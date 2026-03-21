Tadej Pogacar jubelt über den Sieg. Bild: keystone

Trotz Sturz: Pogacar gewinnt erstmals den Klassiker Mailand–Sanremo

Der Slowene Tadej Pogacar, der Über-Radfahrer der Gegenwart, gewinnt erstmals in seiner Karriere den Klassiker Mailand-Sanremo. Pogacar setzte sich im Finish von der Spitze aus gegen den formstarken Briten Tom Pidcock durch.

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Pogacar siegte, obwohl er 40 Minuten vor der Zieleinfahrt stürzte. Danach folgte aber eine beeindruckende Leistungsdemonstration. Einzig Tom Pidcock konnte in der Schlussphase das Tempo des Weltmeisters mitgehen. Pidcock befand sich auf der Zielgeraden in der optimalen Position - im Windschatten Pogacars auf Platz 2. Von der Spitze aus sprintete Pogacar mit aufgeschürftem linkem Oberschenkel aber zum Sieg.

Pogacar setzt sich im Sprint durch. Video: SRF

Mit Mailand-Sanremo gewann Pogacar eines jener Radsport-Monumente, das ihm bislang im Palmarès noch fehlte. Der letzte Klassiker, den Pogacar noch nie gewinnen konnte, ist Paris-Roubaix.

Der Sturz von Pogacar. Video: SRF

Von den Schweizern mischte in der Schlussphase des Rennens nur noch Mauro Schmid mit. Schmid fuhr im Verfolgerfeld an der Spitze mit. Den zweitletzten Anstieg querte er als Fünfter. Das Verfolgerfeld schaffte es aber nicht mehr ganz ans Spitzentrio mit Pogacar, Pidcock und Mathieu van der Poel (der im letzten Aufstieg zum Poggio di Sanremo zurückfiel) heran. Vor dem Aufstieg zum Poggio di Sanremo betrug der Rückstand der Verfolger um Schmid bloss noch sieben Sekunden. Das Ziel erreichte Schmid als 31. mit nur vier Sekunden Rückstand auf Pogacar.

Der Klassiker startete mit einer kuriosen Situation. Nach zwei Kilometern nahm das Feld die falsche Abzweigung und einige Fahrer mussten wieder wenden.

Bereits nach 2 Kilometern hatte sich das Feld verfahren. Video: SRF

Noemi Rüegg glänzt wieder in San Remo

Nach Platz 3 im Vorjahr beendet die 25-jährige Schweizerin Noemi Rüegg das Frauenrennen von Mailand nach Sanremo auf Platz 2. Im Schlussspurt musste sich Rüegg nur Lotte Kopecky geschlagen geben.

Noemi Rüegg fuhr auf den starken zweiten Platz. Bild: www.imago-images.de

Rüegg blieb im Finish nach 156 km nur wenige Zentimeter hinter der Belgierin Kopecky. Die Enttäuschung war der Schweizerin bei der Zieleinfahrt anzusehen. Rüegg gewann in dieser Saison schon die Tour Down Under. Mit ihren Qualitäten beim Klettern und im Finish ist das Profil des Rennens auf Rüegg zugeschnitten.

Die Vorentscheidung fiel im Anstieg zum Poggio Sanremo kurz vor Schluss. Eine Fünfergruppe konnte sich absetzen, rettete den geringen Vorsprung ins Ziel und machte den Sieg unter sich aus.

Lotte Kopecky triumphierte in Sanremo zum ersten Mal. Die zweimalige Weltmeisterin hat indessen die Flandern Rundfahrt schon dreimal gewonnen.

Zu einer fürchterlichen Szene kam es bei der Abfahrt von der Cipressa, als gleich mehrere Fahrerinnen stürzten. Debora Silvestri flog sogar über die Abschrankung und landete nach einigen Metern auf dem Asphalt. Die Italienerin musste daraufhin in das Spital gebracht werden, soll aber nicht in Lebensgefahr sein. (riz/sda)