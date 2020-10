Sport

Velo

Mountainbike-WM: Flückiger holt Silber – Schurter klar geschlagen



Mountainbike-WM in Leogang (Ö) 1. Jordan Sarrou (FRA) 1:25:37

2. Mathias Flückiger (SUI) +0:45

3. Titouan Carod (FRA) +0:55

7. Filippo Colombo (SUI) +2:12

9. Nino Schurter (SUI) +2:33

Bild: keystone

Flückiger holt WM-Silber – Titelverteidiger Schurter klar geschlagen

Mathias Flückiger hat an der Mountainbike-WM in Leogang die Ehre der Schweizer im olympischen Cross-Country gerettet. Der 32-jährige Berner gewann Silber hinter dem französischen Überraschungssieger Jordan Sarrou. Bronze ging mit Titouan Carod an einen weiteren Franzosen.

Nino Schurter gehörte nach zuletzt fünf WM-Titeln in Folge als Neunter zu den Geschlagenen. Bei äusserst schwierigen Verhältnissen mit schlammigem Boden, Kälte und Nässe kam der 34-jährige Bündner von Beginn weg nicht auf Touren. Zwei Ränge hinter Filippo Colombo war er nur der drittbeste Schweizer. (pre/sda)

Bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Regenbogen-Parade: Die Strassen-Weltmeister seit 1998 «E-Bikes sind der Untergang der Zivilisation» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter