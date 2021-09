WM-Strassenrennen der Männer 1. Julian Alaphilippe (FRA) 5:56.34

2. Dylan van Baarle (NED) +0.32

3. Michael Valgren Hundahl (DEN) +0.32 41. Stefan Küng (SUI) +6.31 45. Silvan Dillier (SUI) +6.31

Julian Alaphilippe darf sich zum zweiten Mal in Serie das Regenbogen-Trikot überstreifen. Bild: keystone

Alaphilippe verteidigt seinen WM-Titel – Hirschi nach Sturz früh aus dem Rennen

Der alte und neue Strassen-Weltmeister heisst Julian Alaphilippe. Der Franzose verteidigt an den Titelkämpfen in Flandern den im letzten Jahr in Imola gewonnenen Titel.

In einem animiert geführten Rennen lancierte der 29-jährige Alaphilippe 17 km vor dem Ziel den entschiedenen Angriff und erreichte das Ziel in Leuven nach über 268 km solo. Im Sprint einer Vierergruppe um Silber setzte sich der Niederländer Dylan van Baarle vor dem Dänen Michael Valgren durch.

Die hoch gehandelten Belgier gingen beim Heimauftritt leer aus. Lokalmatador Jasper Stuyven wurde undankbarer Vierter, Topfavorit Wout van Aert enttäuschte als Elfter.

Hirschi kriegt kein Ersatzrad

Von den sechs gestarteten Schweizern konnte keiner in die Medaillenentscheidung eingreifen. Marc Hirschi, der letztjährige Bronzemedaillengewinner, musste das Rennen nach einem Sturz bereits früh aufgeben. Der 23-jährige Berner blieb trotz Schrammen an Knien und Ellbogen unverletzt, doch sein Velo war nicht mehr befahrbar.

Radio Tour meldete den Sturz jedoch nicht, weshalb niemand etwas davon wusste. Auch im Begleitauto hatte man gemäss Swiss-Cyling-Mediensprecher Micha Jegge nichts mitbekommen. Deshalb fuhren die Betreuer an Hirschi vorbei, ohne ihm ein Ersatzrad zu besorgen.

Nach einer langen Zeit harzig verlaufenen Saison bewies Hirschi zuletzt eine aufsteigende Form. Zusammen mit Stefan Küng war der 23-jährige Berner der grosse Schweizer Hoffnungsträger im 268 km langen Strassenrennen von Antwerpen nach Leuven. (pre/sda)