Marc Hirschi als kämpferischster Fahrer der Tour de France ausgezeichnet



Bild: keystone

Grosse Ehre – Hirschi zum kämpferischsten Fahrer der Tour gewählt

Marc Hirschi ist von den Organisatoren zum kämpferischsten Fahrer der morgen zu Ende gehenden Tour de France gewählt worden. Der junge Berner sicherte sich diese prestigeträchtige Auszeichnung als erst zweiter Schweizer nach Serge Demierre 1983. Hirschi erhält dafür ein Preisgeld von 25'000 Euro.

❤️ Super Combatif ❤️



🗳 Avec la prise en compte des 5 voix du Jury et de la voix du public, le Super Combatif de ce #TDF2020 est @MarcHirschi (@TeamSunweb). 💪 👏#PrixAntargaz pic.twitter.com/7AAJZn3uMC — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) September 19, 2020

Der 22-Jährige vom Team Sunweb avancierte zu einer der Entdeckungen der Frankreich-Rundfahrt und machte auch auf internationaler Ebene auf sich aufmerksam. Hirschi feierte als Höhepunkt in der 12. Etappe in Sarran seinen ersten Profisieg.

Der U23-Weltmeister von 2018 stiess zudem immer wieder in Fluchtgruppen vor und klassierte sich zwei weitere Male auf dem Podest. In der 18. Etappe, als Hirschi versuchte, das Trikot des Bergkönigs zu erobern, verhinderte ein Sturz in einer Abfahrt eine weitere Spitzenklassierung.

Mehr über Marc Hirschi:

Der sogenannte «Super Combative» wird von einer vierköpfigen Jury um Rennleiter Thierry Gouvenou gewählt. Zur Auswahl standen auch die Franzosen Pierre Rolland und Julian Alaphilippe sowie der Ecuadorianer Richard Carapaz, der Deutsche Lennard Kämna und der Amerikaner Neilson Powless. Die Auszeichnung wird seit 1956 vergeben. Hirschi löst Alaphilippe als angriffslustigsten Fahrer der Tour ab. (ram/sda)

