Meister? Topskorer? Strafenkönig? watson tippt die National League

Morgen geht die neue National-League-Saison mit dem Duell zwischen den SCRJ Lakers und den ZSC Lions los. Die watson-Redaktion verrät ihre Tipps für die Meisterschaft.

Wer wird Qualisieger?

Adrian Eng: Fribourg-Gottéron. Die Drachen haben Klasse und Qualität, sind eingespielt und routiniert. Die alten Hasen Sprunger, Berra und Diaz sind noch im Schuss und mit Bertschy kommt noch eine Maschine an die Saane. Und das heimische Stadion wird bei jeden Spiel ausverkauft sein.

Klaus Zaugg: Die ZSC Lions. Weil sie erstens dazu das Potenzial haben und weil sie zweitens – das ist noch viel wichtiger – viel gutzumachen haben. Sportchef Sven Leuenberger ist ein erfahrener Trainerentlasser. Er wird, wenn nötig, Rikard Grönborg rechtzeitig feuern und den richtigen Ersatz verpflichten.

Jede Menge gute Transfers: Die ZSC Lions sind fast zum Erfolg verdammt. Bild: keystone

Niklas Helbling: Die ZSC Lions. Sie haben sich gut verstärkt, mehrere NHL-Spieler kommen. So lässt sich auch Malgins Abgang verkraften. Zudem glaube ich, dass der EVZ nach zwei Meisterschaften in der Quali vielleicht einen Gang zurückschaltet.

Ralf Meile: Wahrscheinlich macht es der EV Zug, weil er konstanter ist als die ZSC Lions. Auf der Rechnung habe ich – in der Quali, wohlgemerkt – auch Fribourg-Gottéron.

Adrian Bürgler: Die ZSC Lions. Die Zürcher haben schlicht und einfach eine zu gute Mannschaft, um über 52 Spiele nicht zu dominieren.

Laura Bernasconi: Qualisieger dürften die ZSC Lions werden. Sie haben gute neue Ausländer, mit denen sie den Abgang von Denis Malgin kompensieren können.

Wer wird Meister?

Klaus Zaugg: Zug. Die Zuger werden die Qualifikation nützen, um ihr ohnehin hochentwickeltes Spiel weiter zu perfektionieren. Mag sein, dass die Motivation während der Qualifikation nicht immer maximal ist. Zur Playoffzeit wird sie maximal sein und ein maximal motiviertes Zug ist nicht aufzuhalten.

Holt der EVZ den dritten Titel in Folge? Bild: keystone

Laura Bernasconi: Auch wenn ich nicht EVZ-Fan bin und hier lieber eine andere Mannschaft hinschreiben würde (Hopp HCD!), ist meine Prognose, dass Zug wieder Meister wird. Es ist ein eingespieltes Team und das System des Trainers funktioniert. Es gab nicht allzu viele Veränderungen und die Zuger haben ihr Können die letzten zwei Saisons bewiesen.

Niklas Helbling: Auch hier sage ich: der ZSC. Irgendwann muss es ja klappen, und nachdem sie letztes Jahr so nah dran waren, gehen die Lions diese Saison den ganzen Weg. Bis auf Zug sehe ich kein Team, das über eine gesamte Playoff-Serie mit den Zürchern mithalten kann.

Adrian Bürgler: Die logische Antwort wären Zug oder der ZSC. Ich wage mich mal auf die Äste heraus und sage: Servette. Die Ausländer der Genfer sind brutal stark. Dahinter hat es auch gute Schweizer. Und Gauthier Descloux hat schon gezeigt, dass er einer der besten Goalies der Liga sein kann – wenn er denn gesund bleibt.

Ralf Meile: ZZ Top – wer auf eines der Z-Teams Zug und ZSC setzt, macht sicher nichts falsch. Ich riskiere mal was und sage: der HC Lugano. Es ist allerdings möglich, dass es im Tessin rumpelt und Chris McSorley diesen Triumph nicht mehr als Trainer miterlebt.

Adrian Eng: Fribourg-Gottéron. Es ist die letzte Chance, bevor das Kader zu alt wird. Wenn nicht dieses Jahr, wann dann?

Wer wird Topskorer?

Adrian Eng: Chris DiDomenico. Er wird der Star in Bern und wohl einiges an Eiszeit und Schüsse bekommen.

Adrian Bürgler: Brian O'Neill. Wer in der defensiv disziplinierten finnischen Liga derart überzeugt, wird dies auch in der Schweiz tun. Der flinke EVZ-Stürmer wird noch viele überraschen. Alexandre Texier vom ZSC wäre die logische Wahl, aber wie lange bleibt der Franzose wirklich in der Schweiz?

Laura Bernasconi: Andres Ambühl, der Captain des HCD hat schon letzte Saison gezeigt, dass er kein bisschen müde ist. Auch weil ich Davos in meiner Prognose (positiv) erwähnen will, sage ich jetzt einfach mal, dass er Topskorer wird.

Ralf Meile: Wie in der letzten Saison Rappis Roman Cervenka. Zwar wird der bald 37-Jährige nicht jünger, aber für die National League reicht es locker.

Auf der watson-Redaktion hoch im Kurs: Lakers-Captain Roman Cervenka. Bild: keystone

Niklas Helbling: Roman Cervenka macht es nochmal. Der Tscheche in Diensten des SCRJ wird auch mit 36 und bald 37 Jahren durch die Liga pflügen. Der hat wohl das Geheimnis von Tom Brady entdeckt. Vielleicht ist es aber auch die grossartige Luft in Rapperswil.

