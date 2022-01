Die Bengals feiern Kicker Evan McPherson für das entscheidende Field Goal. Bild: keystone

Bengals-Monstercomeback sorgt für überraschende Super-Bowl-Paarung

In der Super Bowl am 14. Februar treffen die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals aufeinander. Cincinnati bezwang die Kansas City Chiefs 27:24 nach Verlängerung und verhinderte die dritte Super-Bowl-Teilnahme des Favoriten in Serie. Die Rams gewannen 20:17 gegen die San Francisco 49ers.

Die Rams bekommen wie im vergangenen Jahr die Tampa Bay Buccaneers die Chance auf die Meisterschaft im eigenen Stadion. Vor dem Sieg der Bucs um Quarterback Tom Brady hatte noch nie ein Team einen Super Bowl im eigenen Stadion gespielt. Während die Rams den zweiten NFL-Titel nach 2000 und dem 23:16 gegen die Tennessee Titans anstreben (damals als Louis Rams), haben die Bengals die Meisterschaft noch nie gewonnen und waren zuletzt vor 33 Jahren im Super Bowl.

Die Entscheidende Interception von Vonn Bell. Video: streamable

Im Duell zwischen Kansas City um Star-Quarterback Patrick Mahomes und Cincinnati sah es zunächst nach einem klaren Sieg für den Favoriten aus, lagen die Chiefs doch 21:3 in Führung. In der Verlängerung hatten sie zu Beginn Ballbesitz. Doch fingen die Bengals den dritten Pass von Mahomes – der sich in der zweiten Hälfte einige Fehler leistete – ab, worauf Kicker Evan McPherson wenig später ein Field Goal zum 27:24 erzielte. Die Überraschung war perfekt.

Evan McPherson schiesst die Bengals in den Super Bowl. Video: streamable

«Wenn du den Münzwurf gegen diese Jungs verlierst, dann gehst du normalerweise nach Hause», sagte Bengals-Quarterback Joe Burrow. «Ich bin einfach ein bisschen sprachlos gerade.» Die vergangenen beiden Saisons hatte Cincinnati jeweils auf dem letzten Platz ihrer Division beendet.

Die Rams standen schon 2019 mit ihrem damals erst 33-jährigen Trainer Sean McVay im Super Bowl und verloren gegen die New England Patriots (3:13). Seither haben sie noch mehr in ein Team investiert, das den Titel gewinnen kann. Und das am besten im 2020 eröffneten heimischen SoFi Stadium, das mit Kosten von etwa fünf Milliarden Euro als das teuerste Stadion der Welt gilt und nun Austragungsort ist.

Die Highlights des Spiels zwischen den 49ers und den Rams. Video: YouTube/NFL

Dass die Rams dazu die Chance erhalten, war am Sonntag lange sehr fraglich – noch im letzten Viertel lagen die Gastgeber 7:17 in Rückstand. Dann aber erzielte Passempfänger Cooper Kupp seinen zweiten Touchdown und brachten zwei Field Goals die Führung. Weil Jimmy Garoppolo in seinem wohl letzten Spiel als Quarterback der 49ers im Anschluss unter grossem Druck den Ball nur unsauber zum Mitspieler warf und daraus eine Interception wurde, war der Sieg perfekt. (abu/sda/apa/dpa)