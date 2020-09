Sport

Velo

Nairo Quintana kontert Dopingvorwürfe: «Völlig legale Vitaminpräparate»



Bild: keystone

Quintana kontert Dopingvorwürfe: «Völlig legale Vitamine»

Nach der Razzia beim französischen Radsport-Team Arkéa-Samsic hat sich dessen Captain Nairo Quintana zu Wort gemeldet. Der Kolumbianer sagte, dass sein Zimmer durchsucht worden sei und dass er nichts zu verstecken habe.

«Die Behörden betraten mein Zimmer und beschlagnahmten völlig legale Vitaminpräparate, obwohl sie den französischen Behörden vielleicht nicht bekannt waren», liess Quintana via soziale Medien verlauten. Dies sei der Hauptgrund, warum es Zeit brauche, um alles, was passiert sei, aufzuklären.

Quintana bekräftigte, dass er vor der Staatsanwaltschaft erschienen sei und alle Fragen «mit gutem Gewissen» beantwortet habe. Er sei Zeit seines Lebens ein sauberer Fahrer gewesen und habe nichts zu verstecken. Quintana plant, am Wochenende bei der Strassenrad-WM in Imola an den Start gehen.

Am Tag der Königsetappe der Tour de France zum Col de la Loze am vergangenen Mittwoch war das Team Arkéa-Samsic ins Visier geraten. Im Teamhotel wurden Medienberichten zufolge auch Hinweise auf Doping entdeckt. Ein Arzt und ein Betreuer kamen in Polizeigewahrsam. Bei Vorermittlungen wird nun geprüft, ob an den Vorwürfen etwas dran ist.

Nairo Quintana stand bei der Tour de France drei Mal auf dem Siegerpodest: 2013 und 2015 wurde er Zweiter, 2016 belegte er Rang 3, ehe er in jenem Herbst die Spanien-Rundfahrt für sich entscheiden konnte. Dazwischen gewann er 2014 den Giro d'Italia, bei dem er 2017 als Zweiter seinen bislang letzten Podestplatz bei einer Grand Tour erreichte.

Mehr Radsport:

An der Tour de France 2020 belegte Quintana mit über einer Stunde Rückstand auf Sieger Tadej Pogacar den enttäuschenden Rang 17, nachdem er zu Beginn der Rundfahrt noch Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis weckte. (ram/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Regenbogen-Parade: Die Strassen-Weltmeister seit 1998 Maskenpflicht: «Masken haben nicht die Fähigkeit, deine Sauerstoffaufnahme zu reduzieren» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter