Kein Schweizer mehr im Hauptfeld – Riedi scheitert in der 1. Runde klar

Während Riedi die Heimreise antreten muss, winkt Tarvet nun das ganz grosse Duell. In der 2. Runde dürfte der Newcomer auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz treffen – vorausgesetzt der Spanier setzt sich gegen den Italiener Fabio Fognini durch. (abu/sda)

Mit dem Heimpublikum im Rücken zeigte Tarvet eine souveräne Leistung und überzeugte vor allem bei eigenem Aufschlag. Er gewährte dem Schweizer in drei Sätzen keine Breakchance und benötigte für den Dreisatzsieg nur gut 2:20 Stunden. Dass der 21-Jährige, der an der Universität von San Diego spielt, davor noch keinen ATP-Match bestritten hatte, war ihm nicht anzumerken.

Damit liess Riedi (ATP 503) in seinem ersten Grand-Slam-Turnier eine günstige Ausgangslage ungenutzt. Der 23-jährige Zürcher hatte den einzigen Spieler zugelost bekommen, der noch schlechter klassiert ist als er. In der Weltrangliste ist der zwei Jahre jüngere Tarvet 230 Plätze hinter Riedi zu finden. Er durfte nur dank einer Wildcard zur Qualifikation antreten.

Leandro Riedi scheidet in Wimbledon in der ersten Runde aus. Der Schweizer verliert das Qualifikantenduell gegen den Briten Oliver Tarvet 4:6, 4:6, 4:6.

Riedi scheitert in Runde 1

England schlägt Deutschland und ist erneut U21-Europameister

England hat an der U21-EM in der Slowakei den Titel erfolgreich verteidigt. Das Team von Trainer Lee Carsley setzte sich im Final in Bratislava gegen Deutschland 3:2 nach Verlängerung durch.

Den Siegtreffer vor 19'153 Zuschauern erzielte der bei Marseille tätige Stürmer Jonathan Rowe per Kopfball.