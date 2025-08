Basel - Young Boys: Shaqiri führt den FCB zum Sieg

Der FC Basel bezwingt im vorgezogenen Spiel der 4. Super-League-Runde die Young Boys 4:1. Matchwinner für den Meister ist Xherdan Shaqiri mit zwei Treffern.

In der vergangenen Saison war Shaqiri mit 18 Toren und 21 Vorlagen der überragende Mann im Basler Team. Und auch am Mittwochabend avancierte der Kraftprotz mit der Nummer 10 auf dem Rücken zum entscheidenden Akteur im St. Jakob-Park.

In der 38. Minute scheiterte der 33-Jährige noch aus bester Position am überragend reagierenden Marvin Keller im Berner Tor. Nur eine Minute später machte es Shaqiri besser. Mit seinem schwächeren rechten Fuss traf er in die entfernte Torecke, nachdem er Sekunden zuvor nur den Pfosten getroffen hatte. Nach einer Stunde verwertete der ehemalige Nationalspieler zudem einen Penalty, den er selbst herausgeholt hatte.

Shaqiri jubelt nach einem seiner Tore. Bild: keystone

Die tragische Figur aufseiten der Berner war Edimilson Fernandes. Dem Neuzugang sprang der Ball in besagter Szene aus kurzer Distanz an die Hand. Vor der Ausführung des Penaltys liess er sich dann zu einer Tätlichkeit hinreissen. Die Ohrfeige gegen Dominik Schmid bestrafte Schiedsrichter Luca Cibelli zurecht mit der Roten Karte.

Bitter für die Berner: Bevor Shaqiri den Ball an die Hand von Fernandes verlängerte, stand der Basler womöglich im Abseits. Der VAR konzentrierte sich aber scheinbar nur auf das Handspiel. Über das ganze Spiel betrachtet geht der Basler Sieg in Ordnung.

Die Gäste, deren Siegesserie gegen Basel nach drei Partien endete, gingen etwas entgegen dem Spielverlauf nach 17 Minuten in Führung. Der ehemalige Basler Darian Males setzte sich robust gegen Nicolas Vouilloz durch und erwischte Marwin Hitz mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel.

Marvin Keller nach einer Parade. Bild: keystone

Marvin Keller auf der anderen Seite hielt sein Team mit mehreren starken Paraden lange im Spiel. Die weiteren Basler Treffer durch Kevin Carlos und Metinho konnte aber auch er nicht verhindern.

Mit dem zweiten Sieg in der laufenden Saison, dem wettbewerbs- und saisonübergreifend achten Heimsieg in Serie, überholte der Meister die Young Boys in der Tabelle. (sda)

