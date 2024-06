Goalie Buffon und seine Verteidiger haben das Nachsehen: Ibrahimovic gleicht spektakulär zum 1:1 aus. Bild: AP

Unvergessen

Zlatan schiesst gegen Italien ein unmögliches Tor mit dem Absatz auf Schulterhöhe

18. Juni 2004: Erstmals ist Zlatan Ibrahimovic Stammspieler bei einem grossen Turnier. Und der 22-jährige Schwede macht mit einem Wundertor auf sich aufmerksam. Es kostet Italien letztlich das Weiterkommen.

Mehr «Sport»

Das ist mal ein Auftakt! Frech wie Pippi Langstrumpf trumpft Schweden an der EM 2004 in Portugal gross auf. Gleich mit 5:0 wird Bulgarien vom Platz gefegt – dank Toren zweier Stürmerstars. Henrik Larsson trifft doppelt, Zlatan Ibrahimovic ist einmal erfolgreich.

Larsson ist mit 32 Jahren der Routinier, der zehn Jahre jüngere Ibrahimovic als sein Nachfolger designiert. Und im folgenden Gruppenspiel gegen Italien zeigt der Sohn jugoslawischer Einwanderer aus Malmö, was er kann.

Schwedens Legenden-Trio: Henrik Larsson, Freddie Ljungberg und Zlatan Ibrahimovic (von links) feiern den Führungstreffer gegen Bulgarien. Bild: AP

Die Italiener führen mit 1:0, nur noch fünf Minuten sind zu spielen. Da verewigt sich Zlatan Ibrahimovic in den EM-Annalen. Nach einem Corner fliegt der Ball vor dem Tor hin und her, weder Schweden noch Italiener bringen ihn unter Kontrolle. Als er sich auf der Linie des Fünfmeter-Raums zu Boden senkt, scheint der Ball zur Beute von Gigi Buffon zu werden.

Doch der italienische Goalie macht die Rechnung ohne Ibrahimovic. Der Schwede steht mit dem Rücken zum Tor, als er einen genialen Geistesblitz hat: «Ibracadabra» springt in die Höhe und pfeffert den Ball mit dem Absatz zum 1:1 in den Kasten. Was für ein Wahnsinnstor!

«Zlatans magiska klack mot Italien 2004» Video: YouTube/TV4Sport

Das Telegramm Italien – Schweden 1:1

Porto, Estadio do Dragão. 44'926 Zuschauer, SR: Meier (SUI).

37. Cassano 1:0. 85. Ibrahimovic 1:1.



Italien: Buffon; Panucci, Nesta, Cannavaro, Zambrotta; Gattuso (76. Favalli), Pirlo, Perrotta; Cassano (70. Fiore), Del Piero (82. Camoranesi); Vieri. Trainer: Trapattoni.



Schweden: Isaksson; Nilsson, Mellberg, Jakobsson, Edman (77. Allbäck); Wilhelmsson (67. Jonson), Linderoth, Svensson (55. Källström), Ljungberg; Ibrahimovic, Larsson. Trainer: Söderberg/Lagerbäck.

Italien stolpert über ein nordisches Päckli

Der Punkt hilft Schweden mehr als Italien. Denn im letzten Gruppenspiel haben die Azzurri das Weiterkommen nicht mehr in den eigenen Füssen. Ein Sieg gegen Bulgarien nützt Italien nichts, wenn die Partie zwischen Schweden und Dänemark 2:2 endet.

Die Angst vor einem nordischen «Päckli» ist gross in Italien und – oh Wunder! – genau zu diesem 2:2 kommt es auch. Mattias Jonson gleicht in der 89. Minute für Schweden aus. Die Italiener sind trotz eines 2:1-Siegs ausgeschieden und schäumen vor Wut. In ihren Augen war das Unentschieden der Schweden und Dänen, die damit beide weiterkommen, schon vor der Partie abgesprochen. «Natürlich machen wir einen Deal», hatte schliesslich Morten Olsen im Vorfeld angekündigt. Es war ironisch gemeint, doch in Italien macht man offenbar keine Witze, wenn es um König Fussball geht.

Ein Fan-Video vom 2:2 zwischen Dänemark und Schweden. Video: YouTube/Big Swede

Ibrahimovic scheitert aus elf Metern

Italien muss also früh nach Hause reisen und auch Schwedens Turnier dauert danach bloss noch ein Spiel. In den Viertelfinals scheitert die «Blågult» im Penaltyschiessen an Holland.

Zlatan Ibrahimovic hat auch in diesem Spiel eine Hauptrolle: Er verschiesst seinen Elfmeter. Aber ungewöhnliche Fussballer schiessen auch lieber ungewöhnliche Tore.