Klaus Zaugg: Warum nicht erneut Roman Cervenka? Bei den Lakers fühlt er sich wohl, hier hat er eine zentrale Rolle und wird doch nicht über Gebühr forciert. Bleibt er gesund, wird er wieder Topskorer.

Wer wird Strafenkönig?

Adrian Bürgler: Leon Bristedt. Der neue HCD-Schwede hat einen Hang zu Undiszipliniertheiten. In der CHL hat Davos schon gezeigt, dass die Disziplin nicht zu den eigenen Stärken gehört.

Niklas Helbling: Um hier eine ernsthafte Antwort geben zu können, bin ich doch zu wenig bewandert. Ich weiss aber, dass bei Lausanne immer so ein «Kneipenschläger» gespielt hat. Weil der nun weg ist, tippe ich mal, dass bei Lausanne stattdessen Ken Jäger Jagd auf die Gegenspieler macht.

Ralf Meile: Chris DiDomenico muss selten lange provoziert werden. Wir werden oft Zeuge seiner kurzen Zündschnur werden.

Klaus Zaugg: Chris DiDomenico. Der SCB braucht seine Emotionen als Treibstoff und wo Emotionen entfacht werden, ist die Strafbank nicht weit. Und sollte er beim SCB wider Erwarten nicht glücklich werden, ist die Strafbank erst recht nicht weit.

Adrian Eng: Jan Kovar. War letztes Jahr Zweiter in dieser Statistik. Da geht noch was.

Laura Bernasconi: Einer der ZSC-Spieler, es könnten viele sein. Aber durch die aggressive Spielart haben sie schon letzte Saison Strafminuten gesammelt.

Wer wird enttäuschen?

Klaus Zaugg: In Biel lebt der Traum vom nächsten Meistertitel, die Erwartungen sind hoch, aber auf dem Eis sind die Bieler in die Jahre gekommene offensive Träumer und Traumtänzer, die froh sein werden, wenn sie die Playoffs ohne sportliches Drama erreichen. Sven Bärtschi wird sich langfristig durchsetzen. Aber die Erwartungen in seine Punkteproduktion sind in Bern viel zu hoch. In der ersten Saisonhälfte werden die SCB-Fans murren und ihn als Enttäuschung der Saison sehen.

Hält Sven Bärtschi den Anforderungen beim SCB stand? Bild: keystone

Adrian Eng: ZSC Lions. Alles ausser dem Titel wäre eine Enttäuschung für die Zürcher. Und den werden sie auch nicht holen.

Ralf Meile: Die Rapperswil-Jona Lakers. Trotz der vielen Punkte von Cervenka können sie ihre letzte Saison nicht wiederholen. Es könnte Rappi treffen, das als viertes Team neben Ajoie, Langnau und Kloten die Pre-Playoffs verpasst.

Laura Bernasconi: Kloten. Sie spüren den Druck, als Aufsteiger sofort zu performen. Es gibt zwar nicht den letzten Platz, dafür aber ein frühes Saisonende. Sie starten mit ein paar guten Spielen und danach geht es bergab. Zu hohe Erwartungen an das Aufsteigerteam.

Niklas Helbling: Fribourg-Gottéron. Ich glaube nicht, dass die nochmal so stark sein werden wie letzte Saison. In Chris DiDomenico haben sie ja auch noch ihren Topskorer verloren, und dessen Abgang werden sie nicht kompensieren können.

Adrian Bürgler: Roman Cervenka. Ich wünsche es mir zwar nicht, aber ich befürchte, das tschechische Genie wird langsam vom Alter eingeholt und von Verletzungen ausgebremst.

Welcher Trainer wird zuerst entlassen?

Adrian Eng: Christian Wohlwend. Er ist zu emotional vor der Kamera. Das ist suboptimal, wenn der Erfolg ausbleibt.

Laura Bernasconi: Wenn es so anfängt, wie die letzte Saison geendet hat, wird es wohl Christian Wohlwend sein. Sein Verhalten war schon letzte Saison an der Grenze.

Zuoberst auf der watson-Abschussliste: HCD-Trainer Christian Wohlwend. Bild: keystone

Niklas Helbling: Ich tippe auf Antti Tormänen. Biel wird es schwierig haben, erneut direkt in die Playoffs zu kommen, da Teams wie Servette, Lugano oder auch Lausanne von hinten drücken. Wenn es nicht läuft, muss der Finne bald den Hut nehmen.

Ralf Meile: Im Zirkus Lausanne erwischt es John Fust, wenn die Waadtländer die hohen Erwartungen nicht erfüllen kann.

Klaus Zaugg: Rikard Grönborg. Die Erwartungen sind maximal, die Geduld der sportlichen Führung ist minimal, Geld ist kein Problem. Den Schwefelgeruch Finalpleite (trotz 3:0-Führung nicht Meister) bringt der Chef fast nicht mehr aus den Kleidern und wer behauptet, es gebe diesen oder jenen Spieler, der ganz gerne unter einem neuen Chef dienen würde, ist kein Schelm. Die anderen Wackelkandidaten profitieren davon, dass die Eitelkeit der sportlichen Führung ihre Amtszeit übers sportliche Verfalldatum hinaus verlängert.

Adrian Bürgler: Trotz sehr gutem Kader misslingt Servette der Start in die Saison. Nachdem er letzte Saison als Interimstrainer ordentliche Arbeit geleistet hat, ist Jan Cadieux noch im November weg. Der neue Mann an der Bande – wer das denn auch sein mag – führt die Genfer dann zum Titel.

