30 Teams rund um Phoenix – der verrückte Plan rund um die neue MLB-Saison

So planen NHL und NBA

Auch die NHL treibt seine Planspiele für die Fortsetzung der seit dem 12. März unterbrochenen Saison voran. Gemäss Sportsnet erwägen die Liga und die Spielergewerkschaft NHLPA, einige der restlichen Partien der Regular Season und Playoff-Spiele im Bundesstaat North Dakota auszutragen. Schauplatz dieser Spiele soll die Ralph-Engelstad-Arena in Grand Forks sein. Dort fand 2005 die U20- und 2016 die U18-WM statt.



Damit dieses Szenario umgesetzt werden könnte, müsste die Stadt bereit sein, einen Grossteil des gesamten NHL-Trosses zu beherbergen. North Dakota gehört zu den Bundesstaaten mit der kleinsten Bevölkerung in den USA. Sämtliche Partien würden ohne Publikum ausgetragen werden, nach weiteren Standorten wird noch gesucht.



Laut dem Magazin «Sports Illustrated» spielt die NBA mit dem Gedanken, ihre gesamten Playoffs in der Stadt Las Vegas auszutragen. Adam Silver, der Chef der stärksten Basketball-Liga der Welt, sagte, dass man erst im Mai entscheiden will, ob die Saison fortgesetzt oder abgebrochen wird. (pre/sda)