Die dominierenden Spieler der Gegenwart: Jannik Sinner (links) und Carlos Alcaraz. Bild: keystone

Sinner begeistert Heimfans und gewinnt gegen Alcaraz die ATP Finals

Mit einem 7:6, 7:5 gegen Carlos Alcaraz verteidigt Jannik Sinner seinen Titel. In Turin gewinnt der Italiener erneut die ATP Finals der acht weltbesten Tennisspieler des Jahres.

Jannik Sinner gewinnt wie im Vorjahr die ATP Finals in Turin. Der Südtiroler schlägt im Final den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz 7:6 (7:4), 7:5.

Für Sinner, der 2025 am Australian Open und in Wimbledon seine Grand-Slam-Titel 3 und 4 gewonnen hat, ist es der sechste Turniersieg der Saison. Die Weltnummer 2 beschliesst das Jahr mit rund 500 Punkten Rückstand auf den Spanier Alcaraz, der erstmals im Final des Jahresendturniers stand. (ram/sda)

