Nach dem späten Ausgleich der Glasgow Rangers im Old Firm verlieren 66 Menschen ihr Leben

In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

5. April 1902: Beim prestigeträchtigen Länderspiel zwischen Schottland und England gibt die neugebaute West-Tribüne im Glasgower Ibrox-Park der Last der Zuschauer während des Spiels nach. 25 Menschen stürzen in den Tod und über 500 werden verletzt.

Die Retter sind schnell vor Ort, sämtliche Krankenwagen der Stadt sind im Einsatz. Doch alles passiert so schnell. George Connor ist einer der ersten Helfer und kann nur noch die Toten zählen: «Ich zählte bis 41, dann hörte ich auf. Die ersten fünf oder sechs versuchte ich künstlich zu beatmen. Bis ein Arzt kam und sagte: ‹Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit denen, die sind tot.› Die meisten Toten waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, aber es waren auch Kinder darunter. Von den Opfern, die ich sah, waren nur noch zwei am Leben.»

Doch nur wenig später hören sie Jubelschreie von den Rängen. Colin Stein gelingt in der Nachspielzeit völlig unerwartet der Ausgleich für die Rangers. Was dann passiert, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Augenzeugen berichten, dass hunderte Fans nach dem Ausgleich umkehren, um im Stadion zu feiern. Dies wird später allerdings von vielen anderen widerlegt. Alle Zuschauer seien in dieselbe Richtung gegangen.

Auf dem Feld liefern sich die beiden Mannschaften einen packenden Fight. Chancen gibt es hüben wie drüben, doch Tore wollen zunächst partout nicht fallen. In der 89. Minute erzielt Celtic-Stürmer Jimmy Johnstone doch noch die 1:0-Führung für die Gäste, worauf die Rangers-Fans in Scharen das Stadion verlassen – unter anderem auch über Stairway 13.

Traditionsgemäss fand eines der Derbys – wie auch die anderen schottischen Städteduelle – zu Beginn des neuen Jahres statt. So auch 1971. Es ist kalt und neblig, ein typischer britischer Wintertag. Das Flutlicht muss angeschaltet werden, obwohl die Partie am Nachmittag stattfindet.

«The Old Firm» zwischen den Glasgow Rangers und Celtic ist eines der ältesten Derbys der Welt und das am häufigsten ausgetragene. Weit über 400 Duelle haben sich die «Gers» und die «Celts» schon geliefert. Auch durch die zwischenzeitliche Zwangsrelegation der Rangers hat das Duell kein bisschen an Bedeutung verloren.

