Alle Schweizer Slalom-Sieger (Männer)

Dumeng Giovanoli 1968 in Kitzbühel

Dumeng Giovanoli

1968 in Wengen

Edy Bruggmann

1969 in Kranjska Gora

Martial Donnet

1978 in Madonna

Peter Lüscher

1979 in Garmisch

Pirmin Zurbriggen

1984 in Sestriere

Pirmin Zurbriggen

1986 in Are

Joel Gaspoz

1987 in Wengen

Paul Accola

1991 in Breckenridge

Didier Plaschy

1999 in Beaver Creek

Didier Plaschy

1999 in Kranjska Gora

Marc Berthod 2007 in Adelboden

Marc Gini 2007 in Reiteralm

Daniel Yule 2018 in Madonna di Campiglio

Ramon Zenhäusern 2019 in Kranjska Gora

Daniel Yule 2020 in Madonna di Campiglio

Daniel Yule 2020 in Adelboden

Daniel Yule 2020 in Kitzbühel

Ramon Zenhäusern 2020 in Alta Badia

Daniel Yule 2022 in Madonna di Campiglio

Daniel Yule 2023 in Kitzbühel

Ramon Zenhäusern 2023 in Chamonix

Ramon Zenhäusern 2023 in Soldeu

Daniel Yule 2024 in Chamonix

Loïc Meillard 2024 in Aspen