug zeigt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
2
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
3
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
4
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
5
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
Meistgeteilt
1
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
2
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
3
Jaquez reist nicht in den Kosovo mit +++ Derron gewinnt Triathlon in Dubai
4
In 9 Spielen wird Doug Gilmour zur Rappi-Ikone – das erste ist legendär
5
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
Woltemade erlöst Deutschland in Luxemburg – Niederlande lassen Tür für Polen minim offen
Kroatien sichert sich als drittes europäisches Team nach England und Frankreich das WM-Ticket. Die Niederlande ist so gut wie sicher an der kommenden Endrunde dabei. Deutschland bleibt gegenüber der Slowakei im Vorteil.
In der Gruppe A entscheidet sich am Montag im Direktduell in Leipzig, ob Deutschland oder die Slowakei das direkte WM-Ticket löst. Die bessere Ausgangslage hat der vierfache Weltmeister, der am Freitagabend in Luxemburg mit 2:0 gewann.
Zur Story