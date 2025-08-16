Volksfeststimmung hinter den Churfirsten, wo St.Gallen in Walenstadt spielte. Bild: keystone

Drittligist Walenstadt kassiert gegen den FC St.Gallen ein Stängeli

Noch bevor die erste Minute vorbei war, lag der haushohe Favorit in Führung. Corsin Konietzke nahm der Affiche mit dem 1:0 gegen den sechs Ligen tiefer spielenden FC Walenstadt jegliche Spannung. Zur Pause stand es vor rund 5500 Zuschauern 5:0 für Super-League-Leader St.Gallen, das nie nachliess. Shooting Star Alessandro Vogt hatte unter anderem zwei Mal getroffen.

Vogt (rechts) ist weiter in Torlaune. Bild: keystone

Aliou Baldé gelang in der zweiten Halbzeit innert sechs Minuten ein Hattrick, nach 75 Minuten und dem zehnten Treffer durch Christian Witzig war das Stängeli Tatsache geworden. «Wir nahmen uns vor, möglichst von A bis Z Vollgas zu geben und viele Tore zu erzielen», sagte Konietzke im SRF. «Phänomenal, was der FC Walenstadt auf die Beine gestellt hat, es war ein schönes Erlebnis», lobte er den Unterklassigen.

Walenstadts Torhüter Gzim Ademi liess sich die Laune trotz der Kanterniederlage nicht verderben – er feierte nach dem Spiel mit den vielen FCSG-Fans am Walensee. Für ihn war es das letzte Spiel bei den Aktiven, künftig spielt er bei den Senioren. «Es war unbeschreiblich, mir fehlen immer noch die Worte», sagte sein Mitspieler Mirko Pfiffner. Er habe soeben nochmals eine Träne verdrücken müssen, denn so ein Spiel werde er wohl nie mehr erleben in seiner Karriere.

Oft bezwungen, wohl dennoch glücklich: Walenstadts Ademi (rechts). Bild: keystone

Walenstadts Trainer Ignacio Novoa sagte, dass das Resultat für ihn okay sei. «Meine Spieler konnten es geniessen. Klar, 13 Gegentore sind viel, aber andere haben schon mehr kassiert.» Vor drei Jahren hatte St.Gallen gegen Rorschach-Goldach sogar 15:0 gewonnen.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Nicht mitgereist war Willem Geubbels. Der Franzose, der in den ersten drei Super-League-Spielen drei Mal traf, wurde vom FC St.Gallen für Transferverhandlungen freigestellt. Geubbels steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum Paris FC, der für den Mittelstürmer neun Millionen Euro zu zahlen bereit ist. Einen Teil der Ablöse wird St.Gallen an die AS Monaco, den vorherigen Klub des 24-Jährigen, weiterleiten müssen.

Walenstadt – St. Gallen 0:13 (0:5)

SR Odiet. - Tore: 1. Konietzke 0:1. 10. Owusu 0:2. 28. Vogt 0:3. 37. Vogt 0:4. 45. Karisik (Eigentor) 0:5. 55. Baldé 0:6. 56. Baldé 0:7. 61. Baldé 0:8. 69. Owusu 0:9. 75. Witzig 0:10. 78. Vladi 0:11. 81. Quintillà 0:12. 89. Stevanovic 0:13.

Alle Spiele vom Samstag

