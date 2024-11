In Toronto war er schlicht «The King». Bild: www.imago-images.de

Unvergessen

NHL-Star Börje Salming schaut mit seiner Wunde aus wie ein Bond-Bösewicht

26. November 1986: Börje Salming ist in der NHL ein Wegbereiter für europäische Spieler, er ist in Toronto eine Legende – und sein Gesicht muss nach einem Unfall auf dem Eis mit mehr als 200 Stichen genäht werden.

Mehr «Sport»

1229 NHL-Spiele, All-Star, die Rückennummer 21 bei den Toronto Maple Leafs unterm Hallendach: Börje Salming gilt auch ohne Stanley Cup auf der Visitenkarte als eine der grossen Figuren in der National Hockey League.

Erst recht ist er das aus europäischer Sicht. Denn der Schwede, der 1973 als 22-Jähriger nach Nordamerika wechselte, gilt dort als Wegbereiter. Dank Salmings Leistungen als Verteidiger, der zupacken, aber auch offensiv Einfluss nehmen kann, erhalten die Europäer «drüben» ein besseres Image. Und so mehr und mehr Chancen, sich in der besten Eishockeyliga der Welt zu präsentieren.

Ein schwedischer Hockey-Fan posiert neben Salmings Statue in Toronto. Bild: imago sportfotodienst

«Der kalte Stahl schlitzte die Haut auf»

Längst ist Börje Salming eine lebende Legende, als er am 26. November 1986 mit den Leafs bei den Detroit Red Wings antritt. Nicht weniger als 124 Strafminuten werden beim 3:1-Sieg Torontos verteilt. Doch es ist keine aggressive Aktion, sondern ein unglücklicher Zwischenfall, der Salming ins Krankenhaus bringt.

Im Durcheinander vor Torontos Tor stürzt Gegenspieler Gerard Gallant über Börje Salming. Mit seiner Kufe trifft er den Schweden im Gesicht.

«Der kalte Stahl schlitzte die Haut über meinem rechten Auge auf und schnitt sich dann tief in meine Nase und an der Seite meines Gesichts entlang», schildert Salming. Und er ist in einem Interview gar zu Scherzen aufgelegt: «Ich schätze, ich hatte Glück, mein Auge ist okay. Aber mein Gesicht sieht wirklich nicht gut aus.»

So übel es aussieht, so wenig gravierend sind die Folgen der Verletzungen – das perfekte Beispiel für den Ausdruck «Glück im Unglück haben». Salming weiss: «Ein Zentimeter in die andere Richtung und ich hätte kein rechtes Auge mehr. Ein paar Zentimeter tiefer und der Schlittschuh hätte mich am Hals getroffen.»

Der Zwischenfall im Video (Für sensible Gemüter: Es ist kein Blut zu sehen). Video: YouTube/William Chippeway

Im Jahrhundert-Team der IIHF

Für einmal ist der Konjunktiv ein guter Freund. Schon zwei Wochen nach dem Unfall steht Börje Salming beim 8:2-Sieg gegen die Washington Capitals wieder auf dem Eis.

1996 wird der Schwede in die Hall of Fame des Eishockeys aufgenommen, als erst zweiter Europäer nach Wladislaw Tretjak. Gemeinsam mit dem legendären sowjetrussischen Torhüter ist der Verteidiger auch eines der sechs Mitglieder im Jahrhundert-Team des Weltverbands IIHF.



Eine Woche nach dieser Ehrung an der Seite von Gattin Pia starb Salming. Bild: www.imago-images.de

Im Sommer 2022 gibt seine Familie bekannt, dass der einstige Hockey-Star an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt ist. Wenige Monate später stirbt Börje Salming, der in der NHL den Weg für viele andere Europäer geebnet hat, im Alter von 71 Jahren.