wechselnd bewölkt25°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Cup: Drittligist Walenstadt kassiert gegen den FC St.Gallen ein Stängeli

Blick auf den Platz in der ersten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Walenstadt und dem FC St. Gallen, am Samstag, 16. August 2025 auf dem Sportplatz Exi in Walenstadt. (KEYSTONE/Gia ...
Volksfeststimmung hinter den Churfirsten, wo St.Gallen in Walenstadt spielte.Bild: keystone

Drittligist Walenstadt kassiert gegen den FC St.Gallen ein Stängeli

16.08.2025, 18:0316.08.2025, 18:42
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Walenstadt – St.Gallen 0:13Alle Spiele vom Samstag

Walenstadt – St.Gallen 0:13

Noch bevor die erste Minute vorbei war, lag der haushohe Favorit in Führung. Corsin Konietzke nahm der Affiche mit dem 1:0 gegen den sechs Ligen tiefer spielenden FC Walenstadt jegliche Spannung. Zur Pause stand es vor rund 5500 Zuschauern 5:0 für Super-League-Leader St.Gallen, das nie nachliess. Shooting Star Alessandro Vogt hatte unter anderem zwei Mal getroffen.

Alessandro Vogt (SG) nach seinem 0-5 in der ersten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Walenstadt und dem FC St. Gallen, am Samstag, 16. August 2025 auf dem Sportplatz Exi in Walensta ...
Vogt (rechts) ist weiter in Torlaune.Bild: keystone

Aliou Baldé gelang in der zweiten Halbzeit innert sechs Minuten ein Hattrick, nach 75 Minuten und dem zehnten Treffer durch Christian Witzig war das Stängeli Tatsache geworden. «Wir nahmen uns vor, möglichst von A bis Z Vollgas zu geben und viele Tore zu erzielen», sagte Konietzke im SRF. «Phänomenal, was der FC Walenstadt auf die Beine gestellt hat, es war ein schönes Erlebnis», lobte er den Unterklassigen.

Walenstadts Torhüter Gzim Ademi liess sich die Laune trotz der Kanterniederlage nicht verderben – er feierte nach dem Spiel mit den vielen FCSG-Fans am Walensee. Für ihn war es das letzte Spiel bei den Aktiven, künftig spielt er bei den Senioren. «Es war unbeschreiblich, mir fehlen immer noch die Worte», sagte sein Mitspieler Mirko Pfiffner. Er habe soeben nochmals eine Träne verdrücken müssen, denn so ein Spiel werde er wohl nie mehr erleben in seiner Karriere.

Die St. Galler Kurve feiert den eigenen und gegnerischen Verein nach der ersten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Walenstadt und dem FC St. Gallen, am Samstag, 16. August 2025 auf d ...
Oft bezwungen, wohl dennoch glücklich: Walenstadts Ademi (rechts).Bild: keystone

Walenstadts Trainer Ignacio Novoa sagte, dass das Resultat für ihn okay sei. «Meine Spieler konnten es geniessen. Klar, 13 Gegentore sind viel, aber andere haben schon mehr kassiert.» Vor drei Jahren hatte St.Gallen gegen Rorschach-Goldach sogar 15:0 gewonnen.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Nicht mitgereist war Willem Geubbels. Der Franzose, der in den ersten drei Super-League-Spielen drei Mal traf, wurde vom FC St.Gallen für Transferverhandlungen freigestellt. Geubbels steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum Paris FC, der für den Mittelstürmer neun Millionen Euro zu zahlen bereit ist. Einen Teil der Ablöse wird St.Gallen an die AS Monaco, den vorherigen Klub des 24-Jährigen, weiterleiten müssen.

Walenstadt – St. Gallen 0:13 (0:5)
SR Odiet. - Tore: 1. Konietzke 0:1. 10. Owusu 0:2. 28. Vogt 0:3. 37. Vogt 0:4. 45. Karisik (Eigentor) 0:5. 55. Baldé 0:6. 56. Baldé 0:7. 61. Baldé 0:8. 69. Owusu 0:9. 75. Witzig 0:10. 78. Vladi 0:11. 81. Quintillà 0:12. 89. Stevanovic 0:13.

Alle Spiele vom Samstag

(ram/sda)

Die Spiele vom Freitagabend:

Favoriten starten siegreich in Schweizer Cup
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 28
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

April 2025: Promotion-League-Klub FC Biel schlägt YB sensationell und steht als erster drittklassiger Klub der Geschichte im Cupfinal. Dieser geht gegen Meister Basel 1:3 verloren.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
David und Goliath mal anders
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
5
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Chabbey triumphiert zuhause +++ Schurter beendet Karriere nach Rennen in Lenzerheide
5
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media fertig gemacht
Skye Stout hat ihre Laufbahn als Fussballerin noch vor sich. Doch schon jetzt wurde die 16-jährige Athletin angefeindet.
Sie bekam ihren ersten Profivertrag und hätte deshalb eigentlich allen Grund zur Freude gehabt – doch es kam alles anders für Skye Stout. Die junge Fussballerin unterschrieb einen Vertrag beim schottischen Verein Kilmarnock in der zweiten schottischen Frauen-Liga.
Zur Story