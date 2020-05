Sport

Unvergessen

Unvergessen: PSG gewinnt 1996 gegen Rapid Wien den Cup der Cupsieger



bild: youtube

Unvergessen

PSG bändigt «Turban-Bomber» Jancker und holt seine einzige Europacup-Trophäe

8. Mai 1996: Paris St-Germain wird seit ein paar Jahren als DER grosse Klub Frankreichs wahrgenommen. Doch die Wahrheit ist: PSG war vor dem Einstieg katarischer Geldgeber nur zwei Mal Landesmeister und seine Erfolge waren dünn gesät.

Mitte der 90er-Jahre erlebt Paris St-Germain eine der besten Phasen der Klubgeschichte. Mit Spielern wie George Weah, Youri Djorkaeff, David Ginola oder dem Brasilianer Rai holen die Hauptstädter in vier Jahren vier Titel. Sie werden Meister (1994), Cupsieger (1993 und 1995) und sie gewinnen 1996 den Europacup der Cupsieger. Abgesehen vom sportlich unbedeutenden Sieg im UI-Cup 2001 ist dieser Erfolg der einzige Europacup-Triumph von PSG.

Der erste Gegner auf dem Weg in den Cupsieger-Final ist Molde; die Norweger werden mit dem Gesamtskore von 6:3 geschlagen. Mit Celtic Glasgow wartet ein anderes Kaliber auf PSG, doch auch die Schotten sind chancenlos, verlieren 0:1 und 0:3.

Gegen den AC Parma verlieren die Pariser im Viertelfinal dann erstmals ein Spiel. Doch im Rückspiel biegen sie das 0:1 noch um und kommen mit dem Gesamtskore von 3:2 weiter. Nach zwei 1:0-Erfolgen gegen Deportivo La Coruña stehen die Pariser im Final.

«Turban-Bomber» Jancker

Am Abend des 8. Mai 1996 wird PSG von einem Gegner gefordert, der die Fussballwelt überrascht hat: Rapid Wien. Die Österreicher haben unter anderem Sporting Lissabon, Dynamo Moskau und Feyenoord Rotterdam eliminiert – alles Gegner mit einem höheren Renommee.

Aber Rapid hat zu jener Zeit ein herausragendes Team. Michael Konsel steht im Tor, der viel zu früh verstorbene Trifon Ivanov verteidigt gemeinsam mit Peter Schöttel. Didi Kühbauer und Peter Stöger ziehen im Mittelfeld die Fäden und vorne trifft: Der spätere Bayern-Stürmer Carsten Jancker.

bild: getty

Sechs Tore erzielt der bullige Angreifer aus der ehemaligen DDR im Cupsieger-Cup. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Dynamo Moskau erleidet der 21-jährige Jancker eine Platzwunde am Kopf und macht danach als Turbanträger noch zwei Tore. Es ist die Geburtsstunde eines grün-weissen Helden. «Geh, Carsten, renn bitte gegen die Wand, weil dann reiss' ma was!», hätten sie danach jeweils gescherzt, erzählt Mitspieler Kühbauer im Rückblick.

Abgefälschter Freistoss ins Glück

Im Final in Brüssel gelingt Jancker aber kein Tor. Dabei wäre gegen PSG viel drin gelegen, ist sich der Vize-Weltmeister von 2002 sicher: «Wir hätten damals die Chance gehabt, wenn wir so gespielt hätten wie in den Runden davor.»

Den einzigen Treffer des Abends erzielt nach einer knappen halben Stunde Bruno N'Gotty, ein Verteidiger, den sie «den schwarzen Koeman» nennen. Aus gut und gerne 40 Metern schiesst N'Gotty einen Freistoss auf neben Konsels Kasten, den Schöttel mit dem Schienbein unglücklich ins Tor ablenkt.

Rapids Abschied von der grossen Bühne

Beim 1:0 bleibt es bis zum Abpfiff. Goalie Bernard Lama darf als Captain die Trophäe in Empfang nehmen und als erster mit ihr feiern.

bild: getty images europe

Auf europäischer Ebene ist der Abend bis heute für beide Klubs unerreicht. Während PSG in der Folgesaison nochmals in den Final vorstösst (den es gegen Barcelona 0:1 verliert), schafft es Rapid Wien erst nach zwei Jahrzehnten erstmals wieder über eine Europacup-Gruppenphase hinaus. Es wird ebenfalls ein Auftritt für die Geschichtsbücher: Die Hütteldorfer scheitern gegen Valencia mit dem brutalen Gesamtskore von 0:10.

Bild: APA

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Um nichts zu verpassen, like uns auch auf Facebook!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die grössten Champions-League-Aufholjagden seit 1993 Die 21 schönsten Champions-League-Tore Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter